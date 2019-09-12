Звезда инстаграма показала, что у всех бывают неудачные фото. Она уверена, что такие снимки могут спасти кому-то жизнь

32 9 33 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждые 62 минуты от расстройства пищевого поведения умирает один человек. Блогер Чесси Кинг (Chessie King) смогла побороть эту болезнь и поняла, насколько важно говорить на тему принятия своего тела. Еще 5 лет назад девушка панически боялась еды и была уверена, что только худое тело заслуживает лайков в инстаграме. Чесси призналась, что в период восстановления от анорексии ей больше всего помогло осознание того, что никто не выглядит так, как на идеальных фотографиях в социальных сетях. Кинг решила, что никогда не будет притворяться на своих снимках, а будет делать максимально настоящие кадры, чтобы поддержать других девушек, которые сомневаются в себе. Блогер знает, что даже такая мелочь, как пост в инстаграме, может изменить чью-то жизнь.

Мы в AdMe.ru видели множество звезд, которые сравнивали свои снимки в реальности и в интернете. Но признаемся, что именно профиль Чесси Кинг нравится нам больше всего. Видно, что она поддержала тренд не для популярности, а для хорошего дела.

1. Познакомьтесь с девушкой, которая не боится быть собой

2. «Слева: как в спортзале выглядят мои друзья. Справа: как выгляжу я. А если серьезно, то я просто уже не выдерживаю эту жару»

3. «Я бы солгала, если бы опубликовала только ту фотографию, что слева. Расстегнуть молнию на комбинезоне было почти так же круто, как снять дома лифчик после длинного дня»

4. «Первый настоящий снимок я опубликовала чуть более 2 лет назад. Сперва я отправила это фото подруге, зная, что ее подбодрит мой честный кадр. А потом подумала: такая поддержка нужна и другим девушкам»

Инстаграм / Реальность

5. «Я хочу извиниться перед всеми женщинами, которым я говорила, что они красивые, вместо того чтобы сказать, что они умные и смелые»

6. «Мы становимся такими крутыми, когда перестаем искать в себе недостатки»

7. «Привет. Вот фотография, которая сломает вашу идеальную инстаграм-ленту»

Инстаграм / Реальность

8. «Такой, как слева, мой парень видел меня 23 минуты, такой, как справа, — 26 месяцев»

9. «Заходя в свой дом, вы не говорите: „Я ненавижу этот диван, кровать, стол, стулья...“ Так почему вы говорите: „Я ненавижу свои ноги, руки, животик...“ Ваше тело — ваш дом на всю оставшуюся жизнь»

10. «Чем больше „недостатков“ мы видим в социальных сетях, тем больше принимаем свою собственную внешность»

11. «Слева: бросай свою девушку. Справа: я делаю селфи, потому что мне скучно»

12. «Вы не видите мой животик, когда я ношу одежду с высокой талией. Поэтому я предлагаю вам посмотреть, как выглядит мое тело на самом деле»

Что вы видите / Чего вы не видите

13. «Просто напоминание: красота — это улыбка. Чем вы счастливее, тем вы красивее»

14. «Лучшие селфи за год»

15. «Если кто-то скажет мне, что я выгляжу на фото ужасно, я опубликую еще больше таких же „ужасных“ фото»

16. «Да, у меня большая попа. У меня есть щечки. У меня неровный загар... Да, я выгляжу чудесно на этом снимке»

17. «Мы все позируем, чтобы лучше получаться на фото. И это нормально. Но только снимки без позирования помогают нам почувствовать себя по-настоящему хорошо»

Инстаграм / Реальность

18. «Каким обманчивым может быть ракурс»

Мое «пляжное тело».

19. «Как бы я хотела поговорить с собой 4 года назад. Я бы сказала себе, что живу на этой планете не для того, чтобы голодать и постоянно ходить в спортзал»