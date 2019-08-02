Звезда инстаграма не побоялась показать, что происходит за кадром ее идеальных фото
Рианна Мейер (Rianne Meijer) — популярный блогер, которым восхищаются сотни тысяч людей. Эта девушка с модельной фигурой прославилась благодаря снимкам своей идеальной жизни в инстаграме. Но недавно блондинка задумалась, насколько ее образ в социальной сети отличается от реальности. И решила показать правду.
Мы в AdMe.ru считаем поступок Мейер очень смелым. Взгляните и вы на ее снимки с удачным освещением, фотошопом и правильным позированием и те, которые получаются спонтанно, без претензии на миллион лайков. Признаемся, настоящие фото из второй категории нам нравятся даже больше.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Вы бы решились опубликовать в социальных сетях свои неудачные селфи? Самым смелым предлагаем поделиться реальными фото в комментариях.