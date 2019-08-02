Звезда инстаграма не побоялась показать, что происходит за кадром ее идеальных фото

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Рианна Мейер ( Rianne Meijer ) — популярный блогер, которым восхищаются сотни тысяч людей. Эта девушка с модельной фигурой прославилась благодаря снимкам своей идеальной жизни в инстаграме. Но недавно блондинка задумалась, насколько ее образ в социальной сети отличается от реальности. И решила показать правду.

Мы в AdMe.ru считаем поступок Мейер очень смелым. Взгляните и вы на ее снимки с удачным освещением, фотошопом и правильным позированием и те, которые получаются спонтанно, без претензии на миллион лайков. Признаемся, настоящие фото из второй категории нам нравятся даже больше.