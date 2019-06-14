Знаменитости делятся своими архивными фото с хештегом #TBT. Эти снимки вы не увидите больше нигде

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Пользователи со всего мира массово делятся фотографиями из прошлого в сопровождении хештега #TBT (Throwback Thursday — «четверг воспоминаний»). Своеобразный флешмоб даже перерос в целый интернет-тренд. Разумеется, звезды не остаются в стороне, они также выкладывают в сеть снимки, на которых запечатлены совсем юными.

Мы в AdMe.ru погрузились в прошлое вместе с редкими фотографиями знаменитостей. Присоединяйтесь!

1. Будущая звезда футбола и идеальный семьянин Дэвид Бекхэм

2. Маленькая принцесса Дрю Бэрримор

3. Рири такая же милаха

4. «Мои первые фотопробы. Видимо, я пытался получить роль какого-то засранца. #TBT»

First headshot. Apparently I was hoping to be cast as a dickhead. #TBT pic.twitter.com/fACbKBJUpF — Chris Evans (@ChrisEvans) May 30, 2019

5. А в этой милой девочке совсем не узнать королеву эпатажа Леди Гага

6. Хью Джекмана можно сразу определить по отсутствию командной футболки в фотодень

7. До чего же милые Ким и Кортни Кардашьян

8. Джулия Робертс почти не изменилась

9. Совсем малыш Уилл Смит

10. Крис Хемсворт (посередине) с отцом и братом Люком

11. Красавчики из 90-х Тофер Грейс и Эштон Кутчер

12. Нина Добрев в 6-м классе

13. Крис Прэтт (справа) и его «стражи Галактики» в 1983 году

14. Крошка Кэти Перри и ее очаровательные танцы

15. Ох уж эти рыжие волосы Джессики Честейн

16. В этом малыше трудно узнать Фаррелла Уильямса

17. Арми Хаммер экспериментировал с внешностью

18. Риз Уизерспун со своим братом

19. Мишель Пфайффер очаровательна

20. Невероятная Барбра Стрейзанд

21. Стэн Ли в ранних 80-х

#tbt to Stan talking business in the early 1980s. Which late 70s-early 80s title would you pick off the shelf to read? pic.twitter.com/oauQ4a2VN5 — stan lee (@TheRealStanLee) May 30, 2019

22. Джон Ледженд и его выпускной в 1995-м

23. Эта обворожительная блондинка — Оззи Осборн

24. 14-летняя кудряшка Элизабет Бэнкс

25. Джеймс Франко и Сет Роген

26. Джиллиан Андерсон, или Скалли из «Секретных материалов»