Знаменитости делятся своими архивными фото с хештегом #TBT. Эти снимки вы не увидите больше нигде
Пользователи со всего мира массово делятся фотографиями из прошлого в сопровождении хештега #TBT (Throwback Thursday — «четверг воспоминаний»). Своеобразный флешмоб даже перерос в целый интернет-тренд. Разумеется, звезды не остаются в стороне, они также выкладывают в сеть снимки, на которых запечатлены совсем юными.
Мы в AdMe.ru погрузились в прошлое вместе с редкими фотографиями знаменитостей. Присоединяйтесь!
1. Будущая звезда футбола и идеальный семьянин Дэвид Бекхэм
2. Маленькая принцесса Дрю Бэрримор
3. Рири такая же милаха
4. «Мои первые фотопробы. Видимо, я пытался получить роль какого-то засранца. #TBT»
5. А в этой милой девочке совсем не узнать королеву эпатажа Леди Гага
6. Хью Джекмана можно сразу определить по отсутствию командной футболки в фотодень
7. До чего же милые Ким и Кортни Кардашьян
8. Джулия Робертс почти не изменилась
9. Совсем малыш Уилл Смит
10. Крис Хемсворт (посередине) с отцом и братом Люком
11. Красавчики из 90-х Тофер Грейс и Эштон Кутчер
12. Нина Добрев в 6-м классе
13. Крис Прэтт (справа) и его «стражи Галактики» в 1983 году
14. Крошка Кэти Перри и ее очаровательные танцы
15. Ох уж эти рыжие волосы Джессики Честейн
16. В этом малыше трудно узнать Фаррелла Уильямса
17. Арми Хаммер экспериментировал с внешностью
18. Риз Уизерспун со своим братом
19. Мишель Пфайффер очаровательна
20. Невероятная Барбра Стрейзанд
21. Стэн Ли в ранних 80-х
22. Джон Ледженд и его выпускной в 1995-м
23. Эта обворожительная блондинка — Оззи Осборн
24. 14-летняя кудряшка Элизабет Бэнкс
25. Джеймс Франко и Сет Роген
26. Джиллиан Андерсон, или Скалли из «Секретных материалов»
Делитесь и вы с нами в комментариях архивными фото с тегом #TBT.