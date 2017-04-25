Журналисты приняли обычную учительницу за звезду. И это круто изменило ее жизнь

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

63-летняя Лин Слейтер (Lyn Slater) живет в Нью-Йорке и учит студентов Фордемского университета. Она точно может назвать момент, когда ее жизнь изменилась. Несколько лет назад Лин ждала подругу на улице неподалеку от Линкольн-центра, где шли показы Недели высокой моды. Фотографы, которые дежурили поблизости, приняли стильную женщину за какую-то важную персону модной индустрии. Нам в AdMe.ru очень понравилась история Лин и ее безупречный вкус.

«Фотографы окружили меня и начали снимать, — вспоминает Лин. — Два японских журналиста принялись задавать вопросы. Вокруг собрались туристы и фоткали все это на телефоны, думая, что перед ними шишка из мира моды. Я была в растерянности, но тут подошла подруга, и мы начали хохотать над этой ситуацией. Она сказала: „Ну надо же, ты у нас неожиданно стала иконой стиля!“»

«Я всегда обожала моду и необычную одежду. Но я преподаватель, и профессия диктует свои правила — на занятия я должна одеваться сдержанно. Это забавное происшествие стало толчком — я решила вести модный блог, где могла бы выразить себя. Блог я так и назвала — „Неожиданная икона“ (Accidental icon, англ.)», — рассказала она журналу Grey Magazine.

Лин с внучкой Джульет в проекте для Refinery29.

Оказалось, что мода — это призвание Лин, и с этого момента стартовала ее новая успешная карьера. Нет, она не бросила работу и по-прежнему учит студентов. Но блог стал по-настоящему популярным — многим понравился этот минималистичный, умный и смелый стиль. О Лин написало (и пишет до сих пор) множество модных журналов. Ее приглашают на модные показы, снимают в качестве модели. Крупные бренды, такие как Uniqlo и Refinery29, делают с ней совместные проекты, а известное модельное агентство Elite Model подписало с Лин контракт.

«Мода и мой стиль помогают бороться с той невидимостью, которую несет с собой возраст», — говорит Лин. Она вовсе не молодится (например, не красит волосы), но ее блог читают, согласно статистике, в основном 25—35-летние. «Часто ко мне на улице подходят девушки и спрашивают, во что я одета. Молодые люди нередко пишут мне примерное такое: „Я так боялся возраста и старения, но благодаря вам я понял, что это не страшно. Я понял, что мы можем сохранять бунтарский дух и круто выглядеть в любом возрасте. Спасибо вам!“»

Любимые дизайнеры Лин — японцы Ямамото и Рей Кавакубо. «Это мой базовый гардероб, я строю образ вокруг этих вещей», — объясняет она. Когда ее просят описать собственный стиль, Лин называет 4 слова: минимализм, авангард, беззаботность, монохром.

«Когда я завела блог, самым большим сюрпризом стало, что он позволил мне встретить так много талантливых и интересных людей: дизайнеров, фотографов, стилистов, блогеров и художников. Возможности по совместному творчеству и сотрудничеству просто неисчерпаемы», — признается она.