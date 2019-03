Журналист 10 лет искал идеальное средство от похмелья. И нашел

Шонесси Бишоп-Столл — канадский журналист и автор книг, в которых он описывает свой богатый жизненный опыт. Например, на протяжении 10 лет он пил спиртное в больших дозах, но не просто так, а чтобы найти идеальное средство от похмелья. В 2018 году вышла книга Hungover: The Morning After and One Man’s Quest for the Cure («Похмелье: утро после и один мужчина в поисках лекарства»), где Бишоп-Столл делится с читателями своими открытиями и выводами по части употребления алкоголя.