Журналист 10 лет искал идеальное средство от похмелья. И нашел

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Шонесси Бишоп-Столл — канадский журналист и автор книг, в которых он описывает свой богатый жизненный опыт. Например, на протяжении 10 лет он пил спиртное в больших дозах, но не просто так, а чтобы найти идеальное средство от похмелья. В 2018 году вышла книга Hungover: The Morning After and One Man’s Quest for the Cure («Похмелье: утро после и один мужчина в поисках лекарства»), где Бишоп-Столл делится с читателями своими открытиями и выводами по части употребления алкоголя.

Мы в AdMe.ru были поражены тем, что кто-то решился на столь смелый и опасный для здоровья эксперимент. Чем он закончился, читайте в этой статье.

Шонесси Бишоп-Столл и его «похмельная фотосессия».

В ходе своего исследования Бишоп-Столл посетил около 35 стран и испытал самые разные средства борьбы с похмельем. Он тщательно записывал, что именно выпил вечером и свои утренние ощущения. Писатель попробовал как традиционные народные средства, так и дорогие лекарства, а иногда и вовсе экстремальные способы. Так, в Лас-Вегасе он прыгнул с высокой башни, а в Канаде поплавал в ледяной воде. «Всплеск адреналина буквально вырвал меня из похмелья», — пишет автор. Впрочем, экстрим — это еще цветочки по сравнению с некоторыми древними народными способами, которые с энтузиазмом попробовал Бишоп-Столл. Вот лишь некоторые: маринованный глаз овцы;

молоко с измельченным древесным углем;

ношение дольки лайма под мышкой;

ношение травы болиголова в носках;

выпивание оливкового масла перед употреблением спиртного. Кроме того, Бишоп-Столл побывал в австрийской лечебнице, где его положили в специальную кровать из сена, расположенную в горных катакомбах, и исследовал противопохмельную магию вуду на Гавайях. Иногда Шонесси пил один, иногда с друзьями. Некоторые вечеринки имели серьезные последствия. Так, после попойки в штате Аризона (США) писатель каким-то образом оказался в пустыне, где чуть не погиб от обезвоживания. В другой раз, напившись в Берлине, он потерял все деньги и паспорт и провел неделю в Германии без средств, не имея возможности уехать, пока паспорт не обнаружился на стойке регистрации в отеле.

В ходе своих экспериментов Шонесси пришел к выводу, что некоторые стереотипы про употребление алкоголя на самом деле неверны. Во-первых, то, что светлый алкоголь чище и качественнее темного, — миф. «Если вы покупаете дешевый алкоголь с красителями, это может быть правдой. Но когда речь идет о высококачественных напитках типа хорошего красного вина или скотча, цвет не имеет значения», — уверен Бишоп-Столл. Во-вторых, автор понял, что смешивание разных видов алкоголя, например когда до крепких напитков вы пьете пиво, не усиливает похмельный синдром. На то, насколько сильным будет похмелье, влияет общее количество выпитого, но не количество напитков. Кстати, этот вывод Бишоп-Столла недавно подтвердили ученые. Питьевая вода не поможет вам избежать похмелья. Бишоп-Столл пишет о том, что популярный совет выпивать стакан воды после каждой дозы алкоголя действует только потому, что, следуя ему, вы просто выпьете меньше алкоголя, чем обычно. Многие считают, что алкоголь вызывает обезвоживание и именно из-за него возникает похмелье, поэтому надо пить много воды. Но это не совсем так. На самом деле похмельный синдром возникает прежде всего из-за токсичных веществ, которые образуются после распада этанола в организме. Вода, конечно, не ухудшит состояние после вечеринки, но и уповать на одну только воду не стоит.

И все-таки в ходе своих многолетних опытов Шонесси Бишоп-Столл смог отыскать средства, которые действительно помогают облегчить неприятные симптомы похмелья. Съешьте на завтрак после бурного застолья яйца и что-нибудь мясное . В пище, богатой белком, содержится мощный антиоксидант цистеин, который уменьшает токсическое воздействие алкоголя на внутренние органы. Кроме того, Бишоп-Столл очень хвалит капусту. В некоторых национальных кухнях встречается такое блюдо, как «похмельный суп», содержащий этот продукт. А россияне не зря любят лечить похмелье рассолом из-под квашеной капусты.

. В пище, богатой белком, содержится мощный антиоксидант цистеин, который уменьшает токсическое воздействие алкоголя на внутренние органы. Кроме того, Бишоп-Столл очень хвалит капусту. В некоторых национальных кухнях встречается такое блюдо, как «похмельный суп», содержащий этот продукт. А россияне не зря любят лечить похмелье рассолом из-под квашеной капусты. Витамины группы B. Они ускоряют обмен веществ. Автор рекомендует принимать витамины В1, В6 и В12, причем по отдельности, а не в составе поливитаминного комплекса. Хотя специальных исследований на тему влияния витаминов группы B на похмельный синдром нет, некоторые врачи действительно рекомендуют принимать их до выпивки (лучше за 12 часов, чтобы успели усвоиться) и утром после вечеринки.

Они ускоряют обмен веществ. Автор рекомендует принимать витамины В1, В6 и В12, причем по отдельности, а не в составе поливитаминного комплекса. Хотя специальных исследований на тему влияния витаминов группы B на похмельный синдром нет, некоторые врачи действительно рекомендуют принимать их до выпивки (лучше за 12 часов, чтобы успели усвоиться) и утром после вечеринки. Масло расторопши и ладан. Масло расторопши содержит вещество силимарин, которое благотворно влияет на печень, стимулируя выработку новых клеток. Однако, прежде чем применять этот продукт, нужно обязательно проконсультироваться с врачом! А вот запах ладана обладает свойствами антидепрессанта. Возможно, он может помочь справиться с накатившей наутро после возлияний тоской.

Автор заканчивает свое исследование на не слишком позитивной ноте. Вследствие многолетнего злоупотребления алкоголем Бишоп-Столл заработал серьезные проблемы: лишний вес, повышенное давление, психическое здоровье также пошатнулось. Поэтому повторять его опыт, конечно, никому не рекомендуется. Универсального средства от похмелья, которое подошло бы абсолютно всем, не существует, ведь у каждого свои особенности организма. Но самый простой и безопасный способ избежать тяжких похмельных страданий — знать меру.