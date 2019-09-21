Женщины за 50, которые разобьют все наши представления о старении в пух и прах

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Героинь нашей статьи объединяет то, что все они красивые женщины и выглядят значительно моложе своих лет. Глядя на них, еще раз убеждаешься в том, что возраст — это действительно лишь цифра в паспорте. А омолаживающим эффектом обладают не только современные бьюти-процедуры, но и блеск в глазах и жизнелюбие.

AdMe.ru вдохновляется снимками женщин старше 50 лет, которые явно знают адреса мест, где растут молодильные яблоки.

Жаклин Берридо Писано, 50 лет

Бизнес-леди и фешен-блогер из Италии. Жаклин, у которой 2 внучки, была названа английским изданием The Sun самой красивой бабушкой в мире.

Биби Хорст, 55 лет

Немецкий блогер из Мюнхена. Биби ведет страничку Schokoladenjahre, где рассказывает про омолаживающую косметику и стиль.

Грис Ганем, 54 года

Обозреватель моды и фотограф из Монреаля. Сотрудничает с брендом Zara, демонстрируя стритстайл-образы в одежде этой марки.

Иоланда Хадид, 55 лет

Бывшая фотомодель, мама знаменитых манекенщиц Беллы и Джиджи Хадид.

Сати Спивакова, 57 лет

Российская актриса, телеведущая, супруга знаменитого дирижера и скрипача Владимира Спивакова.

Кэрол Альт, 58 лет

Американская манекенщица и актриса. В модельном бизнесе с 1980 года. На подиумах появляется до сих пор.

Инес де ля Фрессанж, 62 года

Французский дизайнер и модель. На подиуме с 17 лет.

Крис Дженнер, 63 года

Американский предприниматель и продюсер, звезда телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян». У Крис 6 детей, среди которых знаменитые сестры Ким, Кортни и Хлои Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер.

Татьяна Неклюдова, 63 года

В прошлом инженер, а ныне одна из самых востребованных возрастных манекенщиц в России. Карьеру в модельном бизнесе начала в возрасте 59 лет, когда случайно попала в массовку фильма «Матильда», где ее заметили и отправили ее фото в агентство Oldushka.

Мелисса, 64 года

Мелисса вела небольшой блог Melissa55 о красоте, который не пользовался особой популярностью до тех пор, пока кто-то из подписчиков не поинтересовался у женщины, сколько ей лет. Как оказалось, ей 60 и нее уже 7 внуков. С тех пор посещаемость странички Мелиссы возросла, потому что многие хотят узнать ее секреты сохранения молодости.

Ясмина Росси, 64 года

Модель и актриса, которая начала карьеру только в 40 лет: до этого женщина занималась воспитанием детей. Ясмина — лицо рекламных кампаний Marks & Spencer, а также сотрудничает с брендами Yves Saint Laurent, Hermes, Jil Sander и другими.

Мэй Маск, 71 год

Канадско-южноафриканская модель, мать знаменитого инженера и предпринимателя Илона Маска. Ее карьера началась в 1969 году после победы на конкурсе «Мисс Южная Африка» и продолжается по сей день.

Кармен Делль‘Орефиче, 88 лет

Американская модель, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как представительница этой профессии с самой долгой карьерой на подиуме. Кармен и после 80-летия продолжила участвовать в показах и сниматься для рекламных кампаний.

Дафни Селф, 91 год

Старейшая британская манекенщица. В ее модельной карьере был долгий перерыв, связанный с замужеством и рождением троих детей. И только после смерти мужа, когда ей исполнилось уже 70 лет, Дафни вернулась к работе. Она продолжает сниматься для журналов и рекламных кампаний и надеется жить и работать до 100 лет.