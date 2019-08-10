Женщины британской короны показали, как можно высказать свое мнение, не проронив ни слова

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Первая часть фразы: «Встречают по одежке, а провожают по уму» особенно применима по отношению к королевским особам, чьи наряды разбирают до мельчайших деталей. Порой для них это едва ли не единственная возможность публично высказаться, так как из-за ряда ограничений они не могут себе позволить вольнодумства. Поэтому королевы и принцессы английского монаршего дома прибегают к иным способам самовыражения. Платье является одним из завуалированных инструментов, призванных помочь высказать свою точку зрения. И инструменты эти нуждаются в тщательной расшифровке.

AdMe.ru изучил роскошные наряды королев и принцесс и удивился тому, какой потаенный смысл был в них заложен.

«Платье мести» принцессы Дианы

Самым известным одеянием Дианы считается отнюдь не свадебное, а скорее наоборот, предшествующее официальному разводу. Уже в 1992 году брак Чарльза и Дианы потерпел фиаско, но они продолжали выполнять королевские обязанности. В 1994 году принц Чарльз публично признался в измене с Камиллой Паркер-Боулз. После этого заявления принцессе Уэльской предстояло появиться на вечеринке журнала Vanity Fair, и вот тут леди Ди сделала ход конем, продемонстрировав свой характер. На мероприятии Диана должна была появиться в классическом элегантном платье Valentino, но вместо него выбор пал на черное и короткое, к тому же с открытыми плечами и глубоким декольте, греческого модельера Кристины Стамболиан. Этим принцесса нарушила королевский дресс-код. Еще она дополнила образ туфлями на каблуках, которые не позволяла себе носить с Чарльзом, так как становилась при этом выше его ростом. Смелый наряд быстро окрестили «платьем мести». Аксессуары тоже были подобраны не случайным образом: жемчужное колье с синим сапфиром, которое было изготовлено по ее заказу из броши, подаренной Чарльзом на свадьбу. Так леди Ди показала свою сильную натуру, сумела справиться с публичным позором и выглядела восхитительно. А бывший стилист Дианы Анна Харви говорила, что в тот вечер принцесса хотела «выглядеть на миллион долларов», и у нее это получилось.

Свадебное «платье надежды» королевы Елизаветы II

Свадьба — одно из знаковых торжеств в жизни каждого человека. А бракосочетание королевской особы — это ключевое событие для целой страны, которая пристально наблюдает за монархом и оценивает каждый шаг. В 1947 году тогда еще принцесса Елизавета и принц Филипп поженились. Это были послевоенные тяжелые годы, страна только восстанавливалась. Тогда в Великобритании действовала карточная система: так людей снабжали товарами в условиях дефицита. Несложно догадаться, что возможности для организации шикарного праздника были ограниченными. И тут британские подданные сплотились. Невесты Британии отправляли свои талоны в качестве подарка принцессе. Ткань свадебного платья была куплена именно на них. Дизайнером наряда стал Норман Хартнелл. Источником вдохновения послужила картина Боттичелли, где изображена девушка в струящемся по телу шелковом платье. Воодушевленный, он начал создавать шедевр. Ткань заказал в шотландской фирме, после чего пошли слухи, что она сделана из «вражеских шелковичных червей либо из Италии, либо из Японии». Но Норман убедил всех, что черви были из социалистического Китая. Все свадебное платье было раcшито гирляндами белоснежного цвета (символизируют девственность), жасмином (счастье, чистота, искренность), белой розой Йорков (непорочность), колоски же олицетворяют плодородие. У наряда была еще одна интересная деталь: вырез в форме сердца. Голову Елизаветы украшала тиара ее матери, которая за час до торжества сломалась пополам в руках невесты. Но оперативно нашелся ювелир, который ее срочно починил. Вопреки всем трудностям, будущая королева Англии выглядела достойно, эффектно и всем своим видом вселяла надежду в народ, который так в ней нуждался. Напомним, что на момент свадьбы Елизавете был всего 21 год, а ей уже тогда удалось влюбить в себя целую нацию.

Коронационное «платье единения» Елизаветы II

Норман Хартнелл, о котором уже шла речь выше, был дизайнером при королевском дворе с 1938-го по 1952 годы. Он создал два знаковых в истории платья для королевы: свадебное и коронационное. Всего в 25 лет Елизавета становится королевой могущественной страны. Коронация состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве. Платье было изготовлено из кремового шелка, со сложной вышивкой, мотивы которой включали в себя символы Британии и Содружества наций. Этот последний и главный штрих попросила добавить сама королева. А теперь об их роли в костюме: Англия — роза Тюдоров;

Уэльс — лук-порей;

Шотландия — чертополох;

Ирландия — клевер;

Канада — кленовые листья;

Австралия — золотая акация;

Новая Зеландия — папоротник;

Южная Африка — протеи;

Индия и Цейлон — лотос;

Пакистан — колосья пшеницы. Еще у наряда был небольшой секрет, который модельер сделал королеве на удачу. Там, где левая рука Елизаветы касается платья, был вышит клевер с 4 лепестками. Елизавета II прекрасна и по-королевски величественна в этом коронационном одеянии. А сэр Норман Хартнелл в 1977 году стал первым кутюрье, который удостоился рыцарского титула.

«Невидимое платье» Камиллы Паркер-Боулз

В 2005 году состоялась свадьба Чарльза и Камиллы, для которой она выбрала два наряда. Первое — для гражданской церемонии, а второе — для благословения. И в последнем она предпочла бледно-голубое платье из шифона и пальто, расшитое золотой нитью. Такой выбор был обусловлен не столько возрастом пары, сколько попыткой сделать церемонию бракосочетания незаметной, невидимой. Пара стремилась избежать критики со стороны общественности, которая боготворила Диану и не скрывала, что недолюбливают новоиспеченных молодоженов.

«Платье-вызов» Кейт Миддлтон

Многие британцы любят Кейт Миддлтон, восхищаются ее отменным чувством стиля и даже сравнивают с народной любимицей Дианой. Но каждый ее выход в свет активно обсуждается. Она известна своим любимым трюком: «модным повторением», появляясь в одном и том же наряде на нескольких мероприятиях. Крещение племянника не стало исключением, и герцогиня Кембриджская появилась на нем в винтажном коротком ярком платье, чем спровоцировала неодобрение среди поклонников монаршей семьи, так как нарушила дресс-код. Хотя его неоднократно игнорировала и Меган Маркл. Возможно, это был своеобразный ответ Кейт: Меган не единственная, кто может нарушать правила. Кстати, в этом же обличии она была на юбилее принца Филиппа еще в 2011 году. Интересным аксессуаром стали жемчужные сережки Миддлтон, в которых когда-то принцесса Диана крестила Гарри. Это вызвало большие разногласия среди пользователей сети, которые сошлись во мнении, что серьги должна была надеть жена Гарри, но никак не Кейт.

«Платье памяти» герцогини Кембриджской

Кейт Миддлтон в 2017 году в годовщину смерти принцессы Дианы посетила мемориальный сад в Кенсингтонском дворце. Для этого случая она выбрала элегантное зеленое платье Prada, усеянное маковым принтом. Красные маки для Англии символизируют память и надежду. Герцогиня решила таким образом продемонстрировать уважительное и почтенное отношение к матери своего мужа.

«Платье доброты» Меган Маркл

Чтобы оценить выбор Меган, нужно немного вернуться в прошлое, в послесвадебные дни. Любимый английской аристократией британский модельер Эмилия Викстед сообщила изданию Daily Mail, что свадебный наряд Givenchy за 200 тыс. фунтов стерлингов копирует платье из ее коллекции за 7 тыс. Дизайнер вдобавок к сказанному прошлась еще и по посадке, намекнув, что платье простого кроя должно сидеть идеально. Многие модельеры известных домов осудили такой поступок Эмилии, после чего начались пересуды в социальных сетях по поводу того, что она когда-либо заимствовала у других именитых кутюрье. В итоге дело закончилось тем, что Эмилия капитулировала и заявила, что Меган Маркл выходила замуж в прекрасном одеянии, не похожем ни на одно из ее коллекций. Казалось бы, после такого модного скандала герцогиня Сассекская никогда больше не захочет выходить в свет в нарядах этой марки. Но нет, Меган показала, что не злопамятна, и появилась в черном платье Эмилии Викстед на мероприятии в Сиднее, посвященном национальному празднику Австралии и Новой Зеландии.

«Платье бодипозитива» принцессы Евгении

В октябре прошлого года шестая внучка королевы Елизаветы II Евгения Йоркская выходила замуж. Платье она выбрала с открытой спиной, на которой был виден длинный шрам, полученный еще в детстве при операции. Таким образом она призвала людей с рубцами на теле не ограничивать свою свободу выбора, не создавать лишних табу, подчеркнув, что шрамы призваны рассказать историю о человеке. Еще принцесса добавила, что для нее это способ общения с людьми, которые переживают похожие ситуации.