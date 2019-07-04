Женщина получила Нобелевскую премию за то, что остановила гражданскую войну при помощи одной маленькой хитрости

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Элен Джонсон-Серлиф многим из нас знакома как первая женщина, ставшая президентом африканской страны — Либерии. За непоколебимый характер и твердость убеждений Элен называют «железной леди». За стремление к миру и демократии ее удостоили Нобелевской премии. Она на своем опыте доказала, что хитрость одной мудрой женщины может быть мощнее силы тысяч вооруженных мужчин.

И в этой статье AdMe.ru попробует рассказать о том, как ей это удалось.

Элен Джонсон-Серлиф родилась в 1938 году в Либерии. Она довольно рано вышла замуж и к 34 годам уже воспитывала 4 детей. Несмотря на свое семейное положение, Элен отправилась в Гарвард изучать государственное управление и вернулась в родную страну лишь через 10 лет. В Либерии Элен сразу смогла занять кресло помощника министра финансов, но вскоре сама стала министром.

Первое проявление мужества

В 1980 году в Либерии произошел переворот. Власть захватили военные, а главой государства себя назвал Сэмюэл Доу, самостоятельно присвоивший себе генеральское звание. Доу заключил либерийцев в тиски военной диктатуры, и казалось, что этим темным временам никогда не придет конец. Сэмюэла многие боялись. Но Элен была не из тех, кого можно так просто заставить замолчать. Она прямым текстом критиковала нынешнего президента. За это ее арестовали и выгнали из Либерии. Вернуться на Родину Джонсон-Серлиф смогла только в 1997 году. К своему ужасу, она увидела любимую страну изможденной, агрессивной и погрязшей в крови гражданской войны.

Против двух диктаторов

Причиной гражданской войны стало то, что политический деятель Чарльз Тейлор решил противостоять нынешнему правлению государства. Он создал Национальный патриотический фронт Либерии, который стремительно рос и вскоре уже смог контролировать 90 % страны. Изначально вернувшаяся из Кении Элен даже поддерживала инициативы Тейлора. Это длилось до тех пор, пока женщина не поняла, что перед ней очередной диктатор, который не отличается от первого ни бо́льшим благоразумием, ни великодушием, ни мудростью. И занимая какую-либо сторону в этой войне, люди, по сути, просто выбирают из двух зол меньшее. Нужно отметить, что Джонсон-Серлиф была не единственной, кого не устраивали обе лидерские кандидатуры. Вскоре от Национального фронта отделилась группа людей, которые сумели захватить столицу Либерии и покончить с нынешним правителем.

Попытка стать президентом

После гибели самопровозглашенного лидера Сэмюэла Доу Элен выдвинула свою кандидатуру на президентский пост. Однако она проиграла Чарльзу Тейлору. Изменил ли приход к власти нового человека хоть что-то? Нет. Военная диктатура продолжилась. Гражданская война, столкнувшая лбами противников и сторонников Тейлора, вспыхнула с новой силой. Элен, знавшая о государственном управлении намного больше, чем оба последних правителя Либерии, пыталась критиковать нынешнюю государственную политику и намечать новые векторы для выхода из сложившейся страшной ситуации. Но никто из правительства ее не слушал. Напротив, Джонсон-Серлиф обвинили в государственной измене в связи с «неуважением к власти» и, хотя и не прямым текстом, велели замолчать.

Как Элен все-таки удалось занять кресло президента

На следующих выборах, которые проходили в 2005 году, основным соперником Элен стал популярный футболист Джордж Веа. Однако она смогла обойти оппонента с перевесом в более чем 20 % голосов. Джонсон-Серлиф решила, что пора прекращать войну. Заручившись поддержкой активистки Леймы Гбови, она создала комиссию по установлению истины и примирению, чтобы вести переговоры с противостоящими друг другу либерийцами и находить компромисы. Однако враждующие стороны, казалось, были глухи ко всем ее словам. Тогда Элен пошла на хитрость. Как рассказывают жители Африки, президент регулярно стала посещать рыбный рынок, на котором торговали в основном женщины. Президент общалась с торговками, ближе узнавала их и поддерживала. Она пела и молилась вместе с ними почти каждый день. И в итоге предложила местным жительницам сговориться и поставить своим воюющим мужьям один простой ультиматум: «Если ты продолжаешь воевать, значит, я отказываюсь спать с тобой в одной постели». В успех затеи изначально мало кто верил, однако план сработал. Мужчины постепенно стали складывать оружие, и долгая война наконец закончилась.

Нобелевская премия

Старания Джонсон-Серлиф и Гбови не остались незамеченными. В 2011 году женщин удостоили Нобелевской премии мира. «За ненасильственную борьбу за права и безопасность женщин и участие в миротворческом процессе» — так звучит их номинация. Годом ранее Элен выпустила книгу «Мемуары о замечательной жизни первой женщины —президента Африки», в которой рассказала о своем пути к власти и о жизни в статусе главы государства. В 2018 году Элен ушла в отставку, а ее пост занял Джордж Веа — тот самый футболист, которого она обошла на выборах в 2005 году.

Как вы думаете, плохо ли поступила Элен, по сути, склонив женщин к семейным забастовкам? Или же в том случае, когда речь идет о войне, все методы хороши?