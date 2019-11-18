Женщина копирует фотографии знаменитостей, чтобы показать, что размер не должен влиять на стиль
Кэти Стурино доказала, что женщины с пышными формами не должны одеваться скучно. Девушка-инфлюэнсер стала выкладывать в Instagram фотографии, на которых она носит такую же одежду, как знаменитости, и копирует их позы. Таким образом она решила доказать, что стиль не зависит от размера. Ее подписчики в восторге от проекта. Они постоянно оставляют одобрительные комментарии о ее фигуре, постах и, конечно, стиле.
AdMe.ru выбрал несколько фотографий Кэти Стурино, которые меняют наш взгляд на моду.
1. Это Кэти, женщина, которая доказала, что чувство уверенности в себе важнее стройности
2. Дело не в том, кто выглядит лучше, а в том, что мы все выглядим прекрасно
3. У всех разные формы
4. Красное платье в стиле Дженнифер Гарнер
5. Два варианта осенней классики
6. Она вдохновлялась стилем Меган Маркл
7. Джессика Бил и юбка с леопардовым принтом
8. Дженнифер Энистон в черно-белом
9. Индивидуальный стиль, невзирая на объемы
10. Кэти Холмс в кашемировом свитере
11. Главное — чувствовать себя комфортно в любой одежде
12. Она представляет, каково это — ловить на себе взгляды окружающих
13. Человек с любым типом тела может выглядеть стильно
14. С помощью мужа она попыталась повторить фото с принцем Гарри
15. Она доказывает, что можно красиво выглядеть с любой комплекцией
16. Она позировала вместе с Блэр Эди в одинаковой одежде
17. Кэти вдохновляет своих подписчиков избавиться от неуверенности в себе
18. Выглядит как принцесса Кейт в конце лета
19. Демонстрирует стиль Констанс Ву
20. Меган Маркл — один из ее главных примеров для подражания
Какой из этих нарядов понравился вам больше всего? Считаете ли вы, что plus-size препятствует тому, чтобы выглядеть стильно?
Фото на превью katiesturino / Instagram