Женщина копирует фотографии знаменитостей, чтобы показать, что размер не должен влиять на стиль

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Кэти Стурино доказала, что женщины с пышными формами не должны одеваться скучно. Девушка-инфлюэнсер стала выкладывать в Instagram фотографии, на которых она носит такую же одежду, как знаменитости, и копирует их позы. Таким образом она решила доказать, что стиль не зависит от размера. Ее подписчики в восторге от проекта. Они постоянно оставляют одобрительные комментарии о ее фигуре, постах и, конечно, стиле.

AdMe.ru выбрал несколько фотографий Кэти Стурино, которые меняют наш взгляд на моду.

1. Это Кэти, женщина, которая доказала, что чувство уверенности в себе важнее стройности

2. Дело не в том, кто выглядит лучше, а в том, что мы все выглядим прекрасно

3. У всех разные формы

4. Красное платье в стиле Дженнифер Гарнер

5. Два варианта осенней классики

6. Она вдохновлялась стилем Меган Маркл

7. Джессика Бил и юбка с леопардовым принтом

8. Дженнифер Энистон в черно-белом

9. Индивидуальный стиль, невзирая на объемы

10. Кэти Холмс в кашемировом свитере

11. Главное — чувствовать себя комфортно в любой одежде

12. Она представляет, каково это — ловить на себе взгляды окружающих

13. Человек с любым типом тела может выглядеть стильно

14. С помощью мужа она попыталась повторить фото с принцем Гарри

15. Она доказывает, что можно красиво выглядеть с любой комплекцией

16. Она позировала вместе с Блэр Эди в одинаковой одежде

17. Кэти вдохновляет своих подписчиков избавиться от неуверенности в себе

18. Выглядит как принцесса Кейт в конце лета

19. Демонстрирует стиль Констанс Ву

20. Меган Маркл — один из ее главных примеров для подражания

Какой из этих нарядов понравился вам больше всего? Считаете ли вы, что plus-size препятствует тому, чтобы выглядеть стильно?