Земля тогда и сейчас. Колоссальные перемены в фотографиях NASA

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Если сравнить фотографии, которые AdMe.ru нашел на сайте NASA, между собой, можно увидеть, как человек с годами меняет облик своей планеты. Разница между этими снимками от 5 до 100 лет.

Ледник Педерсон, Аляска. Лето 1917 г. — лето 2005 г.

Аральское море, Центральная Азия. Август 2000 г. — август 2014 г.

Ледник Кэрролл, Аляска. Август 1906 г. — сентябрь 2003 г.

Озеро Пауэлл, штаты Аризона и Юта. Март 1999 г. — май 2014 г.

Медвежий ледник, Аляска. Июль 1909 г. — август 2005 г.

Леса в Рондонии, Бразилия. Июнь 1975 г. — август 2009 г.

Ледник Маккарти, Аляска. Июль 1909 г. — август 2004 г.

Река Дашт, Пакистан. Построенная плотина Мирани снабжает близлежащие районы питьевой водой и энергией. Кроме того, она поддерживает местную агрокультуру. Август 1999 г. — июнь 2011 г.

Гора Маттерхорн, Альпы, на границе между Швейцарией и Италией. Август 1960 г. — август 2005 г.

Леса Мабира, Уганда. Ноябрь 2001 г. — январь 2006 г.

Ледник Тобогган. Июнь 1909 г. — сентябрь 2000 г.

Великая рукотворная река, Ливия. Это грандиознейший инженерный проект в мире: система труб, акведуков и скважин на глубине более 500 метров. Сложная сеть водоводов снабжает пустынные районы водой. Апрель 1987 г. — апрель 2010 г.

Ледник Кори Калис, Перу. Июль 1978 г. — июль 2011 г.

Озеро Мар-Чикита, Аргентина. Июль 1998 г. — сентябрь 2011 г.

Ледник Муир, Аляска. Август 1941 г. — август 2004 г.