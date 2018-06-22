За ребятами именно такой внешности будущее fashion-индустрии и красоты в целом

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Когда весной 2016 года в журнале Vogue вышла статья-заявление «Как одно модельное агентство перевернуло образ модной индустрии», это самое русское агентство с говорящим названием Lumpen буквально ворвалось на арену мировой fashion-индустрии. Почти все его участники внешне напоминают ребят со спортплощадки спального района, без уже порядком всем надоевших слащавых образов победителей генетической лотереи. Они нестандартны, они индивидуальны, они являются воплощением идеалов красоты индустриальной эстетики. Многие из них провинциалы, безработные, бритые под ноль. И представьте, что такие ребята в костюмах за тысячи евро открывают показы в Париже — разве не это и есть революция в мире высокой моды?

Заканчивая предисловие, AdMe.ru представляет вам лишь малую часть этих потрясающих ребят, которые даже на показе Gucci выглядят так, будто только что нырнули в метро на окраине города, чтобы забыться на рейверской тусовке на другом его конце, а в это время закадровый голос зачитывает над ними текст Ирвина Уэлша: «Выбирай жизнь. Выбирай работу. Выбирай карьеру. Выбирай семью».

На сегодняшний день модели Lumpen участвовали в шоу Balenciaga, Gucci, Vetements, Lanvin, Mackintosh, Rick Owens, Veronique Leroy, Kenzo — продолжать список можно долго, а узнать об этом подробнее можно у них в Instagram. Отдельно стоит выделить показы Гоши Рубчинского, который и вывел подобную эстетику в массы. Ну скажите, от ребят же глаз не оторвать, правда?