За историей с тайской пещерой скрывались трогательные подробности, о которых не рассказывали в новостях. А жаль

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Только что весь мир наблюдал за сложнейшим и четко спланированным спасением тайских школьников из затопленной пещеры. Ребята из юношеской футбольной команды провели в кромешной тьме 18 суток, самому младшему из них 11 лет. Новости пестрили подробностями операции по спасению, но в тени остались самые трогательные моменты этой истории.

AdMe.ru подготовил свою коллекцию сообщений, фотографий и рисунков, связанных с происшествием в пещере Таиланда.

1. Ребята писали записки

Когда дайверы обнаружили их, ребята находились в пещере уже 10 дней. Спасатели предложили им написать послания родителям, которые сходили с ума у входа в пещеру. Первое сообщение, вероятно, написал сам дайвер.



«Они говорят, что, когда выберутся, будут готовы съесть все на свете. А еще они хотят отправиться домой сразу, как только будут спасены. И поменьше домашки, пожалуйста».

Раз они могут шутить, значит пока все хорошо. Еще ребята просили приготовить им жареного цыпленка и барбекю.

«Я в порядке, просто слегка замерз. Не переживайте и не вздумайте забыть, что у меня скоро день рождения».

«Мама и папа, простите, что я застрял тут на две недели. Я скоро вернусь и буду помогать вам в магазине».

От мальчика, у которого в команде кличка Ночь: «Я люблю папу, маму и братика. Не беспокойтесь обо мне. Ночь любит каждого».

От тренера: «Родители, сейчас с детьми все хорошо, о них заботятся. Я обещаю, что буду с ними рядом и сделаю все возможное. Я хочу сказать огромное спасибо за поддержку, и я хочу извиниться перед всеми вами».

2. В операции по спасению принимали участие абсолютно все, в том числе простые местные жители

Когда начали откачивать воду из пещеры, чтобы добраться к детям, залили близлежащие рисовые поля. Теперь фермеры и их семьи останутся голодными, но они все равно счастливы быть частью общего дела.

Группа по откачке воды заявила, что не будет собирать оборудование, пока не поможет еще и фермерам, которые без единого возражения пожертвовали своим урожаем.

Каждый час из пещеры откачивалось более 1,5 млн литров воды. Примерно вот так это было.

3. Ребятам оказывал поддержку бывалый шахтер, который в 2010 году провел под землей целых 69 дней

Один из чилийских шахтеров, спасенных после аварии в 2010 году, записал тайским ребятам трогательное видео «послания надежды». «Если правительство поднажмет, будьте уверены, что операция по спасению будет успешной! Мы молимся за всех вас», — чилиец оказался прав, и операция прошла успешно.

4. Поступки тренера воспринимали неоднозначно, но теперь все сошлись во мнении, что он герой

Западные СМИ критиковали тренера ребят Экапола и винили в том, что случилось. Это был первый случай в его жизни, когда он присматривал за детьми в одиночку, а на входе в пещеру висят предупреждающие таблички об опасности затопления в это время года. В Таиланде же к тренеру с самого начала относились только как к защитнику и герою. Он проходил обучение в монастыре, а потому владеет техникой медитации. Первое, что он сделал, — разделил всю имеющуюся у них еду и воду на маленькие порции. Сам он почти не ел. Затем он начал учить детей медитировать. Нашедшим ребят спасателям открылось удивительное зрелище: 12 детей, младшему из которых всего 11 лет, находились в пещере так долго, но ни один из них не паниковал. Они были истощены, но совершенно спокойны и сдержанны.

5. На многочисленных рисунках ребят изображают в виде кабанчиков

Футбольная команда носит название «Moo Pa», что переводится как «лесные вепри», или «кабаны». Поэтому на многих иллюстрациях, взорвавших соцсети, мальчишки изображаются в виде маленьких кабанчиков, нуждающихся в помощи и защите.

6. Отец австралийского врача-дайвера скончался, пока тот был в пещере и спасал детей

Доктора Ричарда Харриса уже называют австралийской легендой. Он обладает уникальными квалификациями, является анестезиологом и фотографом-дайвером одновременно. Ричард прервал свой отпуск, чтобы помочь детям. Он находился с ними в пещере и вышел самым последним. После этого он получил сообщение о смерти собственного отца.

7. Представителям самых разных национальностей удалось сплотиться благодаря простым правилам

Кроме дайверов из 14 стран в спасении детей также принимали участие множество добровольцев. Они откачивали воду, готовили еду для всей многочисленной группы, женщины делали тайский массаж уставшим и измученным родителям и дайверам. Им удалось сплотиться благодаря простым правилам, написанным на доске, которую повесили на видном месте прямо на дереве: Уважайте друг друга.

Говорите человеческим языком.

Выражайтесь ясно и только по делу.

Уважайте культурные различия друг друга.

Никакой дискриминации.

Ни одна идея не глупая. Мы одна команда.

СМИ и пользователи сети пишут, что мир в этот момент стал одной большой деревней. Жители из разных уголков планеты были готовы протянуть тайским мальчикам руку помощи, и в итоге их спасли.

8. Объясниться с прибывшими спасателями смог мальчик, который единственный знает английский (на самом деле он знает еще 4 языка)

Это не первое освобождение в жизни 14-летнего Адула. В детстве он бежал со своими родителями из Мьянмы в Таиланд. Они надеялись, что хорошее образование сделает из их сына достойного человека. Но такого успеха они даже представить себе не могли.

Когда британские дайверы обнаружили ребят, они уже находились в пещере 10 дней. Адул знает 5 языков и единственный из всей группы знает английский. Он смог без труда объясниться с дайверами и дать им всю необходимую информацию.

9. Художники по всему миру рисуют иллюстрации про мальчиков и пещеру, вот они

1.

«Эта операция — невероятный пример единения в мире. Спасибо от всей человеческой расы».

2.

«Это правда, не все супергерои носят плащи».

3.

«Из всех самых зрелищных футбольных сейвов года тайский останется величайшим».

4.

«Мир только что нашел свою самую вдохновляющую и отважную футбольную команду». Общество разрывалось между наблюдением за зрелищными матчами чемпионата и за спасением детской футбольной команды. Иллюстратор объединил эти события.

5.

“Congratulations kids, take care. I have to go.” RIP Sgt Saman Gunan - the “hero of Tham Luang cave”. #thaicave #thaicaverescue #thamluang pic.twitter.com/C67XCwFcvA — James Massola (@jamesmassola) July 10, 2018