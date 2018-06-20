Японец поставил интернет в тупик одной легкой задачей про нож, людей и яблоки

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Не так давно ученым Общества научных исследований им. Макса Планка удалось доказать, что умственные тренировки не дают расслабиться серому веществу нашего мозга на протяжении всей жизни. Благодаря этому открытию стала набирать обороты современная программа для развития мозга NeuroNation — полноценный тренажер для мыслительных способностей человека.

Мы в AdMe.ru решили внести свой небольшой вклад в умственную тренировку и предложить вашему вниманию задачку, которая многих заставила поломать голову.

На просторах интернета, помимо ярких фото и забавных мемов, можно встретить еще и немало головоломок и загадок, которые способны поставить в тупик даже настоящих эрудитов.

Одну из таких задач в своем твиттере опубликовал пользователь из Японии с ником omahuko. 3 человека хотят поровну разделить между собой 2 яблока. Но у них есть только 1 нож, которым, согласно условию задачи, они могут воспользоваться всего 1 раз. Что нужно сделать для того, чтобы каждый человек получил равную часть яблок?

К удивлению автора, задачка вызвала немало споров и заставила поломать голову даже бывалых пользователей. Каких только способов решения этой задачи они не предлагали: от забавных до по-настоящему жестоких. Вероятно, он улыбался, читая самые остроумные комментарии в твиттере.

Кровавый способ

Оригинально

Как истинный бизнесмен

Мирный способ

А как с этой задачей справитесь вы?

Правильное решение

В конце концов, после потока остроумных комментариев и уточняющих вопросов, стали находиться пользователи, которые не просто решили эту задачку, но и проиллюстрировали ее ответ. Одним из первых это сделал пользователь с ником Ringo750RS. Он показал, как нужно разместить яблоки на столе, с помощью красной стрелки обозначил место разреза, по которому должен пройти нож, а пунктиром выделил третью часть каждого яблока.

Как мы видим, загадка оказалась вовсе не такой сложной. Интересно, а сколько минут (а может быть, даже секунд) понадобилось вам для поиска правильного ответа? Приходили ли вам в голову какие-то совершенно безумные идеи для ее решения? Расскажите нам об этом.