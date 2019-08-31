Я живу в Израиле 18 лет и каждый день удивляюсь еврейским обычаям и традициям

31 5 30 12k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Привет! Меня зовут Татьяна. Я живу в Израиле последние 18 лет. Здесь я работаю в фирме по установке кондиционеров и вместе с мужем воспитываю 3 детей. Но самая моя большая страсть — это путешествия и изучение традиций страны, которая стала для меня вторым домом.

Я расскажу читателям AdMe.ru о том, как живется на Земле обетованной. Спорим, вам будет любопытно узнать, зачем здесь выбрасывают продукты перед Пасхой и как выглядят современные еврейские мамы.

Нашу семью не считают многодетной

У нас «всего» 3 детей (на фото мы с мужем, 2 младших и старший сын со своей женой). Здесь 3 детей в семье — это норма. В семьях религиозных иудеев бывает по 6, 8 или даже 10 детей — они появляются на свет, пока мама может рожать. Такие семьи очень сильно отличаются по образу жизни от светских. Они любят жить общинами. Школы и садики у них тоже отдельные.

⠀

На этом фоне израильские семьи, которые не живут по законам религиозных общин, имеют относительно мало детей — всего 3–4. При этом декретный отпуск в стране длится только 15 недель.

Родительской заботы не может быть слишком много

В любой семье считают, что именно их дети самые лучшие и талантливые. А еще ребенок должен быть досыта накормлен. За обедом мама всегда заботливо перечислит все, что есть в меню. Иногда подобная опека кажется слегка чрезмерной, но здесь это воспринимается как норма. Шнурки завязать взрослому детине на спортивном кружке — в порядке вещей. После армии повзрослевшие дети резко становятся самостоятельными и редко остаются жить с родителями.

Еврейские бабушки без ума от своих внуков

Одну из моих бабуль звали Фрида. В ее доме была стерильная чистота, будто в операционной, а на праздники готовились фирменные блюда: фаршированная рыба, форшмак, рисовая бабка и гусь с тушеной капустой.

⠀

Мы тоже делились с ней всякими вкусностями. Как-то я сделала вареники с картошкой и отнесла их бабушке. Доставила я их сырыми — сварит, когда будет удобно. Через полчаса звонит довольная бабуля: — Танечка, спасибо большое за вареники! Такие вкусные! Только ты их немножечко не доварила.

⠀

— Бабушка! Я их вообще не варила!

⠀

В этом и есть вся еврейская бабушка. Самое главное — похвалить.

В Израиле много семейных праздников

Я никак не могу запомнить, когда какой день: женский, семейный, матери, отца и даже бабушек с прадедушками. Все это плавающие даты, и выучить их нереально. Спасибо родительским комитетам в садах и школах за регулярные напоминания и изготовление вместе с детьми сувениров и поделок.

⠀

Больше всего внимания уделяется Дню семьи. Выходного, конечно же, нет, но работодатели могут сделать приятный сюрприз. Мужу в этом году вручили купон в пиццерию с призывом: «Проведите вечер с семьей».

У солдат есть зарплата и выходные

Посмотрите на фото, как вырос мой сын. Недавно он демобилизовался из армии. К солдатам тут необыкновенно теплое отношение. Прохожие могут заплатить за них в магазине или киоске. Во время военного положения народ собирает для солдат грузовики со сладостями и вещами типа носков, футболок и средств личной гигиены.

⠀

Парни служат 2 года и 8 месяцев, а девушки — 2 года. У всех солдат есть выходные: обычно 3 субботы и воскресенья в месяц они проводят дома, а на четвертый уик-энд дежурят на базе. А еще ребята получают зарплату от € 100 до 400, а в конце службы им выдают премию € 2 000–4 000.

В школах не приходится зубрить формулы и писать сочинения

Израильские дети учатся 12 лет (начальная школа — 6 лет, средняя — 3 года, высшая — 3 года). В 1-й класс набирают 6-леток, которые к этому дню должны знать цифры и буквы. Домашнее обучение чтению не приветствуется, потому что знакомство с текстами происходит по особой системе.

⠀

В расписании нет физики, химии и биологии. Вместо этого есть предмет «науки» (мадаим) — он включает все вышеперечисленное. Формул дается мало и их не обязательно зубрить. Вдобавок тут нет зубрежки стихов, сочинений и изложений. Зато школьники часто готовят творческие работы, проекты, презентации — личные, в паре или в группе.

На работу проще всего устроиться по рекомендации

Устроиться на работу по блату? Легко! Здесь именно так и делают: спрашивают знакомых, не нужен ли в их фирме сотрудник. Работодатели тоже предпочитают подбирать работников по рекомендации. Среди 2 претендентов с одинаковой квалификацией чаще выбирают того, с кем знакомы лично.

⠀

У нас очень популярен слоган «Друг приводит друга». В фирме моего мужа даже дают небольшой бонус сотруднику, который рекомендует своего знакомого. Меня тоже приняли на работу практически заочно, потому что доверяли мужу. В итоге я получила старт для профессионального роста.

Попугаи здесь — настоящие домашние вредители

На днях у нас была битва с птицами. Пара больших зеленых попугаев облюбовала нашу вентиляционную трубу из кухни. По утрам они сидели на бельевых веревках в ванной, а мой муж с ними мило общался. И все бы хорошо, но вскоре начались непонятные дела со светом — стал вырубаться электросчетчик. Выяснилось, что это попугаи цепляли провода.

⠀

Тут уже было не до любви к животным. Во-первых, этот же попугай мог в любой момент превратиться в жареную курицу, а во-вторых, сжечь весь дом из-за замыкания проводки. На следующий день муж залил монтажной пеной все «внутренности» воздухоочистителя и вентиляционной трубы.

Оставленный без присмотра предмет автоматически считается опасным

Однажды полицейские pаccтpеляли школьный рюкзак моего сына. По-настоящему! Парень просто умудрился оставить его в McDonald’s. Пропажа обнаружилась только на следующее утро, когда надо было идти в школу. Официанты в «Маке» долго и эмоционально рассказывали, что вчера им пришлось вызывать полицию, которая оцепила весь центр и «нейтрализовала» рюкзак.

⠀

В Израиле так поступают с любым бесхозным предметом. Чаще всего это оказываются просто забытые вещи, но бдительность прежде всего. Самое интересное, что полиция нам привезла бланк на подачу иска. Чтобы написать, на какую сумму мы пострадали в результате «нейтрализации» вещи. А я-то думала, что нам еще и штраф платить придется.

Что такое кошер (или кашер)

Я пишу «кашер», а не «кошер», потому что на иврите это слово читается и пишется через «а». Но в английском и русском вариантах почему-то говорят «кошер».

⠀

Кашрут — это список законов о том, какой должна быть пригодная для употребления еда. «Пригодный» — именно так и переводится слово «кашер». В книгах Ветхого Завета и Торе описываются все правила, касающиеся еды, — что и как можно употреблять в пищу. На каждом продукте или товаре в обычном израильском супермаркете стоит печать «кашер». Она ставится только главным или местным раввинатом. Естественно, раввинат не раздает такие печати направо и налево — везде присутствуют наблюдатели. И трудятся они не безвозмездно, а за немалую зарплату.

Израильтяне — настоящие фанаты караоке

У израильтян 2 страсти: поесть и попеть. Для этого они собираются целыми компаниями. А могут и дома настоящий концерт устроить. Особенно в теплое время года, а оно у нас 10 месяцев в году.

⠀

Причем бороться с любителями застолий и караоке бесполезно. Вроде бы после 23:00 шуметь нельзя и любые безобразия можно пресечь вызовом полиции. Но на самом деле вся веселая компания спокойно скидывается на штраф и поет дальше. Спрашивала своих знакомых любителей попеть: «А соседи ваши не жалуются на шум?» В ответ: «Нет, что ты! Они или сами к нам присоединяются или потом свои вечера устраивают».

Местное мороженое рекламируют как «настоящее итальянское»

Это любимая надпись на тележках у израильских мороженщиков. Но делают-то его в Израиле, все вкусы и добавки — местные. Зато практически в любом ларьке мороженое будет отличным. Рядом с тазиками мороженого и сорбета стоят емкости с добавками для замороженного йогурта. Я беру его чаще, чем мороженое: прошу смешать с йогуртом в миксере разные добавки. Получается стаканчик с содержимым не очень аппетитного цвета, но оригинального вкуса.

В июле море превращается в «медузовый суп»

Эти создания буквально кишат в теплом море. Медуз бывает даже не видно — жалит вода, напичканная их клетками. Все израильтяне знают: в июле на море делать нечего. Берег пустой, по кромке воды стоят черные флаги. А если и есть плавающие супергерои, то это туристы, которых забыли предупредить о такой «мелочи».

⠀

Если все-таки получили ожог (в начале и в конце сезона не всегда понятно, что вода опасная), нужно промыть место морской водой и смазать лимонным соком или уксусом. У спасателей или в пляжных кафе всегда можно попросить лимон.

31 декабря и 1 января — обычные рабочие дни

Израильтяне не празднуют ни Новый год, ни Рождество. Когда новогодняя ночь выпадает с пятницы на субботу, мы реально радуемся, что со спокойной душой можем отмечать наш любимый праздник. В противном случае приходится брать выходные за свой счет и договариваться с начальством, у которого и так много людей будет отсутствовать по той же причине.

⠀

Рождество — это вообще странный зверь, про которого никто ничего не знает. И неважно, что корни этого праздника именно в Израиле, для местных это чужое торжество, до которого никому нет дела. Кроме арабов-христиан. Хотя бы в их районах есть праздничная атмосфера — не такая яркая, как в других странах, но подобие ярмарок и уличных украшений имеется.

Дождь и снег вводят страну в состояние коллапса

Ливень здесь начинается с капель размером с палец. Потоки воды текут по улицам, затапливая здания, а дороги превращаются в одну сплошную пробку. Израильтяне в панике садятся за руль — и начинается... Одни ползут, другие лихачат, третьи сигналят без конца. А когда нас заметает снегом, то дороги вообще перекрывают, пока все не расчистят. В особенно пасмурное утро в школьных чатах нередко проходит перекличка — кто сегодня пропустит уроки. Как же дети пойдут под дождем — они же промокнут и заболеют. И руководство школы идет навстречу: даже если полкласса останется дома из-за осадков, санкций не будет.

К еврейской Пасхе полагается выкинуть из дома часть продуктов

В праздник Песах в каждом приличном израильском доме хрустят мацой, едят вареные яйца без заправки и обмакивают листья салата в соленую воду. Все это символы исхода израильского народа из Египта около 4 000 лет назад. До праздника полагается убрать из дома «хамец» — всю еду, которая содержит закваску или муку. Самые рьяные сжигают эти продукты на костре, а остальные убирают их в ящик или отдают кому-нибудь на сохранность. Избавление от лишних продуктов — хороший повод отмыть все шкафчики и дальние уголки дома. Квартиры израильтян сверкают чистотой. А многие к Песаху еще и мебель обновляют.

В апреле бывают песчаные бури

Весной часто бывает такое явление, как суховей, да еще и с песчаной бурей. Ветра из пустынь пригоняют знойное марево, когда воздух плавится, а человек на улице чувствует себя как пирожок в духовке. Очень часто суховей идет вместе с пылевой или песчаной завесой. Слышали про «белое солнце пустыни»? Вот это тот случай — за слоем пыли солнце становится ярко-белого цвета. Длится это «счастье» 2–3 дня, но бывает, что и на неделю накроет. Как правило, самочувствие даже у здоровых людей страдает. Что можно делать в это время? Местные отвисают на море. Это просто спасение — прохладная, зеркальная вода и полный штиль. Еще хороший вариант — музеи, выставки и другие помещения с кондиционерами. И нужно обязательно пить много прохладной чистой воды.

Здесь есть уникальный рынок набатеев

Набатеи тысячи лет назад водили караваны по Пути благовоний из Аравии в Европу. Они перевозили драгоценные смолы, благовония, пряности, иногда золото и камни. Сейчас от их городов остались только руины. В одном из таких мест под названием Мамшит дважды в год разворачивается рынок набатеев — аутентичный восточный базар.

⠀

Тут можно увидеть, как ткут ковры, выдувают стеклянные изделия, плетут корзины, обжаривают орехи, делают ювелирные украшения и бижутерию. Для детей устраивают мастер-классы и продают всякие вкусности типа жареных орехов с сахаром и корицей или леденцов на палочке. Как и в любой национальный парк, вход сюда платный — около $ 6 за взрослого.

Туристов с утра кормят салатом и сыром

Бекон, колбаса, сосиски — это все не про израильский завтрак. Большинство гостиниц и кафе в Израиле соблюдают кашрут, по которому запрещается смешивать молочные и мясные продукты. Поэтому завтрак здесь традиционно «молочный», а обед и ужин — «мясные».

⠀

Неподготовленный турист может быть неприятно удивлен отсутствием сосисок на завтрак. Зато в гостиницах будет большой выбор различных сыров, творожных и йогуртовых продуктов, запеканок, выпечки, десертов, салатов, яиц и рыбы (они не мясо — их можно).

В феврале буйно цветет миндаль

Февраль в Израиле — это уже весна. Однажды друзья вытянули нас на цветение миндаля в Эйн-Керем, район на окраине Иерусалима. Мне казалось, что мы попали в сказку, в волшебный лес Нарнии, когда вокруг только белые облака цветов.

⠀

Миндаль на иврите — «шакед», что в переводе означает — «стоит на страже и бдит». Получается, что это растение следит за приходом теплого времени года. И когда распускается шкедия (миндальное дерево), это признак того, что наступила весна. В центре страны самые красивые места цветения находятся от Латруна до Иерусалима.

А в апреле расцветает пустыня

По дороге в Эйлат мы увидели цветущие кусты в самом каменном сердце пустыни — в кратере Рамон. Кстати, этот кратер действительно имеет форму сердца. Вдоль дороги, внутри вулкана и еще южнее его пестрят красные, желтые, малиновые цветы.

⠀

Эта часть пустыни цветет именно в апреле, и самые яркие места, которые я видела, — это Борот Луц и заповедник Овдат. Буйство красок случается не каждый год, а только после дождливой зимы. В этом году она была именно такой — в кратере Рамон еще даже стоит лужа-озерцо.

Как правильно отдыхать на Мертвом море

Все гостиницы на берегу Мертвого моря сосредоточены в одном месте — Эйн-Бокек. Там можно найти отдых на любой кошелек в отеле от 3 до 5 звезд. Лучше всего сразу заказывать 3-разовое питание, потому что поесть вне гостиницы практически негде. Есть только несколько киосков с бургерами и кафе в торговых центрах. После купания в море в первую очередь необходимо смыть соль. Для этого на городском пляже есть бесплатные душевые. Туалеты и переодевалки стоят $ 0,5. Лечебную грязь привозят, на пляже ее в натуральном виде нет.

⠀

Из развлечений тут только шопинг в маленьких торговых центрах. Все-таки на Мертвое море приезжают не за активным отдыхом, а за физическим и душевным обновлением.

Бонус: вся правда о еврейских мамах

Отношение израильских мам к детям, кажется, всегда будет неизменным. Даже если их «малышам» уже хорошо за 40 и они давно женаты. — И запомни, сынок, кто бы она ни была, она мне уже не нравится.

— Изя, сыночка, послушай сюда свою маму.

Еврейская мама считает, что зародыш не может считаться жизнеспособным, пока он не окончил мединститут или юрфак.

— Маман! Я от вас сейчас-таки выкинусь в окно!

— Сема! Только шапку надень!

— Сема! Только шапку надень! Еврейская мама сыну:

— Иди женись, иди! Делай маму сиротой!

— Иди женись, иди! Делай маму сиротой! — Семочка, сынок, ты обедал?

— Мама, вообще-то я женат.

— Знаю, поэтому и спрашиваю!