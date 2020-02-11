Я участвовала в шоу «Голос» и готова рассказать, что происходит за кадром на самом деле

5 1 5 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

1 января 2020 года завершился очередной, уже 8-й сезон шоу «Голос». Одной из самых ярких участниц зрители назвали Наталью Сидорцову. На слепых прослушиваниях к ней повернулись все 4 наставника, девушка выбрала команду Константина Меладзе и дошла с ним до этапа «нокаутов». Поклонники даже наградили певицу титулом «Лучший женский вокал сезона» (что вполне оправданно, если учесть, что в финале были одни мужчины).

Специально для AdMe.ru Наталья согласилась ответить на несколько вопросов и поделиться подробностями того, что происходит за кадром популярного шоу «Голос» и о чем даже не догадываются зрители.

Чем ты занималась до шоу «Голос»?

Я окончила Государственное музыкальное училище имени Гнесиных (отделение эстрадно-джазового вокала), журфак МГУ, ГИТИС, успела поучиться в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. На сцене я с самого детства, еще до совершеннолетия уже начала зарабатывать пением. До шоу «Голос» меня знали в основном поклонники мюзикла, музыкального театра, джаза (Наталья — солистка мюзиклов «Анна Каренина» и «Граф Орлов» в Театре оперетты, участница многих других музыкальных проектов. — Прим. AdMe.ru). Я уже начала писать собственные песни, снимать клипы, на стадии подготовки первый альбом. Участие в столь масштабном телешоу, как «Голос», стало для меня закономерным этапом творческого пути. Пришло время популяризировать сольное творчество и расширять аудиторию.

Как устроена система кастингов в «Голосе»?

Система кастингов многоступенчатая: сначала заочный тур по онлайн-заявкам, потом летний отборочный тур в «Останкино», на который допускают примерно 600–700 человек, из них около 150 отбирают на слепые прослушивания. Я подавала заявку на кастинг «Голоса» трижды. Первые 2 раза не складывалось — меня приглашали на кастинг в «Останкино», но на слепые прослушивания не пропускали. Я спрашивала у редакторов, почему так, но они не могли мне ответить. В третий раз наконец удалось показаться ярко и уверенно и пройти на этап слепых прослушиваний.

Насколько трудно пройти слепые прослушивания?

Слепые прослушивания начинаются с подбора репертуара. Далеко не ко всем участникам прислушиваются при выборе песни. Мне повезло: я пела то, что хотела, а именно песню группы Aerosmith «I Don’t Want to Miss a Thing». Мне кажется, это беспроигрышный вариант для формата слепых прослушиваний: достаточно известная песня на английском языке, в которой можно поимпровизировать и показать возможности своего темперамента. Порядок, в котором показывают выступления, - это не тот порядок, в каком их снимают. При монтаже режиссеры его немного меняют. Меня показывали в начале 5-го выпуска, но пела я в последний съемочный день. Ставки были очень высоки, потому что в команде каждого наставника оставалось всего по одному месту. Всего нас было 120 человек – 3 дня по 40 выступлений. Все участники поющие; совсем слабых, разумеется, не было. Эмоционально мне было непросто ждать 2 предыдущих съемочных дня. Я понимала, что до меня может не дойти очередь, если наставники уже наберут команды. Но я все-таки выступила, и ко мне повернулись все 4 наставника. Для меня это было важное признание.

Как показали себя другие участники слепых прослушиваний?

Я старалась минимизировать любое общение на площадке, чтобы это не отвлекало и не усиливало нервозную атмосферу. Многие участники допускали ошибки именно на нервяке. Например, я слушала на репетиции девочку, которая потом проходила "слепые" за несколько номеров до меня, и думала: "Просто бомба, явный лидер, у нее будет 4 кресла". И вдруг она сыпется. Не могу сказать, что она плохо выступила: все-таки суперпрофессиональный человек не может спеть ниже определенной планки. Но где-то чуть-чуть "киксанула", подзажала звук, перенапряглась, и это напряжение дошло до наставников. Единственное, что они восприняли, - это ее колоссальный зажим, и психологический, и, как следствие, звуковой, и не повернулись вообще. Была участница, которая пела один в один как Селин Дион, допустила всего лишь парочку неточных нот. Это было очень хорошо с вокальной точки зрения. Но зачем миру вторая Селин Дион, если есть первая? Нужно быть не Селин Дион, нужно быть собой. Именно индивидуальность цепляет членов жюри.

Зрителям часто кажется, что слепые прослушивания несправедливы: хороших участников «рубят», плохие проходят. Так ли это на самом деле?

На слепых прослушиваниях у артистов есть всего 2 минуты, чтобы показать себя. Ровно столько же времени и у членов жюри. За эти минуты они должны расслышать участника, почувствовать его энергетику. А ведь они сидят спинами, при этом они обычные люди, к исходу второго съемочного дня и особенно в третий день они объективно устают. Работа у наставников на самом деле гораздо более трудная, чем у нас, конкурсантов. Если участник неубедительно подает себя на уровне энергии, наставники к нему не повернутся. К примеру, в какой-то момент человек, который вроде бы отлично выступает, вдруг допускает ошибку и сдается энергетически. Жюри начинает рефлексировать по поводу этой ошибки, зацикливается на ней и в итоге не нажимает кнопку. А другой человек может лажать, но делать это так уверенно, что его энергия развернет кресла. Камера немного нивелирует и ошибки, и достоинства - таков эффект телевидения. Поэтому зрителям и становится непонятно, почему выбирают тех или иных участников. Но там, на сцене, все абсолютно ясно. В 99 % случаев я бы сделала такой же выбор, как наставники.

Кого из наставников ты выбрала и почему?

Я выбрала Константина Меладзе. Во-первых, потому что он повернулся первым, первым расслышал что-то важное в моем исполнении. Но решающим фактором стало то, что мама, которая болела за меня в комнате за стеклом, показала мне руками букву «М». Константин Меладзе - сильный музыкант и опытный продюсер. Он оказался еще и мудрым наставником, очень грамотным в плане тактики ведения артиста. В каждом из нас он увидел индивидуальность. Я очень хотела поучиться его взгляду, его пониманию творческой концепции. Я считаю неслучайным, что участники команды Константина побеждают второй год подряд. Лучший наставник – тот, который готовит победителей.

Почему ты не выбрала Полину Гагарину, с которой была знакома до проекта?

В силу того, что мы с Полиной однокурсницы и очень хорошо знаем друг друга, я побоялась негативного фидбэка аудитории и упреков в несправедливости шоу. Хотя на самом деле она даже не знала, что я буду выступать. Увидеть меня для нее было сюрпризом, хотя она, я думаю, узнала мой голос. Во время учебы у нас с Полиной были очень классные отношения и творческая дружба. Мы были одними из самых подготовленных на курсе, учились в сильной группе по сольфеджио, поддерживали друг друга. Полина немного младше меня, и я к ней относилась как к младшей сестренке, ощущала даже какую-то форму наставничества. А теперь она, став настоящей звездой, могла быть моим наставником. Такая вот классная ирония судьбы.

Как был организован съемочный процесс?

Рабочий процесс в "Голосе" поставлен очень хорошо - грамотно, по таймингу. Ни разу не было долгого раздражающего ожидания. Снимали мы чуть раньше, чем программы выходили в эфир. А прямые эфиры начались только с декабря. Основная часть репетиций проходила в последние недели перед съемками. Каждый день мы что-то делали: интервью, прогоны, репетиции с оркестром, дополнительные репетиции с наставником. Определенное время занимал подбор репертуара. С нашей командой работала педагог по вокалу Даша Громова. Очень толковая, отличная певица. Обычно я, сама будучи педагогом и продюсером, скептически отношусь к работе коллег в разных проектах - хороших специалистов мало. Но нашей команде повезло.

Перед конкурсными испытаниями я довольно много работала с психологом, чтобы меня не "выносил" страх соревновательности. Это дало свои плоды: я наслаждалась процессом и кайфовала. Мне было комфортно в процессе съемок и репетиций, радовала та степень публичности, которая у меня появилась.

Чем тебе запомнились поединки?

На этапе поединков я соревновалась с Врежем Киракосяном. Он оказался очень добрым партнером, настоящим джентльменом, всегда готовым подать мне руку. Я даже как-то шикнула на него: "Не подавай", потому что еле стояла на каблуках и руки были заняты платьем. Надеюсь, он на меня не в обиде. Мы пели песню Shallow из фильма "Звезда родилась". Ее исполняли Леди Гага и Брэдли Купер, это знаковая композиция прошлого года. У нас не стояло цели перепеть оригинал, главной задачей было прочувствовать эту композицию по-своему. Сергей Шнуров сказал, что песня грустная, и это действительно так. Во время исполнения у меня даже от слез немного поплыл макияж, ведь для меня это выступление стало настоящей исповедью. Вообще, у нас была потрясающая команда, очень дружелюбная атмосфера, абсолютно здоровая конкуренция. Не было никаких подсиживаний и науськиваний.

В чем была главная сложность «нокаутов»?

К моменту "нокаутов" уже выбыло полкоманды, нас осталось всего 6 человек. На этом этапе было понятно, что каждый из нас по-своему силен и достоин пройти дальше. Так что здесь все решал случай и тактика наставников. Я исполняла мощную песню "Мыслепад" Даны Соколовой. Все прошло именно так, как я хотела, с профессиональной точки зрения у меня нет к себе претензий. Единственное, что поменяла бы, - сняла бы ботинки и вышла на сцену босиком. Но режиссеры не разрешили. В целом я довольна тем, что мне удалось донести свою творческую идею, показать, кто я. Конечно, я могу гораздо больше, но невозможно полностью раскрыться в 3 песнях. Главное - выжать из них максимум.

Какие эмоции ты испытывала, покидая проект?

Мне кажется, я здраво на все среагировала. Почему не удалось пройти дальше, даже гадать не собираюсь. Я получила очень много писем от поклонников: «Наталья, вы лучший женский вокал этого сезона, это так несправедливо, что вы ушли». Но я отнеслась к этому философски. В сфере искусства действует высшая справедливость — мы же не на спортивных соревнованиях. Поэтому для меня все, что произошло, справедливо. Мне было немножко грустно, но не потому что не оставили, не выбрали, не спасли, а потому что можно было бы еще что-то реализовать, но не получилось. И моя дочь очень расстроилась, даже плакала за кулисами. Я за нее переживала больше, чем за себя. Я бы ничего не поменяла, начиная с выбора песен и заканчивая выбором наставника. Участие в «Голосе» научило меня доверять Вселенной и понимать, что в каждую минуту все, что с нами происходит, происходит наилучшим образом.

Какие перспективы перед тобой открыло участие в «Голосе»?

Конечно, участие в шоу Первого канала, особенно если это яркое и успешное участие, дает огромное количество бонусов в плане узнаваемости и контактов со СМИ. Если до проекта мы с моей командой бились за каждое интервью и каждый эфир, то сейчас журналисты сами приходят и сами зовут. Я уже выступала в нескольких программах на Первом канале, планируется еще один эфир, есть предложения по "лайвам" и интервью на радио.

Кому стоит попробовать себя в проекте, а у кого точно нет шансов?

Совершенно точно на шоу «Голос» нечего делать человеку без слуха. Вряд ли что-то получится у людей с неустойчивой психикой. В остальном все очень субъективно. Я бы дала потенциальным участникам «Голоса» 2 совета. Во-первых, быть собой, иметь собственную творческую позицию. Во-вторых, не думать о выигрыше, о том, что только лишь это шоу, и ничто иное, откроет вам дорогу вперед. Безусловно, «Голос» даст толчок к развитию, но прокладывать свой творческий путь вы должны сами — за счет четкого самоопределения и понимания, кто вы и зачем вы на сцене. Желательно идти на шоу «Голос», уже имея в запасе авторский репертуар или хотя бы кавер-проект. Когда пройдут эфиры, вас будут гуглить, искать в сети. Только после шоу зрители увидят вас настоящим, таким, каким вы, может быть, не показались на самом «Голосе».