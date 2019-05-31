Я решила сократить количество пластика в быту. Результат оказался неоднозначным

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Меня зовут Юля и, как и большинство людей, я никогда не была помешана на чистоте планеты. Однако челлендж #Trashtag, благодаря которому были собраны тонны мусора, заставил меня задуматься. Я решила проверить, сколько пластика ежедневно выбрасывает моя семья из 3 человек. И увидев количество отходов за 1 день, решилась на эксперимент.

Специально для читателей AdMe.ru я расскажу о том, как уменьшила количество пластика в своей повседневной жизни и чем это закончилось.

Я решила исключить из своей жизни некоторые вещи

Примерное количество моих пластиковых отходов за день до начала эксперимента.

Внимательно рассмотрев свой мусор, я выделила предметы, которые приобретаю по личной инициативе и от которых могу отказаться. В него вошли: пластиковые и полиэтиленовые пакеты, в которые упаковывают продукты на кассе в магазине (+ мусорные и отрывные целлофановые);

пищевая пленка;

поролоновые губки для мытья посуды;

ушные палочки;

женские гигиенические прокладки. Я не избавилась от этих вещей в один момент. Все происходило постепенно, и у меня была возможность понять неудобства и сделать выводы.

Пластиковые пакеты я заменила тканевой сумкой

В месяц я обычно покупала 12–15 продуктовых пакетов. Итого 140–180 штук в год. Теперь у меня 4 сумки, которыми можно пользоваться как минимум 2 года.

Возникшая проблема: оказывается, сумка постоянно где-то теряется. При этом у нее есть недостаток: она разворачивается и образует неудобный тканевый комок.

оказывается, сумка постоянно где-то теряется. При этом у нее есть недостаток: она разворачивается и образует неудобный тканевый комок. Решение: забыв столь необходимую вещь несколько раз, я вынужденно купила еще несколько штук. И это оказалось выходом из положения: теперь хотя бы одна из них все равно оказывается со мною. К тому же выяснилось, что существуют сумки с пришитой ко дну резиночкой, благодаря которой они складываются в аккуратный сверток.

Вывод: оказалось, это удобно. Пользуюсь уже несколько месяцев, и за это время ни разу поход в супермаркет не застиг меня врасплох.

Мусорные пакеты просто исключила из обихода

Наша семья использовала около 120 штук в год. Сейчас я не выбрасываю ни одного.

Возникшая проблема: смущали временные затраты, ведь отходы в кульке можно выбросить по дороге куда-то, а вот с ведром придется вернуться и помыть его.

смущали временные затраты, ведь отходы в кульке можно выбросить по дороге куда-то, а вот с ведром придется вернуться и помыть его. Решение: пока я рефлексировала, мусорные пакеты закончились. И я не стала покупать новые.

пока я рефлексировала, мусорные пакеты закончились. И я не стала покупать новые. Вывод: так можно жить. Уже несколько недель я выношу мусор в ведре. Неоспоримый плюс — это бесплатно!

Отрывные целлофановые пакетики я постаралась заменить на многоразовые

100 пластиковых пакетиков в месяц уменьшились до 20 благодаря появлению десятка тюлевых сумочек.

Возникшая проблема: если большие пакеты для продуктов сами же супермаркеты предлагают заменить на тканевые сумки, то маленьким целлофановым так просто альтернативу не найдешь.

если большие пакеты для продуктов сами же супермаркеты предлагают заменить на тканевые сумки, то маленьким целлофановым так просто альтернативу не найдешь. Решение: как выяснилось, для упаковки овощей и фруктов можно использовать невесомые тюлевые сумочки. Их можно сшить самостоятельно, купить в экомагазинах или на AliExpress.

как выяснилось, для упаковки овощей и фруктов можно использовать невесомые тюлевые сумочки. Их можно сшить самостоятельно, купить в экомагазинах или на AliExpress. Вывод: тканевый девайс оказался удобным, однако полностью целлофановые пакетики так и не исчезли из нашей жизни. Они слишком широко используются и периодически проникают в наш дом.

Попыталась найти альтернативу пищевой пленке

«Ежегодные» 40 метров пищевой пленки уменьшились в 10 раз.

Возникшая проблема: отказаться от пищевой пленки сложно. Без нее приходится прятать еду в контейнеры или накрывать продукты крышками и тарелками, а потом все это мыть.

отказаться от пищевой пленки сложно. Без нее приходится прятать еду в контейнеры или накрывать продукты крышками и тарелками, а потом все это мыть. Решение: единственное, что мне удалось найти, — это эластичные силиконовые крышки из IKEA. Однако в упаковке их всего 3 штуки, причем небольших.

единственное, что мне удалось найти, — это эластичные силиконовые крышки из IKEA. Однако в упаковке их всего 3 штуки, причем небольших. Вывод: я стала использовать девайсы, предлагаемые IKEA, а то, что не удается накрыть ими, складываю в контейнеры. Количество используемой пленки со 100 % сократилось до 10–15 %.

Поролоновые губки исчезли из моей жизни

35–40 поролоновых губок ежегодно отправлялись на свалку только из моей кухни. Сейчас — ни одной.

Возникшая проблема: главная трудность оказалась в том, чтобы найти хотя бы идею для того, чем заменить удобную поролоновую губку.

главная трудность оказалась в том, чтобы найти хотя бы идею для того, чем заменить удобную поролоновую губку. Решение: как выяснилось, варианты есть. Биоразлагаемые губки от производителей экотоваров. Например, вот такие. Цена их выше в 3–5 раз. Однако есть и преимущества: они более долговечные и их можно стирать. Таваши — специальные мочалки для посуды. Оригинальные таваши делают из натуральных толстых ниток, их легко сплести или связать крючком. Старая добрая тряпка из обрезка отслужившей одежды. Неудобно. Вывод: я купила биоразлагаемые губки. Однако идея таваши мне нравится, поэтому, когда будет время и вдохновение, обязательно сделаю себе такую симпатичную вещь. Самое главное — с поролоновыми губками покончено.

Ушные палочки могут быть из другого материала

Я использовала примерно 300 пластиковых ушных палочек в год. Сейчас я использую столько же, но они натуральные.

Возникшая проблема: и снова непонимание, что использовать вместо традиционных ушных палочек. В голову приходила только спичка с намотанной на нее ваткой.

и снова непонимание, что использовать вместо традиционных ушных палочек. В голову приходила только спичка с намотанной на нее ваткой. Решение: выяснилось, что есть ушные палочки из прессованной бумаги — они полностью разлагаются. Увы, они далеко не везде продаются, пришлось поискать. По ощущениям совершенно никакой разницы с пластиковыми, цена такая же. Идеальная и «безболезненная» замена.

выяснилось, что есть ушные палочки из прессованной бумаги — они полностью разлагаются. Увы, они далеко не везде продаются, пришлось поискать. По ощущениям совершенно никакой разницы с пластиковыми, цена такая же. Идеальная и «безболезненная» замена. Вывод: это была успешная и самая легкая часть всего эксперимента.

В вопросе женской гигиены нашлось несколько вариантов

Около 50 прокладок ежегодно превратились в те же 50 штук, но биоразлагаемых.

Возникшая проблема: в этом вопросе трудность оказалась в богатом выборе.

в этом вопросе трудность оказалась в богатом выборе. Решение: из менструальных чаш, специальных трусиков, многоразовых и биоразлагаемых прокладок я выбрала последние по той простой причине, что это оказалось самым привычным для меня.

из менструальных чаш, специальных трусиков, многоразовых и биоразлагаемых прокладок я выбрала последние по той простой причине, что это оказалось самым привычным для меня. Вывод: биоразлагаемые прокладки оказались хороши, но стоят они раза в 3–4 дороже и в обычных магазинах почти не продаются. В будущем все же испробую менструальную чашу.

И чем же все это закончилось?

Это не закончилось. Начав однажды думать об окружающей среде, остановиться трудно. Но положительный момент налицо: количество пластикового мусора уменьшилось, хоть и незначительно. Почему незначительно? Потому что львиную долю отходов составляют упаковки, без которых продукты в магазине просто не купишь. К сожалению, в моем городе еще нет магазинов Zero Waste. Но я их очень жду.

Что я поняла