Я решила сократить количество пластика в быту. Результат оказался неоднозначным
Меня зовут Юля и, как и большинство людей, я никогда не была помешана на чистоте планеты. Однако челлендж #Trashtag, благодаря которому были собраны тонны мусора, заставил меня задуматься. Я решила проверить, сколько пластика ежедневно выбрасывает моя семья из 3 человек. И увидев количество отходов за 1 день, решилась на эксперимент.
Специально для читателей AdMe.ru я расскажу о том, как уменьшила количество пластика в своей повседневной жизни и чем это закончилось.
Я решила исключить из своей жизни некоторые вещи
Примерное количество моих пластиковых отходов за день до начала эксперимента.
Внимательно рассмотрев свой мусор, я выделила предметы, которые приобретаю по личной инициативе и от которых могу отказаться. В него вошли:
- пластиковые и полиэтиленовые пакеты, в которые упаковывают продукты на кассе в магазине (+ мусорные и отрывные целлофановые);
- пищевая пленка;
- поролоновые губки для мытья посуды;
- ушные палочки;
- женские гигиенические прокладки.
Я не избавилась от этих вещей в один момент. Все происходило постепенно, и у меня была возможность понять неудобства и сделать выводы.
Пластиковые пакеты я заменила тканевой сумкой
В месяц я обычно покупала 12–15 продуктовых пакетов. Итого 140–180 штук в год. Теперь у меня 4 сумки, которыми можно пользоваться как минимум 2 года.
- Возникшая проблема: оказывается, сумка постоянно где-то теряется. При этом у нее есть недостаток: она разворачивается и образует неудобный тканевый комок.
- Решение: забыв столь необходимую вещь несколько раз, я вынужденно купила еще несколько штук. И это оказалось выходом из положения: теперь хотя бы одна из них все равно оказывается со мною. К тому же выяснилось, что существуют сумки с пришитой ко дну резиночкой, благодаря которой они складываются в аккуратный сверток.
Вывод: оказалось, это удобно. Пользуюсь уже несколько месяцев, и за это время ни разу поход в супермаркет не застиг меня врасплох.
Мусорные пакеты просто исключила из обихода
Наша семья использовала около 120 штук в год. Сейчас я не выбрасываю ни одного.
- Возникшая проблема: смущали временные затраты, ведь отходы в кульке можно выбросить по дороге куда-то, а вот с ведром придется вернуться и помыть его.
- Решение: пока я рефлексировала, мусорные пакеты закончились. И я не стала покупать новые.
- Вывод: так можно жить. Уже несколько недель я выношу мусор в ведре. Неоспоримый плюс — это бесплатно!
Отрывные целлофановые пакетики я постаралась заменить на многоразовые
100 пластиковых пакетиков в месяц уменьшились до 20 благодаря появлению десятка тюлевых сумочек.
- Возникшая проблема: если большие пакеты для продуктов сами же супермаркеты предлагают заменить на тканевые сумки, то маленьким целлофановым так просто альтернативу не найдешь.
- Решение: как выяснилось, для упаковки овощей и фруктов можно использовать невесомые тюлевые сумочки. Их можно сшить самостоятельно, купить в экомагазинах или на AliExpress.
- Вывод: тканевый девайс оказался удобным, однако полностью целлофановые пакетики так и не исчезли из нашей жизни. Они слишком широко используются и периодически проникают в наш дом.
Попыталась найти альтернативу пищевой пленке
«Ежегодные» 40 метров пищевой пленки уменьшились в 10 раз.
- Возникшая проблема: отказаться от пищевой пленки сложно. Без нее приходится прятать еду в контейнеры или накрывать продукты крышками и тарелками, а потом все это мыть.
- Решение: единственное, что мне удалось найти, — это эластичные силиконовые крышки из IKEA. Однако в упаковке их всего 3 штуки, причем небольших.
- Вывод: я стала использовать девайсы, предлагаемые IKEA, а то, что не удается накрыть ими, складываю в контейнеры. Количество используемой пленки со 100 % сократилось до 10–15 %.
Поролоновые губки исчезли из моей жизни
35–40 поролоновых губок ежегодно отправлялись на свалку только из моей кухни. Сейчас — ни одной.
- Возникшая проблема: главная трудность оказалась в том, чтобы найти хотя бы идею для того, чем заменить удобную поролоновую губку.
- Решение: как выяснилось, варианты есть.
- Биоразлагаемые губки от производителей экотоваров. Например, вот такие. Цена их выше в 3–5 раз. Однако есть и преимущества: они более долговечные и их можно стирать.
- Таваши — специальные мочалки для посуды. Оригинальные таваши делают из натуральных толстых ниток, их легко сплести или связать крючком.
- Старая добрая тряпка из обрезка отслужившей одежды. Неудобно.
- Вывод: я купила биоразлагаемые губки. Однако идея таваши мне нравится, поэтому, когда будет время и вдохновение, обязательно сделаю себе такую симпатичную вещь. Самое главное — с поролоновыми губками покончено.
Ушные палочки могут быть из другого материала
Я использовала примерно 300 пластиковых ушных палочек в год. Сейчас я использую столько же, но они натуральные.
- Возникшая проблема: и снова непонимание, что использовать вместо традиционных ушных палочек. В голову приходила только спичка с намотанной на нее ваткой.
- Решение: выяснилось, что есть ушные палочки из прессованной бумаги — они полностью разлагаются. Увы, они далеко не везде продаются, пришлось поискать. По ощущениям совершенно никакой разницы с пластиковыми, цена такая же. Идеальная и «безболезненная» замена.
- Вывод: это была успешная и самая легкая часть всего эксперимента.
В вопросе женской гигиены нашлось несколько вариантов
Около 50 прокладок ежегодно превратились в те же 50 штук, но биоразлагаемых.
- Возникшая проблема: в этом вопросе трудность оказалась в богатом выборе.
- Решение: из менструальных чаш, специальных трусиков, многоразовых и биоразлагаемых прокладок я выбрала последние по той простой причине, что это оказалось самым привычным для меня.
- Вывод: биоразлагаемые прокладки оказались хороши, но стоят они раза в 3–4 дороже и в обычных магазинах почти не продаются. В будущем все же испробую менструальную чашу.
И чем же все это закончилось?
Это не закончилось. Начав однажды думать об окружающей среде, остановиться трудно. Но положительный момент налицо: количество пластикового мусора уменьшилось, хоть и незначительно.
Почему незначительно? Потому что львиную долю отходов составляют упаковки, без которых продукты в магазине просто не купишь. К сожалению, в моем городе еще нет магазинов Zero Waste. Но я их очень жду.
Что я поняла
Сначала этот эксперимент не казался мне чем-то значительным. Однако в процессе появилось чувство, что до сих пор я жила с закрытыми глазами и не видела полной картины. Только сейчас мне стало ясно, как много вокруг нас пластика на самом деле.
Я уверена, что если люди последуют моему примеру, то спрос на некоторые ненатуральные предметы обихода постепенно упадет. Производителям станет невыгодно их делать, и количество пластика в мире немного уменьшится. Даже такой небольшой шаг поможет сделать мир немного чище и безопаснее для нас самих.