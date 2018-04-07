Американская учительница покончила с травлей в школе, и о ее методе стоит узнать всем взрослым

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Американская писательница Гленнон Дойл (Glennon Doyle) рассказала в блоге о встрече с учительницей своего сына-пятиклассника. За считаные дни пост разлетелся по интернету. Учительница математики Кэти Питт (Kathy Pitt) вместе с молодой мамой сошлись во мнении, что задача учителя не только в том, чтобы впихнуть в голову ученика базовую программу, но и в том, чтобы защищать его в трудной ситуации, помочь ему вырасти сильной личностью. И эта задача выполнима.

К сожалению, почти во всех школах мы можем столнуться с буллингом , или, по-другому, травлей человека остальным коллективом. Жестокость может привести к травмам, психическим болезням, суициду. AdMe.ru считает, что и дети, и взрослые не должны оставаться равнодушными к этой проблеме. Мы делимся с читателями простым, но действенным способом остановить травлю, который использовала в своей практике учительница из Флориды.

Знакомьтесь: Кэти Питт

Эта учительница из Флориды уже много лет использует простой, но действенный способ остановить травлю в школе. Так что же именно она делает?

«Рентгеновский снимок» класса

Каждую пятницу учительница Кэти Питт просит учеников написать на листах бумаги:

Имена четырех одноклассников, с которыми они хотели бы вместе сидеть на следующей неделе.

Имя ученика, который больше всего отличился на этой неделе.

Дети складывают листочки пополам, подписывают их и бросают в специальную банку. Кэти предупредила их, что это не значит, что они будут сидеть с кем хотят. Дети отвечают честно, ведь бояться им некого. Они не озвучивают ответы перед всем классом, их записи конфиденциальны.

После работы Питт внимательно изучает данные своих учеников:

Кого из детей не выбрали другие ученики?

Кто сам не знает, с кем он хочет сидеть?

Кто никогда не был отличившимся?

Кто недавно был окружен друзьями, а сегодня говорит, что их нет?

Данным способом она выясняет, каким детям сейчас не хватает внимания, кто из них одинок. Этим ученикам сейчас больше всего нужна поддержка. Питт начинает уделять им больше внимания, помогает им в решении проблем.

Благодаря этому сами ученики теперь относятся по-другому к своему коллективу. Они чувствуют себя нужными, они знают, что на их чувства и потребности не закрывают глаза. «Теперь я лучше узнал своих одноклассников», «Мы становимся настоящей командой» — вот что говорят ученики Кэти Питт.

Этот метод не новое изобретение. Выявлять лидеров и аутсайдеров, степень сплоченности коллектива предложил психиатр Якоб Морено еще в начале ХХ века. Подобные опросы называют социометрическими измерениями. Их обычно проводят один раз в год, что называется, для галочки, а Питт анализирует и действует, потому что ей не все равно.