Я проехала 55 стран и хочу рассказать, как не влипнуть в неприятности, в которых побывала сама

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Привет! Меня зовут Алиса, и больше всего на свете я люблю путешествовать. Я проехала самостоятельно 55 стран Африки, Азии и Южной Америки. В путешествии случается всякое, и зачастую мелочи, о которых даже не думаешь «на берегу», могут сберечь немало нервных клеток, а также денег и здоровья.

Сегодня я делюсь с читателями AdMe.ru своими историями, советами и находками, которые помогут вам чувствовать себя в дороге более комфортно и безопасно.

Ложный кошелек

Чтобы снизить риск ограбления с печальными последствиями, советую иметь ложный кошелек. В обычный кошелек кладете незначительную сумму и пару карточек — без денег или заблокированных. Если бы я знала об этом способе в начале моих путешествий, мне не пришлось бы, в довершение к стрессу из-за ограбления объясняться в полиции, занимать у родственников деньги на новые билеты и восстанавливать документы. Я даже не помню точно, где это было: я тогда не знала Москву. Их было трое: два парня и девушка с ножом — классический «гоп-стоп». «Не ори и отдавай сумочку, если хочешь жить», — сказал парень, придерживая пьяную подругу. Что делать в такой ситуации? Ну, во-первых, лучше подобного не допускать и не гулять одной по ночам. Если же такое случилось — спокойно отдать сумочку с ложным кошельком внутри. Аналогично работает ложный телефон — дешевая модель на всякий случай.

Прокладка безопасности

А куда же класть основные деньги и карты? Лучше всего их разделить. Часть спрятать «на себе». Когда я студенткой ездила поездом из Алма-Аты в Одессу и обратно, моя бабушка делала мне кармашки на белье — туда-то я и клала наличные. Сейчас с этим проще: можно купить удобные поясные сумки под свой вкус. А вторую часть запаса налички и кредиток можно спрятать в пакетик с прокладками, в мешок для грязных вещей или в другие малопривлекательные места. Если вы оставляете вещи в комнате, где нет сейфа, такой трюк поможет сберечь нервы и деньги. Дополнительно можно, уходя, включить телевизор или повесить на ручку двери с обратной стороны бирку «Do Not Disturb», чтобы незваные гости думали, что вы дома.

Правильная страховка

Перед поездкой никому не хочется тратить лишние деньги, поэтому часто страховку путешественника люди покупают только тогда, когда она нужна для визы. Но, поверьте, эта экономия неоправданна, и мне приходилось убеждаться в этом на личном опыте. Как-то я была в Сайгоне, где светофоры и дорожные знаки на многополосных дорогах нужны, кажется, только для декорации. Абсолютно неуправляемое шоссе наводнено байкерами, мчащими плечом к плечу. Мы с дочерью стоим возле такой дороги, не решаясь ее перейти, как вдруг я чувствую резкий толчок в плечо. Я даже не успеваю понять, что произошло. «Сумка! — кричит дочь. — Он забрал твою сумку!» В сумке был телефон, около € 150 и кредитки. В полицейском участке составили рапорт, а по приезде страховая вернула мне все, включая наличные, стоимость сумки и телефона. Я подсчитала: если бы у меня не было страховки, путешествие обошлось бы мне более чем в 2 раза дороже.

Медкарта на мобильном

В дороге случается всякое — от простуды и отравления до травм разной степени серьезности. Как быстро и без переводчика объяснить, какие прививки можно делать, какие — нет, есть ли аллергия? А в более серьезных случаях, если человек без сознания, — какую группу крови перелить, как связаться с родными? На такие случаи на айфоне есть волшебная кнопка, о которой мало кто знает: «Медкарта». Просмотреть ее можно без ввода кода-пароля телефона. Заполнить карту просто: Здоровье — Медкарта — Создать медкарту. Заполняете все разделы и включаете переключатель «На заблокированном экране». Данные лучше вводить на латыни — так их прочтет любой врач. На других операционных системах встроенного аналога нет, но можно скачать и установить как внешнее приложение. Правда, в этом случае оно будет работать только на разблокированном телефоне.

Первая помощь

Антисептик, бинт и пластырь, обезболивающее, антигистаминное, жаропонижающее, средства от диареи — то, что должно быть в аптечке всегда. Как-то в Индонезии я решила научиться ездить на байке, но все пошло немного неудачно. А я как назло не взяла никаких антисептиков. Пришлось идти 5 км до деревенской аптеки и разыгрывать целое представление, поскольку по-английски там никто не говорил. Я картинно продемонстрировала нанесение себе раны, «закричала» от боли — и мне дали бутылку спирта. Важно: если у вас есть особые заболевания и нужны препараты, выписанные по рецепту, — берите их с собой только вместе с рецептом, иначе в некоторых аэропортах вам могут задать дополнительные вопросы, а то и потребовать выбросить медикаменты.

Брелок-свисток

Подарила маме, дочке и всем подругам. Обычный брелок для ключей, но с колечком. Дергаете за колечко и отбрасываете подальше. Вопит так, что любая мартышка начнет думать уже о своей безопасности, не говоря о грабителях. Чтобы выключить, придется найти отброшенную часть и соединить с тем, что у вас осталось в руках, а это получится не сразу. Отличная штука, когда надо привлечь к себе внимание и выиграть время.

«Дикая кошка»

Маленький брелок, состоящий из двух колец в виде кошачьей мордочки с острыми ушами, который в случае опасности превращается в режущее оружие не хуже, чем кепка у «Острых козырьков». Не мой лайфхак, и я им не пользовалась — я вообще не умею драться. Но, если дойдет до дела, думаю, инстинкты подскажут. Просто посмотрите видео и сделайте вывод, нужна вам такая штука или нет. Если вы предпочитаете газовый баллончик, но не можете или не хотите везти его с собой, вместо него можно использовать антимоскитный спрей или лак для волос. Важно: баллончиком стоит пользоваться только в крайнем случае, на открытом воздухе и если есть реальная возможность быстро убежать; целиться в глаза.

RFID-защита

Обложка для паспорта, в которую можно сложить основные кредитки, а саму ее спрятать в поясную сумку — наружную или внутреннюю, в зависимости от страны и уровня ее опасности, предохранит от дистанционного считывания данных карты и документов сканирующими устройствами. Кстати, ту же функцию выполняет обычная алюминиевая фольга. RFID-защитой обладает и хорошая сумка или рюкзак-антивор. Основные требования к ним — непрорезаемый и непромокаемый полиэстер, светоотражающие вставки, алюминиевый каркас, потайные молнии, в идеале — шнур с карабином, которым можно пристегнуть сумку.

Не отпускайте таксиста

Особенно если приезжаете ночью в частный отель или гостевой дом. Даже если вы бронировали через надежный Booking.com и указали примерное время приезда. Я так как-то попала в Италии: приехала ночью, а гестхаус закрыт, вокруг никого, телефон не отвечает. Варианты могут быть всякие: от несчастного случая до обычной безалаберности. Просто попросите таксиста подождать, пока вы зайдете в отель. А если этого не произойдет, он же сможет помочь вам с поиском альтернативы. Кстати, если пришлось подъехать на левом такси, до посадки отметьте номер машины и спросите водителя, когда примерно вы доедете. Когда сядете, позвоните туда, куда едете, или сделайте вид, что позвонили. В разговоре скажите что-то вроде: «Можете встретить меня через..., подъеду на машине с номером...» Важно: собираясь в дорогу, запишите адрес места, где вы остановились, на местном языке. Это особенно актуально для стран с тональными языками, где вы вряд ли сможете произнести название правильно.

А специальные приложения помогут чувствовать себя в большей безопасности

RedZone — создает безопасные маршруты на основе информации из официальных источников, данных полиции и пользователей приложения. Отличная вещь, чтобы использовать даже в местах, считающихся более-менее спокойными. Три самых опасных ситуации за всю мою «карьеру путешественницы» случились не в ЮАР, Зимбабве или Перу, а в Москве, Париже и Сан-Франциско.

Sitata — мониторит проблемные места на вашем маршруте (вспышки заболеваний, вооруженные акции и беспорядки, плохие погодные условия). Кроме того, приложение предоставляет быстрый доступ к номерам экстренных служб и больницам, а также позволяет связаться с врачами и даже пройти медицинский осмотр не выходя из номера.

MayDay — можно отправлять и получать сигналы SOS от близких и других пользователей.

Tripwhistle — моментальный доступ к телефонам экстренных служб в 196 странах мира.

WiFiMap — находит ближайшие открытые и закрытые сети в любом городе; большинство паролей на закрытые сети тоже есть. Разработчики утверждают, что в приложении 100 млн точек Wi-Fi по всему миру.

Не доверяйте слепо СМИ, ищите первоисточники

В конце 2017 года СМИ пугали извержением вулкана на Бали, и многие отменили поездки. Я почитала информацию на местных сайтах и форумах, пообщалась в группах проживающих там людей и поняла, что даже в случае извержения зона опасности будет всего в 15 км вокруг Агунга. И в итоге чудесно покаталась по Острову Богов и соседним островам, причем поездка обошлась мне почти в 2 раза дешевле, чем должна была. СМИ нужны сенсации, поэтому они зачастую преувеличивают масштабы неприятностей и катастроф. К тому же издалека все видится намного страшнее, чем оказывается на самом деле. Вся Москва не становится опаснее, если где-то в центре случился митинг, как бы громко об этом ни говорили по всем каналам.

Прививки нужны, но не всегда

Когда я думала, насколько опасно в плане здоровья ехать в Намибию, подруга рассказала, что ездила туда с грудным ребенком. Сначала она считала, что в любую африканскую страну нужно делать дюжину прививок. Но в прививочном кабинете ей сказали, что по эпидемиологической безопасности Намибия примерно как Европа (кроме малярии в сложнодоступных районах) и даже последний случай желтой лихорадки был зарегистрирован в тысяча девятьсот сорок каком-то году. А бывает и наоборот: например, в стране вспыхивает эпидемия. Поэтому перед тем, как делать или не делать прививки, отправляясь куда-либо, не ориентируйтесь на отзывы в интернете. Лучше посоветуйтесь с компетентными врачами в прививочных центрах или сверьтесь с данными официального сайта ВОЗ.

Не бойтесь просить помощи

Если иностранец, попавший в сложную ситуацию в вашей стране, попросит помочь — вы же ему не откажете? 90 % людей на Земле поступят так же. Как-то я забронировала отель в Кэнди, древнем городе на Шри-Ланке. Подъехала по указанным координатам уже в темноте, а вместо отеля — продуктовый магазин. По указанному номеру отвечают то ли на тамильском, то ли на сингальском. К счастью, один из покупателей говорил по-английски, и я попросила его помочь. Оказалось, что отель находится в 40 км от координат, указанных на сайте... Ерунда где-нибудь в Москве, но не ночью на Шри-Ланке после полного дня за рулем. Что делать? Мой «переговорщик» сразу проникся ситуацией: начал обзванивать всех, кого знал, и нашел нам недорогой гестхаус. А потом отвел нас на крышу какого-то дома, откуда мы внепланово увидели шествие из 150 наряженных и покрытых разноцветными лампочками слонов и танцоров с огнем, получив одно из самых незабываемых впечатлений от этой поездки. Кстати, просить о помощи, не дав начать разговор, — хороший психологический прием, если кажется, что вам хотят причинить вред (например, пытаются ограбить или оштрафовать).