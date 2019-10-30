Я посмотрел популярные детские мультфильмы, чтобы понять, какие из них включил бы своим детям

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Я дружу со многими семьями, в которых есть маленькие дети. Да и моя племянница еще совсем кроха. И приходя в гости, я часто вижу, как эти маленькие создания, не отрываясь, смотрят на экраны телефонов, телевизоров и мониторов, откуда для них вещают мультяшные герои разных мастей. Некоторые кадры вызывали у меня смех, некоторые — беспокойство. Поэтому я решил ненадолго стать цензором от мира родителей.

Специально для читателей AdMe.ru я посмотрел популярные детские мультфильмы, чтобы поделиться своими выводами. Сразу оговорюсь, сам я не родитель и не эксперт. Я простой обыватель, который захотел понять, какие мультфильмы я включил бы своим будущим детям, а какие нет.

Фиксики

Мультсериал о маленьких человечках, которые живут в технике и отлично знают, как она устроена. Скажу честно, я сильно увлекся. Посмотрел серий 8. Мультик в доступной игровой форме учит зрителя интересным вещам. Хоть записывай все. Жаль, что в моей юности не было «Фиксиков». Были только «Черепашки-ниндзя» с нелепым переводом про «жареные гвозди». Хотя черепашек я обожаю, не думайте. В серии «Микробы», например, главного героя, мальчика ДимДимыча, мама заставила мыть руки огромное количество раз, чтобы избавиться от микробов. Я уже начал было переживать, что серия станет сплошным потоком маминых нравоучений, но нет. ДимДимыч неожиданно сам взялся за вопрос своей безопасности. Начал натирать антибактериальным мылом всю комнату, на что мама, к моему удивлению, заявила: «Не надо доводить до абсурда». Эх, ее бы слова да токсичным активистам общественных движений в уши. В целом мультсериал великолепен. Теперь буду смотреть вместе с племянницей, а не шикать на него и уходить в другую комнату.

Лунтик и его друзья

Мультсериал производства студии, которая подарила нам «Трех богатырей», о маленьком создании по имени Лунтик и его друзьях. Сериал заявляется как образовательный, но, посмотрев 5 серий, я увидел лишь последователя сценарных традиций «Ежика в тумане». А временами реплики и вовсе напоминали мне 1-й сезон «Настоящего детектива» или какой-нибудь польский артхаус. Вот моя любимая:

«— Мне говорили, что сон — это то, чего не может быть.

— Значит, меня не может быть?» Кузнечик Кузя и Лунтик в серии «Сон»

В таком ключе и движется сюжет. Не рановато ли детям вовлекаться в экзистенциальный кризис? Так и хотелось под эту серию включить саундтреком «The Sound of Silence» Саймона и Гарфанкела и выпить стакан бурбона в задымленной комнате с приглушенным светом. Теперь к образовательному элементу. От серии «Как стать другом» я ждал выводов о том, что дружба начинается с уважения и помощи. Но нет. Чтобы стать другом, оказывается, нужно просто этого захотеть. И все. Не самый корректный вывод. Мне почему-то сразу представился малыш, который несется за убегающими от него детьми с криком: «Я же просто хочу дружить!» Так нельзя. Не все хотят дружбы в ответ. Я разочарован Лунтиком. Он слишком далек от реальности, даже как герой детской сказки.

Маша и Медведь

Мультсериал о приключениях девочки Маши и ее друга Медведя. Хотя «друг» — это спорный термин. Я посмотрел несколько серий и смог определить роли в этой паре. Маша — это наказание Медведя за какие-то лесные грехи. Иначе я никак не могу объяснить, за что на его голову свалилась девочка, которая постоянно подвергает свою и его жизнь опасности. Пора вводить персонажа «сова-психолог», потому что животное так долго не протянет. А если серьезно, то мне кажется, что Маша — это вредный пример поведения. Она часто пользуется травмоопасными для детей предметами, регулярно капризничает и навязывает свои желания другим. Бедный медведь даже на рыбалку сходить спокойно не может. Извините. Мужская солидарность. Не хотел бы, чтобы мои дети смотрели этот мультфильм. А медведей еще больше полюбил.

Щенячий патруль

Эдакие Power Rangers для самых маленьких. Немного экшена и лая мило нарисованных песиков. Местами может научить дисциплине, послушанию и любви к технике. Но в целом это сугубо развлекательный сериал среднего качества, который, возможно, скрасит ребенку досуг.

Дружба — это чудо

Предупреждение для неподготовленных родителей, которые только что вернулись с темнеющих тусклых улиц: берегитесь. За 25 минут серии вы получите настоящее цветовое облучение. Кадры очень пестрые и безумно быстро сменяются. Возможно, на мне сказался недосып, но порой сюжет было сложно осмыслить из-за такой кислотной палитры. Что касается полезных мыслей, то иногда у героев мультфильма есть чему поучиться. Например, в серии «Настоять на своем» детям показывают, что отстаивание своих интересов не обязательно должно сопровождаться хамством. Пони Флаттершай прошла за серию путь от неуверенной в себе рохли до сумасшедшей хабалки, но в итоге нашла нечто среднее и социально приемлемое. В целом я был бы не против, если бы мой ребенок смотрел этот мультфильм. Но явно недолго, поскольку цветовая гамма уж очень динамична, да и персонажи порой излишне эмоциональны.

Барбоскины

Мультсериал об антропоморфном собачьем семействе. В целом это стандартизированный набор образов для ситкома: красотка Роза, помешанная на моде, любитель видеоигр и футбола Дружок, ботаник Гена, ябеда и вредина Лиза и младший любимый сын Малыш. Особенно повеселили мать и дед, каждый из которых накопил целый багаж нереализованных карьерных желаний. Практически «Счастливы вместе» для детей получается. Сериал развлекательный, и никаких полезных нравоучений я в нем не увидел. Понравился Малыш: этот обаятельный щенок всегда двигает историю вперед и выходит сухим из воды. Младший ведь, что с него взять. Прямо как я в детстве. Давал бы смотреть своим детям, но компанию явно не составил бы. Сам лучше пошел бы искать в «Фиксиках» серию про ремонт розеток.

Даша-путешественница

Это единственный мультфильм, у которого я выдержал лишь одну серию. При всем его стремлении стать интерактивным он может сделать из вашего ребенка только назойливую версию Сергея Юрьевича Белякова из «Наша Russia». Тот тоже говорит с телевизором, только ваше чадо при этом еще может начать петь «распрекрасные» песни. Сам посмеялся, но вокруг детей очерчу круг, в котором этого сериала не будет. А теперь — одна из тех самых песен (не мне же одному страдать).

Смешарики

Мультсериал о приключениях группы шарообразных животных. Неожиданное открытие мира мультфильмов. Это отлично поставленный мультфильм для взрослых, который не просто призван развлекать зрителя, но еще и умудряется пародировать жанры большого кино. Серия «Умный дом» — прямо новый эпизод «Черного зеркала», «Чистый спорт» — спортивная драма о допинг-скандале с забавным твистом в конце. А серия с великолепным названием «Билет в один конец» и вовсе мистический кафкианский триллер в духе фильма «Трасса 60». А эти великолепные диалоги:

«— Ты стал очень спортивным в последнее время. Может, у тебя есть какой-то секрет?

— Да. Причина в особой диете.

— Какой?

— Я ем своих соперников на завтрак». Крош и Ежик в серии "Чистый спорт"

Но, как я уже говорил, мультфильм больше рассчитан на взрослых. Некоторые сюжеты детям будет сложно усвоить. Однако отличная дикция и лексика персонажей тоже могут стать полезными маленьким зрителям. Да и анимация приятная. Поэтому я с радостью смотрел бы этот мультфильм вместе со своими детьми.

Приключения Тайо

И уже полюбившаяся вам рубрика «как выбить из головы эту гадость». Финал моего марафона.

Выводы

Смотрите мультфильмы, которые любят ваши малыши. Можно отсечь много откровенно вредного для ребенка контента. Понимаю, что от всего не уберечь в век интернета, но пока вы вольны выбирать для ребенка лучшее, делайте это как следует. В конце концов, это просто весело. Если посмотреть глазами взрослого на детский мультфильм, можно найти довольно забавные вещи. Да и с ребенком вы станете гораздо ближе. Я точно найду время посмотреть с племянницей некоторые из мультиков.

А что вы думаете о мультфильмах для детей?