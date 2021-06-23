Я попробовала следовать модному правилу и хвалила ребенка, даже если он вел себя как маленькое чудовище

Недавно зашли с сыном в супермаркет. Он, как всегда, метнулся к секции с игрушками и начал канючить, что требуется вот это все и сразу. Я лишь раздраженно гаркала в ответ, что ничего-то мы брать не будем, потому что пришли за продуктами. И вообще он не маленький уже. Тут смотрю, рядом с нами мальчик вцепился в машинку, кричит во всю мощь легких и ногами топает. А его мама спокойна как скала. Улыбается и тихо ему что-то говорит. Малыш угомонился, и они удалились. Без машинки. Волшебство какое-то... И как у нее это получилось?

Меня зовут Мария, и, как почти любой родитель, я уже выяснила, что без ругани в воспитательном процессе, похоже, не обойтись. Но в последнее время этот ритуал унылого бубнежа, полного упреков по поводу учебы, уборки и так далее, мне порядком надоел. Поэтому специально для AdMe.ru я решила устроить небольшой семейный эксперимент.

Нельзя сказать, что мы с сыном так уж ругаемся. Скорее многие процессы, начиная со сборов в школу и заканчивая походом в музей, сопровождаются у нас монотонной грызней. Я задаю многозначительные, но бессмысленные вопросы в духе «Ну как так можно? Ну кто так делает?», а чадо вяло отмахивается. Но самое главное, что на результат это совершенно не влияет. Уроки быстрее не делаются, комната не убирается. И все единодушны в своем недовольстве. Оставить ребенка в покое сил нет, поэтому я решила изменить подход. Что, если не ругать чадо, а хвалить его?

Надо сказать, что воспитание детей с помощью словесных поощрений оценивается психологами неоднозначно. Одни специалисты говорят, что именно отсутствие поощрения со стороны родителей приводит к низкой самооценке. Другие утверждают, что многочисленные похвалы награждают ребенка неправильной мотивацией. Психологи замечают, что главное — положительно оценивать не само чадо или его качества, а его действия. И делать это в исключительных случаях. Иначе малыш привыкнет стараться ради добрых слов, а не для достижения цели.

Но я решила попробовать хвалить за те вещи, которые одобрять вообще не принято. Дала себе неделю на проверку нового приема в действии. Начала с простейшего. Сынуля вместо того, чтобы спокойно готовиться ко сну, лихо скачет во дворе, отстреливаясь от воображаемых пришельцев. У меня уже голова раскалывается от всех этих «Пиу-пиу!» и «Бух-бабах!». Так и тянет рявкнуть: «А ну-ка быстро в кровать!» Но рычать нельзя, а никакие положительные характеристики при виде этих космических баталий в голову не приходят. Собрала все свое воображение в кулак и говорю: «Молодец! Физические упражнения перед сном — дело полезное!» Чадо аж споткнулось, уставилось на меня с некоторым сомнением и сразу отрапортовало, что спать не хочет. «Ну и отлично», — бодро заметила я. Мощным усилием воли проглотила фразу, что лучше бы тогда он книжку почитал, а не носился.

На следующий день утро началось на удивление тихо. Без моих напоминаний ребенок сам сделал зарядку, позавтракал и собрался в школу. Заняло это минут на 10 больше, чем с моими постоянными напоминаниями и внушениями. Зато все были счастливы и довольны. А вот с едой все не заладилось: «Мясо какое-то не такое, в макароны попали помидоры, перец зеленый, а не красный». Ужасно обидно слышать о своих скудных кулинарных талантах от 9-летнего ребенка. На ум ничего хорошего в ответ не приходило. И я с отчаянной бодростью заявила: «Хорошо, что ты честно говоришь, что тебе нравится, а что нет. Я вот в детстве стеснялась, и, знаешь, обычно это хорошо не заканчивалось». Сын живо заинтересовался, так что до конца трапезы я рассказывала драматические истории из детства о морковных котлетах и тушеных баклажанах.

Единственная ошибка: я забыла предупредить о своей придумке мужа. И это вышло мне боком. Я-то перешла от упреков к похвалам, а ничего не подозревающий супруг продолжал поддерживать дисциплину. Чадо буквально за полдня раскусило новую схему: мама хвалит, папа ругает. И после очередной суровой нотации сын резво скакал ко мне, жалуясь на строгого отца. Пришлось идти к мужу виниться. Случился незапланированный скандал. Муж ругался, что идея бредовая. И так ребенок все только из-под палки делает, а я еще такую глупость придумала. Тем более с ним не посоветовалась. В ответ ничего умного мне в голову не приходило. Уговорила подождать недельку и посмотреть, выйдет ли что-то путное. Но в эксперименте муж принимать участие отказался. Неужели моя идея выглядела со стороны такой глупостью?

Уроки — это другая наша ежедневная мука. Сначала надо заставить молодого человека хотя бы сесть за стол. Потом нужно выслушать бесконечные жалобы на дурацкую школу, скучные примеры и мерзкие учебники. В 35-й раз повторив, что пора доставать тетради и книжки, я поняла, что сейчас взорвусь или рыдать начну от безысходности. Сын лишь вяло отмахивался: «Еще 5 минуточек...» Взяла себя в руки и радостно заметила: «Молодец, сам знаешь, как время свое распределять». Чадо аж застыло в недоумении. Потом строго на меня посмотрело и изрекло: «Мама, это сарказм?» Я ненадолго задумалась. «Нет, — говорю, — эксперимент».

Рассказала о своей идее. Что мне надоело постоянно ругаться и я его буду теперь хвалить. А заодно мы проверим, как это работает. Ребенок был в восторге. И к следующему дню это уже превратилось в увлекательную игру. При этом свекровь все ругалась, что я ребенка нахваливаю. Главное, за что? В комнате бедлам, уроки не сделаны. «Кто ж из него вырастет?» — заявляет. А я спокойно отвечаю, что мне дороже мои нервы и нервы сына, а убираться он и так научится. Со временем. Ну и сам ребенок иногда меня подставлял. Учительница отругала сына за безобразие в тетрадке. Сплошные помарки да грязь. А он выдал, что мама его за это хвалит. Вечером получила от нее нагоняй в WhatsApp. Смутилась, но решила ей ответить, что пусть он лучше учится находить и исправлять ошибки, а не боится их сделать.

Случались и неудачи. Как-то едем с сыном в набитом автобусе. Он сидит, уткнулся в мобильник. Рядом стоит дама лет 60. Шепчу ему: «Встань, видишь, тетенька пожилая». А он мне: «Она ж не старая совсем». Мне аж поплохело. И тут женщина говорит: «Спасибо большое, мальчик, за комплимент, я и правда не старая». Сын ей улыбнулся и сказал: «Хотите, я подвинусь, ну или сумку подержу?» Вышли на остановке, и тут уж я не сдержалась и накричала. Лицо у бедняги вытянулось, и он с тихой обидой прошептал: «Мама, ты же обещала не ругаться». Но меня аж трясло от ярости. Ведь уже взрослый товарищ — как можно так себя вести? Потом успокоилась, и мне стало очень стыдно. Ведь дело было не в его невежливой фразе, а в моем обещании. Обняла понурого ребенка и говорю: «Извини, от плохих привычек сложно избавляться. Но и хвалить здесь особо нечего, согласись.»

Мне самой эксперимент давался нелегко. Решила спросить у сына о его впечатлениях. Он сказал, что все ему нравится. Только иногда утомляет необходимость напоминать мне, что я его должна хвалить. Я расстроилась чуть ли не до слез. Неужели я настолько привыкла пилить ребенка по любому поводу, что теперь с собственным экспериментом справиться не могу? Что же я за мать такая? Муж тоже был не в восторге от моих педагогических опытов. По его мнению, в поведении сына мало что поменялось. Однако, видя мое подавленное лицо, заметил, что я стала меньше бурчать и что это отлично. Так что я решила оставить похвалы и сосредоточиться на том, чтобы меньше ругаться. И на сына, и на мужа. Просто сначала пытаюсь придумать в голове похвалу, а уж потом говорю что-то вслух.

В общем, не скажу, что трудности с дисциплиной и уроками разрешились, но дома стало спокойнее. Постоянно и за все хвалить ребенка, проявляя чудеса изобретательности, — это глупо. Процесс либо превращается в игру, либо начинает напоминать издевку. Но я хотя бы немного отучила себя от нудного выговаривания и чтения нотаций по каждому поводу. Мы все стали спокойнее. А сын теперь торжественно рассказывает, что ругань — это не лучший способ добиться желаемого.