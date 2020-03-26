Я почти 20 лет живу в Южной Корее и раскрою то, что не показывают в модных сериалах

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Всем привет! Меня зовут Ольга, и с 2001 года я живу в Корее. Я переехала сюда из казахского Усть-Каменогорска, впервые оказавшись в стране с гастролями танцевального коллектива. Здесь я встретила своего будущего мужа, а позже выучила язык и получила образование.