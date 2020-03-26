Я почти 20 лет живу в Южной Корее и раскрою то, что не показывают в модных сериалах
Всем привет! Меня зовут Ольга, и с 2001 года я живу в Корее. Я переехала сюда из казахского Усть-Каменогорска, впервые оказавшись в стране с гастролями танцевального коллектива. Здесь я встретила своего будущего мужа, а позже выучила язык и получила образование.
Специально для AdMe.ru я приоткрою изнанку корейской повседневности и покажу, чем живут местные.
Жилье
- Половина населения Южной Кореи живет в апатах — многоквартирных домах, причем они бывают и мало-, и многоэтажными. Дело не столько в плотности населения, сколько в менталитете жителей, ведь корейцы — коллективисты до мозга костей. Апаты выглядят почти одинаково: территория огорожена, есть подземная парковка, бесплатный спортзал, а квартиры сдаются с полной отделкой и бытовой техникой.
- Разделения на бизнес-, эконом- и премиум-класс нет: стоимость квартир различается только в зависимости от района. Срок службы апатов — 30–35 лет. После этого дома сносят и строят на их месте новые.
- Корейцы предпочитают снимать жилье, поскольку они очень мобильны и не раз в жизни меняют квартиру. Самая популярная площадь — 33 пёна, или чуть больше 100 кв. м. Обычно в таких квартирах живут молодые семьи с 1–2 детьми. На территории апатов дорожное покрытие делают красным, чтобы в этой зоне автомобилисты не превышали скорость.
- На первых этажах домов вы не увидите магазинов, аптек, кафе, парикмахерских — эти и другие элементы инфраструктуры выносятся в отдельные здания, которые называются санга.
- Дома в Корее строят по принципам фэншуй, в частности они расположены так, чтобы в квартиры попадало достаточное количество солнечного света. Рядом с домом обязательно будет естественный или искусственный водоем.
Еда
- Корея — это когда коробка свежих устриц стоит дешевле куска мяса в 2 раза: $ 5 против $ 10.
- При этом питаться в ресторанах в Корее гораздо дешевле, чем закупить ингредиенты и готовить самостоятельно. Поэтому я практически не готовлю дома.
- Почжан мача — уличные палатки с едой, которые обожают жители и туристы. Впервые они появились на улицах в 50–60 годы, после японской оккупации. Большая часть населения страны была бедной, в почжан мача люди могли купить горячительное на разлив и закуски вроде кузнечиков, злаков или жареных воробьев. Голодные времена закончились, а палатки с уличной едой по-прежнему популярны. Жуткие закуски канули в Лету, а сами помещения стали выглядеть более современно.
- Корейские блюда очень жгучие, иногда в прямом смысле до слез. Чтобы сбить остроту, корейцы заедают огненную пищу... кимчи. Тогда как русскому человеку кимчи кажется не в меру острой.
- Среди закусок (панчанов) часто встречается намуль — ботва от редьки, тыквы и других овощей. К овощным листьям добавляют кунжутное масло и ферментированные соусы.
- Корейцы не едят в одиночку: порции в кафе, как правило, рассчитаны минимум на двоих, а местные будут смотреть с сочувствием. Правило «Когда я ем, я глух и нем» здесь неактуально: за трапезой принято бурно общаться.
- В прайм-тайм по центральным каналам Южной Кореи показывают кулинарные программы, а не новости или ток-шоу. Олимпиада ли завтра, какие-то проблемы в мире — какая разница? Главное — вкусно поесть! Это самое позитивное телевидение в мире.
Детские сады и школы
- В детских садах ребят учат выращивать овощи и заниматься садоводством. Например, однажды Ангелина, моя младшая дочь, все лето ухаживала за бататом. Осенью вместе со своей группой из детского сада они вместе жарили на мангале часть урожая. Недалеко стоят пугала, которые детишки делают вместе.
- Привычных нам установок вроде «девочек нельзя обижать», «мальчикам нельзя плакать», «мальчик должен ухаживать за девочкой, дарить цветы» и т. п. в Корее нет. Обижать нельзя как мальчика, так и девочку, поддерживать нужно друзей вне зависимости от пола, а плакать можно всем, если грустно и обидно.
- Корейцы борются с гендерными стереотипами, молодое поколение менее консервативно, и общество быстро меняется. Это закрепляется даже в учебниках по профориентации: в них говорится, что мальчик может стать поваром или медбратом, а женщина — летчиком или футболистом.
- Самый толстый учебник — по физкультуре. В нем наглядно показано, как правильно пользоваться всевозможными тренажерами, ездить на велосипеде, делать гимнастику.
- В школе есть предмет под названием «мастерство и домоводство». На уроках детей учат готовить, стирать и правильно складывать одежду, а также вести семейный бюджет.
- Среди других предметов — китайский и английский языки (в обязательном порядке) и т. д. Домашнее задание принято выполнять прямо в школе, для этого выделяется отдельное время.
- Медосмотры проводят дважды в год, причем у детей берут анализы и досконально проверяют организм. Перед медосмотром нужно заполнить большую анкету, в которой есть, в частности, вопросы о меню и тест на выявление суицидальных наклонностей. В школе обязательно нужно предоставить справки о 3 прививках: от рака шейки матки, от столбняка и от японского энцефалита.
- По закону в Корее нельзя отпускать собаку с поводка, даже если она размером с носок. Если кто-то пожалуется, владельца могут оштрафовать на крупную сумму. Крупных собак корейцы практически не держат, а если заводят, то только в частных домах.
- Убирать за собаками нужно, даже если питомцев выгуливают в пустынной местности. А вот лапы мыть совсем не обязательно, потому что корейские улицы отличаются чистотой. После прогулки можно лишь слегка протереть подушечки лапок.
Мусор
- В Сеуле можно увидеть пакеты c мусором прямо посреди города. На это есть несколько причин. В городе очень плотная застройка (особенно в старых районах), второстепенные дороги слишком узкие для мусоровозов. Поэтому мешки с мусором выносят на самые широкие улицы.
- Мусор можно выбрасывать только в специальном платном пакете. В любом другом пакете его просто не заберут, а на нарушителя закона наложат штраф. Вычислить это очень просто: в местах «складирования» мусора установлены видеокамеры. Чаще всего на мусорных пакетах экономят иностранцы.
- Корейцы выбрасывают мусор 1 раз в неделю, до этого накапливая его в специальном помещении. Исключение составляет только мелкие отходы, которые сжигаются, — их можно выбросить в любой день недели.
- Выбрасывать мусор в Корее долго. Здесь сортируют все: в жилых районах есть контейнер для полиэтиленовых пакетов, консервных банок, бумаги, пластика, батареек, стекла. А контейнер для пищевых отходов даже работает по специальным карточкам!
- Чтобы выбросить мебель или крупногабаритную технику, нужно вынести их на помойку и наклеить специальные наклейки, которые стоят от $ 5.
Климат
- Флора Кореи — преимущественно хвойные породы, в городах также установлены морозоустойчивые живые изгороди. Из-за этого зимние фотографии легко можно перепутать с летними.
- Но впечатление обманчиво: в январе ночная температура может опускаться до —17 °С. Днем средняя температура — 0 °С. В Корее очень большая разница дневных и ночных температур.
- Самое важное — защититься от морского ветра, именно поэтому почти все носят длинные пуховики. Шубы и валенки в таком климате не спасают.
Менталитет
- Есть мнение, что корейцы (и вообще азиаты) не умеют дружить. Дело не в цинизме или черствости, а в менталитете: корейцы отлично поддерживают приятельские отношения, общение по интересам. Но они не спешат делиться секретами, чем-то личным, ведь это может быть использовано против них. Иностранцы же часто ожидают закадычной дружбы.
- В Корее практически нет неполных семей, а развод считается нонсенсом. Брак для жителей страны — нечто большее, чем любовь. Это союз, над которым нужно постоянно и усердно работать как мужу, так и жене.
- Для супругов считается нормой спать раздельно, потому что это помогает обоим как следует выспаться, расслабиться. Раздельный сон также позволяет не изменять свой режим сна, подстраиваясь под вторую половинку.
- Беременные жительницы Кореи ведут активный образ жизни: врачи не ограничивают их рацион и деятельность. Гинеколога посещают редко, а многих диагнозов (например, повышенный тонус матки) здесь просто не знают. Роды платные, но частично покрываются страховкой от государства. Кореянки по разным причинам зачастую не хотят рожать самостоятельно, а предпочитают кесарево сечение.
Какая из этих особенностей корейцев кажется вам самой странной и почему?
Фото на превью love korea / YouTube