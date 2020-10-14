Я переехала в Сингапур и расскажу, как живут люди в самом дорогом городе мира

Одним из странных законов города является запрет на граффити. Это считается актом вандализма и карается штрафом до $ 1 470, тюрьмой до 3 лет и ударами тростью от 3 до 8 раз. Неудивительно, что все больше оборотов набирает туризм wall crawling, то есть прогулки с целью поиска граффити в городе. Запретный плод сладок.

Здесь есть закон, который запрещает вводить людей в заблуждение, распространять домыслы и ложные сведения о Сингапуре. Министерство внутренних дел Сингапура имеет право потребовать откорректировать или удалить новость, а также заблокировать аккаунт или сайт. Наказание коснется не только индивидуума — источника информации, но и платформы, где был опубликован слух. Максимальные санкции: штраф $ 720 000 для компании, $ 72 000 — для частного лица и/или тюремный срок до 10 лет.