Я переехала в Сингапур и расскажу, как живут люди в самом дорогом городе мира
Меня зовут Алеся Черневич, и 2 года назад вместе с мужем мы переехали в Сингапур из Минска. Изначально моему мужу предложили работать в Гданьске, но мы отказались, в итоге жизнь нас закинула в город, в котором постоянно холодно, несмотря на высокие температуры, и где все ездят на такси, предварительно отстояв очередь, как на маршрутку. В город, где на фуд-кортах у каждой лавочки есть рейтинг чистоты, а на колесе обозрения 28 кабинок, чтобы было в 2 раза больше счастья, потому что 8 — счастливая цифра у китайцев.
Для AdMe.ru я расскажу обо всех нюансах жизни в городе, который построен по фэншуй.
Климат
- Рождество в Сингапуре принято называть не белым, а мокрым. Снег на экваторе выпадает в форме щедрых тропических осадков. С декабря по март здесь сезон постоянных ветров, ливень может длиться весь день, потоки дождя прозвали стеной: падает не только видимость, но и слышимость. И самое страшное: Сингапур расположен в одной из самых активных зон по количеству молний и грома.
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Осадки в декабре 2019 года превысили норму на 10 %. Влажность — около 80 %. Температура днем держалась в районе 27–28 °C, ночью — 24 °C. Ветер в основном северный или северо-восточный. В один из дней было зарегистрировано всего 21,4 °C. Для Сингапура это очень холодно.
Жилье
- Первые впечатления были смешанными. Квартира, которую предоставила компания, оказалась большая, но какая-то бесполезная. Кровать маленькая и чересчур мягкая. Чтобы в душе появилась горячая вода, мы нажимали специальную кнопочку в секретном месте. На кухне горячей воды не было совсем. Стиральная машина приводила меня в ступор: я раньше не видела вертикальную загрузку. Нормальный толковый супермаркет в шаговой доступности не нашелся. Фуд-корт, расположенный рядом, показался мне очень странным и грязным, а привычные кафе — неадекватно дорогими.
- Даже если ты вынужден покинуть страну, квартира остается за тобой. Стоимость аренды начинается от $ 1 500. Иногда арендодатель согласен добавить пункт о расторжении аренды, например в случае увольнения. Но чаще всего экспату приходится самостоятельно найти жильца на свое место.
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По контракту кондиционеры нужно обслуживать 4 раза в год. Пример цены: $ 350 за 3 кондиционера в год. Плюс вечный насморк как результат перепада температуры на улице и в помещениях на 10 °С.
- По сингапурским законам, около 80 % жилья не продается в собственность, а сдается на 99 лет. Понятия «купить дом» в Сингапуре практически не существует: земля очень дорогая, и ее чрезвычайно мало. По состоянию на 2019 год, стоимость жилья в Сингапуре стоит на втором месте после Гонконга. Средняя цена за квартиру — $ 874 372.
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Хочешь построить здание — компенсируй количество срубленных деревьев. Именно поэтому на небоскребах можно увидеть растения и пальмы.
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Средняя стоимость родов в Сингапуре в частной клинике в 2020 году составляет $ 7 тыс. Стандартная страховка эту сумму не покрывает. Специальная стоит столько же, сколько и сами роды, но покрывает расходы на непредвиденные осложнения и, как правило, должна быть оформлена минимум за 10–12 месяцев до предполагаемой беременности.
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Страховка практически никогда не покрывает визит к зубному врачу. Средний счет от стоматолога за консультацию и чистку — $ 100, удаление зуба мудрости обойдется уже в $ 700. Для экспатов цена обычно в 2 раза выше, чем для граждан страны.
Культура
- Есть одно особенно популярное у азиатов место, которое называется «Фонтан богатства». Каждый уважающий фэншуй китаец считает своим долгом посетить этот фонтан и совершить особый обряд. А поскольку китайцы боятся совершать поездки в одиночку, то приходят они сюда целыми группами. Итак, как выглядит сам обряд? Нужно обойти центральный фонтанчик по часовой стрелке три раза, направляя свою ладонь навстречу потокам воды и загадывая баснословное богатство.
- Когда мы впервые столкнулись с арендой квартиры в Сингапуре, агент постоянно разувался в коридоре перед дверью и нас убедительно просил. А в продаже я видела коврики с такой надписью: «Мне все равно, зайдешь ты в обуви или вымоешь мой пол». Это вам не «добро пожаловать домой».
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В понимании местных жителей, даже обеспеченных, утренний прием пищи должен быть сытным и недорогим. И Kaya Toast прекрасно вписывается в устоявшиеся привычки жителей города. «Кайя-тост» — это два обжаренных с обеих сторон куска белого тостового хлеба, между которыми укладывают кусочки сладко-соленого масла или маргарина и слой джема «Кайя». Два яйца всмятку и чашка кофе или чая завершают трапезу.
- Я и подумать не могла, что моя записная книжка будет пухнуть от записей о мероприятиях и местах в городе, которые хочется посетить. Молчу уже про более масштабные списки, в которых фигурируют путешествия вблизи Сингапура и чуть подальше.
- Все думают, что в дорогих ресторанах первоклассный сервис, вежливый персонал и вкусная еда. Но при чеке в $ 500 ты можешь остаться в полнейшем недоумении и голодным. На столах может не быть даже скатерти, только бумажная подложка. Персонал медлителен и не всегда учтив.
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Одним из странных законов города является запрет на граффити. Это считается актом вандализма и карается штрафом до $ 1 470, тюрьмой до 3 лет и ударами тростью от 3 до 8 раз. Неудивительно, что все больше оборотов набирает туризм wall crawling, то есть прогулки с целью поиска граффити в городе. Запретный плод сладок.
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Здесь есть закон, который запрещает вводить людей в заблуждение, распространять домыслы и ложные сведения о Сингапуре. Министерство внутренних дел Сингапура имеет право потребовать откорректировать или удалить новость, а также заблокировать аккаунт или сайт. Наказание коснется не только индивидуума — источника информации, но и платформы, где был опубликован слух. Максимальные санкции: штраф $ 720 000 для компании, $ 72 000 — для частного лица и/или тюремный срок до 10 лет.
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В городе предусмотрено наказание за разбрасывание мусора. При первом нарушении (выброшенный в неположенном месте фантик, окурок) вам выпишут квитанцию на $ 220. В более тяжелых случаях (если вы преднамеренно оставили где-то мешок мусора) — до $ 735 или тюремное заключение сроком до 3 месяцев. Поймают во второй раз — до $ 1 470 или арест до полугода. Факт: мужчину 38 лет приговорили к штрафу в $ 14 560 за то, что он выбросил 34 окурка в окно. Исключение — в Long Bar с давних времен существует традиция подавать гостям бесплатные мешки с арахисом, шелуху от которого нужно бросать на пол. Некоторые стесняются и складывают ее на столе.
- Сингапур — это не каменные джунгли. На 5 850 342 сингапурца приходится 7 млн деревьев. К 2030 году планируют высадить еще 1 млн. Сингапур — город с самой высокой плотностью растительности, согласно интерактивному веб-сайту Treepedia. Сингапур называют городом в саду, но власти хотят получить статус «город в природе».
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Люди на самом деле не живут в небоскребах. В высотках большие площади занимают офисы, вид из которых чаще всего открывается на стену соседнего здания. Кондиционеры стоят только на некоторых популярных улицах, как Клар Ки и Чайнатаун. Пробок в городе нет, можно застрять только по утрам и вечерам, когда люди едут на работу и с нее. Мусор на улицах здесь тоже есть, но его постоянно убирают.
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Сингапур — это большой подиум Недели моды. Чаще да, чем нет, но на типичном сингапурце можно увидеть футболку, шорты и резиновые тапочки. Это повседневный и практичный наряд, который подходит под жаркий и влажный климат страны. Вместе с этим сингапурцы утверждают, что шопинг и мода — их большая страсть.
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Найти красивые платья европейского размера — это большая удача. Чаще всего бренды ориентируются на фигуры женщин практически без груди и бедер — «азиатский покрой». И хотя в Сингапуре лето круглый год, шерстяные свитера и пальто закрепляют за собой позиции уже в сентябре. До весны ничего толкового не найти.
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Брендовая одежда повально шьется из синтетики, которая быстро сохнет и не требует особого ухода и глажки. А еще не плесневеет (и снова привет, влажность 85 % и вечные 30 °C).
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Традиционная китайская медицина, или ТКМ, очень популярна в Сингапуре не только среди местных, но и среди экспатов. Все специалисты в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в министерстве здравоохранения. В Сингапуре даже есть специальный колледж ТКМ. Без прохождения курсов и официальных сертификатов и дипломов врачей не допустят к ТКМ и практике акупунктуры.
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В китайской фармакопее используется более сотни наименований трав. В Сингапуре происхождение и продажа трав строго контролируется Управлением медицинских наук. Не рекомендуется покупать травы и настойки в китайском квартале Сингапура без назначения, рецепта от врача.
Нравы местных жителей
- Здесь, не побоюсь этого слова, отвратительное понятие о качестве сервиса. За $ 150 в сингапурском салоне мне сточили ногтевую пластину до толщины бумаги для выпечки. Полгода я не могла без слез смотреть на мои шикарные ногти. А гель-лак просто облез за неделю. Сами местные ходят с гелевыми ногтями месяцами, не делают коррекцию. Вдобавок еще и могут покрывать сверху обычным лаком.
- Работники никуда не торопятся, билет в кассе одному человеку могут пробивать 10 минут.
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Некоторые жители Сингапура очень неоднозначные. Проходящая мимо мадам элегантно пропишет тебе люлей под ребро своим острым локтем. Она же оттопчет тебе ноги в молле, при этом мило улыбаясь и с словом «извините». В лифте за спиной китаянки прошипят «ангмо» и добавят гнусный китайский эпитет.
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Вместо «Привет, как дела?» тебя спрашивают «А ты уже сегодня ел?». Я очень удивилась, когда пожилой мужчина в лифте повернулся ко мне с таким необычным вопросом. И подумала: ну какое ему дело до того, ела я уже сегодня или еще нет.
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В торговом центре вы наверняка увидите пачки бумажных платочков и даже зонтики на пустых столах и стульях. Из всех способов зарезервировать места за столом сингапурцы выбрали оставлять повседневные предметы, чтобы обозначить свое место. Это помогает местным жителям определить потенциальные доступные места и избавить себя от ожидания с подносами еды в руках.
Что вам показалось самым необычным в жизни Сингапура?