Я навсегда переехала в солнечную Турцию и готова поделиться рассказом о деталях, к которым совсем не была готова

Турция — страна с богатой историей, а еще это излюбленное место отдыха для многих наших соотечественников. И неслучайно, ведь сотни пляжей, расположенных на территории этой страны, признаны одними из самых чистых в мире. А еще именно местные жители познакомили европейцев с прекрасными тюльпанами и ароматным кофе.

Мы в AdMe.ru с упоением прочитали заметки блогера Надежды Рогушиной, которая переехала в Турцию и на своем канале увлекательно повествует о подводных камнях и особенностях жизни в этой теплой стране.

Почему мы живем здесь?

Когда меня спрашивают, почему мы выбрали Турцию для жизни, то первое, что приходит мне в голову, — это «правильность» Турции. Удивляет отношение в обществе к таким профессиям, как учитель, врач и полицейский. Оно очень уважительное, я бы даже сказала, что к ним относятся с почтением. Например, к учителям обращаются «мой учитель» не только ученики, но и родители, даже если учитель в 2 раза младше. То же самое с полицейскими и врачами. Это очень уважаемые профессии, многие дети мечтают стать именно ими.

О школе

Окончание 1-го полугодия в 1-м классе.

Пожалуй, самый частый вопрос, который мне задают: как твои дети пошли в турецкую школу и выучили язык? Мы переехали в Турцию летом 2014 года, прожили 2 года и были вынуждены вернуться в Россию. Наш визит затянулся на 3 года, поэтому снова в Турцию мы приехали уже летом 2019-го. За это время старший ребенок окончил 3 класса российской школы, а второй ребенок должен был пойти в 1-й класс. Перед отъездом, еще будучи на родине, мы приняли решение перевести детей на семейное обучение в нашей школе, чтобы была возможность получить 2 школьных аттестата. Я много читала от том, что некоторые школы или департамент образования воспринимают в штыки такие инициативы родителей, но в нашей школе все прошло очень доброжелательно и быстро. Мы объяснили директору ситуацию с переездом, и она сама предложила нам такой вариант: учимся дистанционно, а в конце года сдаем аттестацию. Все документальные вопросы мы решили самостоятельно, я приобрела пособие для родителей школьников, и мы заранее подготовили необходимые справки, еще находясь дома.

Наша начальная школа в районе Кестель города Аланьи.

В Турции школы распределяются строго по прописке. Это происходит автоматически в электронной системе, поэтому выбрать школу невозможно. Я считаю, что нам очень повезло со школой: она небольшая, классы не переполнены, очень хорошие учителя. Но самый большой плюс — в нашей школе практически нет иностранцев! Да, это плюс, потому что в языковой среде ребенок будет вынужден общаться и учить язык. Если же в классе есть русскоговорящий ребенок, то, конечно, стимула учить язык нет, проще общаться вдвоем на русском. В 1-й класс дети в Турции идут с 5,5 лет, но обычно родители все-таки дожидаются 6 лет и потом отдают ребенка в школу. Моему первокласснику было уже полных 7, но нам это сослужило хорошую службу: он умел читать, писать, считать, но не знал турецкого, поэтому мог больше времени посвятить языку. С 4-классником было сложнее. Мы решили отдать его в школу со 2-й четверти, чтобы 1-ю четверть он занимался с репетитором турецким языком.

Наш класс, окончание 1-го полугодия.

Самый большой миф, который я часто слышу, — через пару месяцев ребенок заговорит сам! На самом деле я пока не знаю ни одного живого примера ребенка, который действительно заговорил бы через пару месяцев просто благодаря присутствию в школе. С детьми в любом случае надо дополнительно учить лексику, тогда прогресс будет. Если вы планируете переезд в Турцию и переживаете насчет ребенка и его знания языка, то будьте спокойны. Учителя стараются помочь, поддерживают. К примеру, у старшего сына в классе ему все хлопали и говорили «Молодец!», когда он правильно отвечал. Психологическая обстановка в школе доброжелательная, дети утром с удовольствием идут в школу. Конечно, чем младше ребенок, тем проще ему втянуться, поэтому родителям учеников средней школы нужно заранее готовиться.

Об отношении к детям

Отношение к детям в Турции удивляет и поражает многих людей, приезжающих на отдых. Каждый встречный турок норовит заглянуть в коляску, потрепать за щечку малыша, приговаривая «Машаллах!», или сунуть в руки сладость. Не раз я видела, как шарахаются русские туристы от такого излишнего внимания, потому что у нас так не принято и это сразу вызывает подозрение в дурных намерениях. Для турок дети — это центр Вселенной и смысл жизни, им можно все и даже больше. Конечно, иногда это выливается в избалованность, но в общем турецкие дети растут в очень любящей и счастливой атмосфере, у них с детства закладывается доверие к миру. Но имеет ли значение, сын или дочка рождается у турка? Конечно, каждый мужчина говорит, что хочет наследника. Рождение сына вызывает похвалу и одобрение среди друзей. Женщина, родившая сына, сразу становится как бы на ступеньку выше. Когда турки узнают, что у меня 4 сына, то делают так: «О-о-о...» Нет, даже так: «О-о-о, машаллах!» И это приятно, что скрывать. Хотя бы здесь не спрашивают сочувственно: «Девочку хотели?» Но на самом деле дочек турки любят гораздо больше. Как только в семье появляется девочка, супруга отходит на второй план, потому что все внимание переключается на дочку. Турецкие девочки — папины принцессы, которых балуют и исполняют все их желания. Девочки, вырастая в такой атмосфере любви, знают себе цену и никогда не позволят обижать себя ни молодому человеку, ни мужу: за ней стоит семья во главе с папой и братьями, за нее есть кому заступиться. Вот такой диссонанс в вопросе деторождения: традиции требуют мальчика, но вся любовь и нежность папы достаются девочкам. Конечно, родители любят своих детей одинаково, не ущемляя никого, но среди знакомых турецких семей я наблюдаю именно такую картину: мальчики ближе к маме, а дочек балуют папы.

О свадьбе

Семья в Турции имеет очень большое значение, с ней советуются при принятии решений, ее мнение зачастую играет важную роль в устройстве будущего, поэтому неудивительно, что к выбору спутника жизни здесь подходят ответственно. Сначала организуют смотрины (kız bakma), где молодой человек и девушка могут познакомиться и решить, подходят ли они друг другу. Если кандидатуры подошли, то после этого происходит второе действие свадебного ритуала — сватовство (çöpçatanlık). Здесь уже и мужчины, и женщины из семьи жениха приходят в гости к невесте. Невеста готовит домашнюю баклаву и во время посиделок обслуживает гостей. Когда все детали и расходы согласованы, жених для закрепления своих намерений дарит невесте красивый расшитый платок и кольцо. Следующий этап отношений — это помолвка (nişan). Молодые люди объявляют себя парой и обязуются пожениться. Между нишаном и свадьбой может пройти как пара месяцев, так и пара лет. Обычно в это время будущие супруги обустраивают быт.

Если все сложилось удачно и назначена дата свадьбы, то перед этим событием невеста устраивает своеобразный девичник — ночь хны (kina gecesi). Эта традиция уходит корнями в древние времена, и сейчас уже неизвестно, из какой страны пришел этот обряд. Девушка надевает красивое расшитое платье, лицо закрывает красная вуаль, ее усаживают в центре зала, и подруги оплакивают прощание с девичьей жизнью. После этого самые счастливые в браке женщины разводят хну и рисуют на руках невесты символичные узоры мехенди. В день свадьбы (düğün) невесте с утра делают макияж, укладку, она надевает свадебное платье, и старший в семье мужчина завязывает ей красный пояc. Жених забирает невесту из дома или салона красоты, и под звуки барабанов они едут на регистрацию брака. После церемонии молодые едут в ресторан, где их встречают гости, и начинается веселье. Турецкие свадьбы обычно очень многолюдные, в среднем около 500 гостей приходят на торжество. Застолье не такое пышное, как принято в России, на столе стоят безалкогольные напитки и закуски. Зато свадьбы проходят очень весело, гости много танцуют и дарят подарки молодым.

В чем отличие от русской свадьбы? Свадьба на 500 человек не считается большой.

Без алкоголя (бывают исключения, но, как правило, на столах его нет).

Нет пышного застолья со множеством блюд и закусок.

Молодым дарят деньги или золото. Дарить посуду, технику или текстиль не принято.

Выездная фотосессия жениха и невесты устраивается в отдельный день, чтобы они не переутомлялись.

Бывает, что свадебный торт пластиковый, а молодые и гости имитируют его поедание.

О жестах

Самое главное, что стоит запомнить, — не показывайте турку «фигу». Нет, не потому, что он обидится на вашу жадность! Жест «фига» в Турции — страшное оскорбление, равноценное среднему пальцу, только хуже. Так что, если не согласен с ценником на рынке и столько денег давать не хочешь, лучше просто молча уйти, а не делать продавцу такие неоднозначные намеки. Если турок хочет сказать «нет», он может слегка запрокинуть голову, приподнимая брови. Если он хочет сказать совсем категоричное «нет», то добавит еще цоканье языком. Сначала непривычно, потом привыкаешь, что тебе уже ответили бровями. Если турок качает головой и тихо приговаривает «Аллах, Аллах» (обычно это звучит как «аллá-аллá»), значит, он чем-то возмущен или не одобряет. При встрече мужчины пожимают друг другу руки и соприкасаются щеками, как при поцелуе. Женщинам, кстати, тоже принято пожимать руки в деловой сфере общения, но без обнимашек. Если турок напуган, он прикусывает большой палец и запрокидывает голову назад. Есть в этом жесте что-то комическое, до сих пор не могу к нему привыкнуть. Жест, обозначающий выпившего человека (пощелкивание пальцем по шее), у турок вместе с пожиманием плечами означает «денег нет». Поэтому не думайте, что вам на что-то намекают, ресторана не будет. Еще один смешной, на мой взгляд, жест: когда турок хочет сказать, что он вас раскусил и обмануть его не получится, он оттягивает нижнее веко вниз: «Я все вижу, меня не проведешь!» Если турок хочет сказать спасибо по-особому, он прикладывает правую руку к сердцу и кивает. Не переживайте, в любви признаваться не будет, просто человек хочет выразить свою благодарность. Знакомый нам благодаря кавказским народам жест «очень вкусно» — сложенные в щепотку пальцы, поднесенные к губам: «Вах, как вкусно!» Если турка что-то замучило или ему надоело, то он возьмет себя за одежду около плеч и потрясет, как бы стряхивая что-то с себя. Надеюсь, что вам не доведется увидеть этот жест в свой адрес.

О кошках

Муся — одно из самых популярных кошачьих имен у нас в стране. Поэтому мы нисколько не сомневались, когда называли так нашу турецкую кошку. Что из этого вышло? У моей знакомой как раз была кошечка, которую она недавно подобрала, облагородила и была готова отдать в добрые руки. Этими добрыми руками оказались мы. Так у нас появился новый член семьи. С именем мы долго не думали, решили дать простое русское кошачье имя Муся. Звали бы мы ее Мусей и никому бы это не мешало, если бы нам не пришлось делать ей паспорт. Планировали поездку в Россию, Мусю решили брать с собой. Но на одном честном слове ее не увезешь, поэтому я взяла Мусю и пошла с ней к ветеринару. Ветеринар, молодой турок, долго хвалил кошку, говорил, какая она у нас замечательная и красивая, сделал прививки и стал заполнять паспорт. — Как ее зовут? — Муся. — ... Бедный ветеринар завис, поднял голову и посмотрел на меня глазами, полными удивления: — Почему? И тут до меня, наконец, дошло, что его так смутило. И даже стало немного стыдно. Муса — один из величайших пророков в исламе, соответствует библейскому Моисею. Он очень почитается мусульманами, его имя часто упоминается в Коране. И тут представьте, что обо мне думал в этот момент ветеринар-мусульманин. Это равноценно тому, как если бы араб пришел с кошкой в российскую ветеринарную клинику и попросил записать ее Иисусом в кошачьем паспорте. В той ситуации я смогла объясниться, не обидев его, мы даже посмеялись и расстались по-доброму. Но все-таки мой вам совет: никогда не называйте кошку Мусей в Турции, поберегите чувства верующих, когда будете звать ее с балкона.

О еде

Турецкая кухня входит в тройку лучших кухонь мира. В ней сочетаются восточный колорит и европейская сдержанность, а рахат-лукум, халву или пахлаву хотя бы раз пробовал каждый. Но есть блюда, которые вы наверняка запомните благодаря их очень странным названиям.

Баба гануш («Довольный папа») — пикантная закуска из запеченных баклажанов с овощами, лимонным соком, тахини и специями. Она очень распространена на Ближнем Востоке и в средиземноморских странах. Есть несколько версий происхождения названия: Жена забыла баклажаны на плите, они подгорели, но она не растерялась и сделала пюре для мужа.

Священник (папа) угостил всех в деревне новым блюдом, а ее жители дали закуске его имя. Какой бы вариант мы ни выбрали — главное, что папа доволен. Что неудивительно, ведь закуска и правда очень вкусная.

Карныярык («Вспоротый живот») — и опять баклажаны, но на этот раз запеченные целиком, а потом «вспоротые» вдоль и начиненные фаршем со специями. Блюдо очень вкусное и сытное. Турецкие хозяйки часто готовят его на обед или ужин, несмотря на кровожадное название.

Кадынбуду («Женское бедрышко») — жареные котлеты из фарша с рисом. Здесь все понятно: кёфте, обычные турецкие котлетки, достаточно маленькие, плоские, а кадынбуду толстенькие, сочные, аппетитные — настоящее женское бедрышко.

Имам-баялды («Имам упал в обморок») — опять любимые турками баклажаны, но на сей раз фаршированные тушеными овощами с грецкими орехами и специями. Ну очень вкусное блюдо, так что неудивительно, что даже имамы падают от него в обморок.