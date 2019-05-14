Трогательное письмо нобелевского лауреата своей покойной супруге, которое он носил нераспечатанным 43 года
Ричард Фейнман — известнейший физик своего поколения, принимавший участие в разработке атомной бомбы в 1940-х годах и получивший Нобелевскую премию в 1965-м за работу по квантовой электродинамике. Его чувство юмора не знало границ. Свою автобиографию автор назвал «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!» Помимо физики, ученый увлекался химией, микробиологией, игрой на бонго, писал портреты, изучал письменность индейцев майя. Как-то раз он даже взломал сейфы Пентагона, подобрав правильный шифр.
Конечно же, рядом с таким человеком была любимая жена — Арлин. Влюбленные были вместе еще со школы, однако серьезная болезнь забрала жизнь молодой женщины в 1945 году в возрасте всего 25 лет. Спустя почти год после трагедии Ричард написал ей письмо, которое всюду носил с собой нераспечатанным вплоть до своей смерти в 1988 году.
Мы в AdMe.ru верим в вечную любовь и надеемся, что письмо все же дошло до своего адресата. В нашей статье вы увидите текст целиком (взят из книги Джеймса Глейка «Гений: жизнь и наука Ричарда Фейнмана»).
«Дорогая Арлин,
я обожаю тебя, милая.
Я знаю, как тебе нравится это слышать, но я пишу не только для того, чтобы порадовать тебя. Я пишу потому, что это наполняет теплом все внутри меня. Я не писал тебе ужасно долго — почти два года. Но я знаю, ты ведь простишь меня, упрямого прагматика. Я думал, нет никакого смысла писать тебе.
Но теперь, моя дорогая жена, я знаю, что должен сделать то, что так долго откладывал и так часто делал в прошлом. Я хочу сказать, что люблю тебя. Я хочу любить тебя. Я всегда буду любить тебя.
Умом мне сложно понять, что значит любить тебя, после того как ты умерла, но я до сих пор хочу оберегать тебя и заботиться о тебе. И я хочу, чтобы ты любила и заботилась обо мне. Я хочу обсуждать с тобой свои проблемы. Я хочу вместе заниматься разными делами. До настоящего момента мне это и в голову не приходило. А ведь мы могли бы делать вместе очень многое: шить одежду, учить китайский, купить кинопроектор. А сейчас я могу это сделать? Нет. Я совсем один без тебя. Ты была главным генератором идей и вдохновителем всех моих безумных приключений.
Когда ты болела, то беспокоилась, что не можешь дать мне того, в чем я нуждался, того, что тебе хотелось бы мне дать. Не стоило волноваться. В этом не было никакой нужды. Я всегда говорил тебе, что очень люблю тебя просто за то, что ты есть. И сейчас я понимаю это как никогда. Ты уже ничего не можешь мне дать, а я люблю тебя так сильно, что никогда не смогу полюбить кого-то другого. И я хочу, чтобы так оно и было. Потому что даже мертвая ты намного лучше всех живых.
Я знаю, ты скажешь, что я глупый и что ты хочешь, чтобы я был счастлив и не стоять у меня на пути. Ты, наверное, удивишься, узнав, что за эти два года у меня даже не было подружки (кроме тебя, моя дорогая). И ты ничего не можешь с этим поделать. И я не могу. Я ничего не понимаю. Я встречал многих девушек, среди них были очень даже милые, и я не хочу оставаться один, но через пару-тройку свиданий я понимал, что они для меня — пустое место. У меня есть только ты. Ты настоящая.
Моя дорогая жена, я обожаю тебя.
Я люблю свою жену. Моя жена умерла.
Рич
P. S.: Прости меня, пожалуйста, за то, что не отправил тебе это письмо, — я не знаю твоего нового адреса».
Фото на превью richard-feynman.net