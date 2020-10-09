Я изучила историю своего рода за последние 220 лет и расскажу, как это можно сделать не выходя из дома

Первые 35 лет моей жизни я совершенно не интересовалась историей своего рода и кроме имен-отчеств бабушек и дедушек ничего не знала. Генеалогия казалась мне скучным и бессмысленным занятием: зачем искать информацию о людях, которых давно уже нет? Надо жить настоящим, строить будущее. Но однажды я обнаружила дома фотографии своих предков, и мне вдруг захотелось узнать о тех, кто был в нашем роду до меня. Буквально за год мое семейное древо разрослось до 200 человек и ушло корнями в XVIII век. Мне удалось раскрыть семейные тайны и даже почувствовать поддержку предков во всей ее мощи.

Я готова поделиться с читателями AdMe.ru моим скромным опытом в генеалогии и рассказать, как искать свои корни и почему это важно.

Начну с конца: что мне дал поиск корней?

Как только я начала собирать информацию о своих предках, со мной стали происходить удивительные события. Например, я нашла в Татарстане свои корни до 7-го колена и абсолютно неожиданно, как будто в качестве бонуса, получила потрясающее предложение о работе из Казани, хотя живу в совсем другом регионе. Совпадение? Кто знает. Или еще одно. Мне нужно было найти дату рождения брата бабушки, чтобы узнать имена их родителей (документы за ее год рождения в архиве не сохранились). Папа помнил, что у Александра было 2 дочери примерно его возраста. Я написала в социальных сетях всем женщинам 55+ лет с нашей фамилией, не особо надеясь на успех. Одна из них оказалась моей двоюродной тетей. Теперь мы общаемся. Новые родственники — это здорово. Но самое главное, что дала мне генеалогия, — это близость с родными и ощущение принадлежности к чему-то большему. За мной сотни и тысячи человек, мои предки, каждый из которых хотел для нас, будущих поколений, только лучшего. То, что я появилась на свет, — стечение миллиона обстоятельств, сплетение судеб, распутывать которые — увлекательнейший квест.

Как искать?

Многих из тех, кто хотел бы составить семейное древо, пугает неопределенность: с чего начать? Наверное, это сложно, нудно, затратно по времени и деньгам? Нет. Многое можно отыскать бесплатно и без поездок в архивы. Вот несколько самых простых отправных точек для поиска: Опрос старших родственников. Если у вас есть бабушки, дедушки, родители, это прекрасный источник информации. Не пугайтесь, если они скажут, что ничего не знают. Здесь главное — научиться мыслить логично и задавать правильные вопросы, а лучше достать семейные альбомы, рассматривать их вместе, подписывать и сканировать фотографии.

Например, моя мама уверяла, что понятия не имеет, какая у ее бабушки девичья фамилия. Но в ходе разговора она вдруг обмолвилась, что у той был брат, а у него сыновья, и жили они все в одной деревне. «А их фамилию помнишь?» — спрашиваю. Мама: «Конечно: Кирилловы!» Значит, и у моей прабабушки была такая же. Все просто.



Семейная история — это не только сухие цифры, но и бытовые зарисовки. Моя бабушка стала вдовой с 2 детьми в 36 лет. Денег не хватало, и у нее было только одно платье на выход — красное. Однажды она попросила продукты в магазине в долг, продавец дала и даже фамилию не спросила. Бабушка удивилась: «Почему?», а ей в ответ: «Тебя тут по платью и так все знают. Я запишу: женщина в красном».



Спрашивайте не только родных, но и двоюродных, и троюродных родственников старшего поколения. Они наверняка вспомнят какие-то даты, имена, забавные случаи. Эти штрихи делают предков живыми, дают представление о быте ушедшей эпохи, о ее обычаях — такого не найдешь ни в одном учебнике истории. И конечно же, лучше записывать все факты или снимать видео.

Государственные органы. Копаться в архивах — дело на любителя, и я не из таких. К счастью, сейчас запрос о поиске сведений можно направить через электронную почту. Если нужная вам информация будет найдена, оплатите госпошлину (в среднем ₽ 600) и получите ответ обычным письмом. В некоторых архивах есть электронный доступ.



Но если вы ищете сведения о родственниках, которые родились после 1920 года, то сначала стоит позвонить или написать в ЗАГС. О, каких данных там только нет! И мое личное наблюдение: в этих учреждениях работают удивительно отзывчивые люди, а госпошлина за информацию в 3 раза ниже, чем в архиве. Формы запросов одинаковы для всех регионов, например их можно найти здесь.



Так, из свидетельства о браке бабушки и дедушки я узнала место и год рождения деда (1921). Отправила запрос в ЗАГС, чтобы выяснить имена его родителей, но мне пришел гораздо более развернутый ответ. Кроме имен-отчеств мамы и папы там были указаны годы их рождения, а также то, что мой дед был 13-м ребенком в семье (и 7-м выжившим младенцем). Значит, по этой ветке у нас есть море родственников.



ЗАГСы хранят много семейных тайн. Так, я совершенно случайно выяснила, что у сестры моего деда были внебрачные дети, а его брат развелся и женился во 2-й раз в течение нескольких месяцев. Я ни в коем случае не осуждаю участников этих историй, но мне стали более понятны некоторые семейные сценарии.

Интернет-ресурсы. Сейчас все больше скрытой ранее информации появляется в сети. Например, благодаря сайту «Память народа» я узнала год рождения одного из моих прадедов, а знакомая нашла родственников, о которых даже не слышала, благодаря «Бессмертному полку». Также во Всемирной сети есть списки раскулаченных — на сайте «Бессмертный барак».



Именно благодаря интернету (на сайте с метрическими книгами) я отыскала более 120 человек из своего рода. Если заказывать эти сведения в архиве, пришлось бы выложить за госпошлину ₽ 72 000. Это не только дорого, но и долго, так как ждать ответа приходится в среднем в течение месяца.



Много полезного можно почерпнуть на тематических сайтах, самый крупный из которых в нашей стране — это «Всероссийское генеалогическое древо» (ВГД). А в соцсетях есть тематические группы, где любители покопаться в истории своего рода находят единомышленников и помогают друг другу в поисках. В общем, не отходя от компа есть шанс нарыть нечто ценное. Проверено.

Генетические тесты. В нашей стране этот ресурс для поиска родственников еще только набирает популярность, да и стоит недешево, поэтому я пока им не воспользовалась. Но знаю несколько случаев, когда люди находили членов своего рода в других странах и даже поддерживали общение. Если у вас есть деньги и нет времени, это дельный вариант для начала генеалогических исследований.



Смысл генеалогического теста состоит в том, что человек сдает свой биоматериал, программа расшифровывает его ДНК, а результаты сравниваются с данными тех людей, которые уже проводили подобные исследования. Если совпадение обнаружено, то есть шанс найти близких разной степени родства по всему миру, на пример многоюродных братьев, сестер и бабушек, о которых человек даже не слышал.

Что удалось найти

Первыми, кого я отыскала, были мои двоюродные тетушки по папиной материнской линии. Когда они прислали мне фото документов своего отца, я была в легком шоке: оказывается, мы с ним родились в один день. Моя бабушка, его родная сестра, никогда не говорила об этом. И аналогичных совпадений в различных данных было немало. Генеалогия полна открытий. Например, взять имена: их давали по святцам. В нашей местности, если девочка родилась в первых числах января, ее нарекали Домникой. Среди моих предков обнаружились Лука, Терентий, Гликерия, Гумания, а прабабушек и вовсе звали Зиновия и Акулина. Теперь есть масса вариантов, какие имена дать детям.

В нашей семье всегда говорилось о том, что брак — это один раз и на всю жизнь. Но составление родословной показало иное: оказалось, что моя прабабушка была второй женой прадеда (первая умерла). А после того как я совершенно случайно нашла их свидетельство о браке у дальних родственников, выяснилось, что и прадед был не первым мужем прабабушки. Вот это поворот. Я собираю информацию по крупицам и вижу, какой сложной была жизнь моих предков. Ежегодные роды у женщин, сбор «во солдаты» на несколько лет (а иногда и навсегда) у мужчин. Раскулачивание. Ссылки. Голод. Но все равно они любили, женились, рожали, жили, ценили то, что имели. Среди них не было дворян и исторических личностей, но это нисколько не умаляет моей радости от находки каждого нового члена рода. И составление моего семейного древа — это хрупкая попытка сказать всем своим предкам спасибо за то, что они были. За то, что я есть.