Я из тех сумасшедших, которые рожают детей вместе с мужем. И хотела бы сказать кое-что важное

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вопрос участия или неучастия в родах моего мужа перед нами не стоял. Он просто шел со мной. Думаю, это единственный здоровый путь для мужчины попасть на роды: не через уговоры жены, не через подражание друзьям или, наоборот, протест перед стереотипами «мужественности». А через очень простое решение — быть рядом в любой ситуации. И роды едва ли не лучший повод принять это решение.

У меня двое детей, и оба раза муж присутствовал при их рождении. Это были два очень разных опыта, и сегодня специально для читательниц (и отважных читателей) AdMe.ru я расскажу о них.

Несвобода выбора

Мои первые роды начались совершенно безоблачно и были такими до тех пор, пока мы не приехали в роддом. Там я столкнулась с полным спектром неоправданных медицинских вмешательств, и в итоге роды, которые должны были стать пусть и нелегким, но радостным воспоминанием, превратились в настоящее испытание.



Муж находился со мной в палате, но ко мне врачи его не подпускали. Он был слишком молод и скромен, чтобы сказать им свое веское слово, поэтому просто сидел в углу и выл от бессилия. Одни говорили, что нужно стимулировать, чтобы ничего не случилось с ребенком. Другие говорили, что не нужно, чтобы ничего не случилось со мной. Третьи — что лучше всего просто дождаться другой смены. В то время пока я, привязанная к кровати многочисленными датчиками, изнемогая от боли, потрескавшимися губами просила дать мне хотя бы глоток воды. Понравится ли мужчине в таком участвовать? Один из главных современных запросов при выборе роддома — это свободное поведение в родах. Вслушайтесь: свободное поведение в родах. Это значит, что во всех остальных роддомах поведение заведомо несвободное. К сожалению, это испытывают на себе очень многие.

Ни одно живое существо в мире не рожает, будучи почти полностью обездвиженным. Все самки вольны выбирать наиболее удобное и безболезненное для себя положение. Кроме женщины. Женщина в XXI веке рожает в той позе, которая удобна акушерке, а не ей самой. Это тот случай, когда прогресс зашел в тупик и пошел обратно. Например, модные сегодня вертикальные роды проводились еще в XVII веке. Отвлеченный пример для тех, кто решительно не понимает, чем может быть плохо медицинское вмешательство в процесс родов. Представьте, что вас привезли в больницу и удалили аппендикс. И все бы ничего, только у вас не было аппендицита. Ничего не объяснили, не проверили — просто удалили. Потому что таков негласный протокол: на всякий случай и для всех — с показаниями и без. А вам потом восстанавливаться, обрабатывать шов, и вообще, будет еще долго болеть... И это в лучшем случае. Именно с этим сталкиваются женщины, когда к ним применяют рутинные акушерские процедуры (говоря о рутинных процедурах, я имею в виду только те, которые проводятся роженицам без наличия медицинских показаний; я не призываю отказываться от врачебной помощи, когда она действительно необходима). Понравится ли мужчине смотреть на страдания своей жены? Мой несчастный муж был напуган и почти сломлен. Он был парализован грубым обращением со стороны врачей, он не ожидал такого. Его шокировали не сами роды, а то, как этот процесс был организован в конкретном роддоме. Первой, кто встретил его после этого испытания, была моя мама. Позже она говорила, что он был просто позеленевшим. Он не чувствовал себя спокойно и не мог есть и спать, пока не забрал нас домой.

Попытка номер два

От того, насколько женщина останется довольна своими родами, зависит очень многое. После сложных родов можно ненавидеть себя, мужа, весь мир и даже собственного ребенка. Об этом уже миллион раз писалось и говорилось, но мы все равно не прислушиваемся. Я прокручивала в голове день своих родов, как заезженную пластинку, и пыталась в нем все изменить. Я пыталась мысленно превратить его в день счастья, потому что именно таким, по задумке, он должен был быть.



Вы знали, что у мужчин тоже бывает послеродовая депрессия? Она может быть связана как с изменением привычного ритма жизни, так и с присутствием на родах, которые так или иначе пошли не по плану. С ситуацией, когда он был рядом, на расстоянии вытянутой руки, но ничем не мог помочь. Поместить мужа в положение бессильного наблюдателя — это худшая идея из всех возможных.



Хорошие партнерские роды — как хорошая инклюзия. Недостаточно просто пустить мужчину в роддом и назвать это «партнерские роды». Партнерские роды — это вовлечение в процесс.

Мужчины по природе своей не наблюдатели, а участники, и поэтому, если дать им возможность по-настоящему помогать в родах, они приобретут такой опыт, который не сравнится ни с чем другим. Во второй раз наша акушерка и врач явно знали об этом. Мы долго выбирали их, чтобы вторые роды могли стать реабилитацией после первых. В них было гораздо больше свободы и нежности. Муж поддерживал меня, когда это было нужно на схватках, когда было лучше без него — отходил. Акушерка вовлекала его в процесс везде, где это было можно. И ему было интересно. Это драйв, это поток энергии, и мужчина может быть причастен к этому точно так же, как 9 месяцев назад был причастен к зачатию. Мужчина может видеть, как пробуждается сила, скрытая под слоями высших образований, иностранных языков, карьерного роста, вечной попытки все контролировать и векового феминизма. Как вдруг из-под всего этого проявляется просто женщина, в самом примитивном и в то же время самом высоком понимании этого слова. Как на его глазах рождаются сразу двое: ребенок и мать. И все же нужно знать, что для многих присутствие мужа на родах — это дополнительный стрессовый фактор. И это не что иное, как показатель уровня вашей близости. Если вы не стесняетесь своего мужа, в каком бы ни были состоянии; если между вами почти нет дистанции; если вы слиты в единое целое и знаете друг про друга буквально все, словно прожили вместе уже полвека, то этот опыт может стать одним из самых чувственных событий в жизни вашей пары.

Но если ваши отношения выстроены иначе, если в них значительное место отводится личному пространству и вам важно сохранять дистанцию, то вы можете почувствовать себя зажатой в присутствии мужа. А любая зажатость в родах затягивает процесс.



Поэтому опытные акушеры говорят, что в некоторых случаях лучше просить мужа выйти. Иногда женщина работает «на публику» и ощущает нестерпимую боль еще в самом начале... но стоит мужу выйти, и боль вдруг становится куда легче переносить. Этот факт усиления боли в партнерских родах исследовали научно. И пришли к такому же выводу: боль усиливается не от присутствия мужа как такового, а от недостаточной близости между партнерами, от того, что женщина не может на 100 % расслабиться в его присутствии и показаться ему в самом неприглядном (с ее точки зрения) свете.



Насчет неприглядности. Я слышала от многих мужчин, что для них не было ничего красивее рожавшей жены. И это были именно те мужчины, которые были вовлечены в процесс. Те, которые неподвижно наблюдали за действиями врачей, вспоминали про роды отнюдь не красоту жены, а лишь тотальное напряжение, которое пронизывало все их тело, а они лишь ждали, когда это закончится. Мой муж испробовал на себе оба варианта. В первый раз для него стало облегчением рождение нашего сына, но от самого процесса родов он получил не удовольствие, а шок. Во второй раз процесс и результат были одинаково прекрасны.

Новая жизнь

Когда я лежала в послеродовом отделении, в соседней палате было двое мужчин. Да, я тоже сначала подумала, что мне показалось. Их малыши родились чуть раньше срока, а жены еще лежали в интенсивной терапии. И вот отцы «донашивали» детей: сами наматывали слинг, сами разматывали, сами кормили. Кто мог, носил на кормление мамам. Такое возможно пока лишь в нескольких роддомах, но их количество неуклонно растет. Неужели кому-то придет в голову сказать, что все это не мужское дело — ухаживать за своим ребенком, пока мама не может? Контакт «кожа к коже» (когда обнаженное тело ребенка прижато к обнаженному телу взрослого) важен, особенно недоношенным малышам с первых же минут жизни. Это может значительно улучшить состояние такого ребенка и даже спасти ему жизнь. И если мужчина присутствует на родах или операции (теперь можно присутствовать и при кесаревом сечении), он сможет обеспечивать этот контакт сразу же, пока мама еще не пришла в себя. Об этом обычно мало задумываются: мужчина может быть нужен в роддоме не только жене, но и ребенку.



Многие женщины договариваются с мужем, что он будет на схватках, но выйдет в самый момент рождения. Большая часть таких договоренностей не сбывается, потому что все опасения исчезают непосредственно в процессе. И женщины перестают стесняться, и мужчины уже не согласны пропустить самое интересное.

Мой муж никогда не признавался мне в любви так, как признавался после участия во вторых родах. Он был потрясен, увлечен, на этот раз он был не безмолвным наблюдателем, но полноправным участником рождения новой жизни. Когда я смотрела в его глаза, полные какого-то нового откровения и знания, все предрассудки по поводу того, что мужчинам в роддоме не место, улетучились вмиг. Я родила дочь, находясь на руках у своего мужа. И дело не в перерезании пуповины и не в том, что он первый, кто после акушерки взял ее на руки. Не в этих мимимишных моментах между отцами и детьми (эти полные слез счастья мужские глаза можно увидеть во множестве фотопроектов). Дело не в феминизме или попытке «подмять под себя», как говорят про совместные роды их противники. Дело не в том, что я могу или должна справляться сама. Дело именно в наших отношениях. В том, что я знаю: если я буду чувствовать нестерпимую, раздирающую боль, он не отвернется, не махнет рукой и не отсидится с друзьями в баре. Он будет там, в этот самый момент, и подхватит меня на руки.

Бонус: мужское мнение