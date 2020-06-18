Я проработала 8 лет в финской школе и точно знаю, почему ученики несутся на уроки со всех ног

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Согласно рейтингу PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся — прим. ред. AdMe.ru), финские школы с регулярным постоянством занимают лидирующие позиции. Это и неудивительно. В них царит свобода выбора, нет оценок, учебные пособия выдают бесплатно, а инициатива, исходящая от ученика, никогда не останется без внимания со стороны учителя. Последнего, кстати, дети не боятся, не трясутся как осиновые листы в ожидании, что их вызовут к доске. Личность, командная работа, новые подходы — вот что такое школа в Финляндии.

Мы в AdMe.ru поговорили с Викторией Некрасовой, которая уже 12 лет живет в Хельсинки, а восемь из них посвятила работе в школе: сначала — помощником учителя, потом — секретарем, а затем — учителем.

Оценки в начальной школе не ставят — только галочки

Фото из архива Виктории.

В школе, в которой я работала, было 7 первых классов. Плюс специализированные классы, где учились дети с особенностями, например с дислексией. Расписанием уроков занимаются учителя. С 1-го по 6-й - это начальная школа, где предметы ведет один учитель. Он не ставит детям оценки, вместо них - галочки, а также баллы за важные контрольные работы и тесты. Кстати, дневников тоже нет, вместо этого - открытки с комментариями учителя напротив каждого предмета. А еще задают очень мало домашки - не школа, а мечта. Если учитель не справляется с предметами, например не может вести музыку, но может вести физкультуру, то он договаривается с другим коллегой и они меняются предметами. Таким образом учителя берут двойную нагрузку по одному предмету. Был такой случай, когда одна из учительниц решила проводить один урок на улице, несмотря на погоду. В этой ситуации она не была обязана уведомлять директора школы. Такие примеры говорят об очень гибкой системе.

Все учебники и канцелярские принадлежности выдаются ученикам бесплатно до 9-го класса

На каждого ученика выделяется около € 70 из бюджеты страны. Этой суммой распоряжаются учителя. Именно они решают, на что ее потратить: канцтовары, скакалки, мячики и так далее. Школьные экскурсии тоже включены в этот перечень трат. До места их проведения дети с педагогом добираются на общественном транспорте. На имя учителя выписывается проездной билет, по которому поездка для детей бесплатная. У 6-классников, выпускников начальной школы, существует традиция — обязательно уезжать в какое-то небольшое путешествие всем классом. Особой популярностью пользуется парк аттракционов в Тампере.

Раз в 10 лет учителя составляют учебный план

Каждая школа составляет свой план, ориентируясь на директивы министерства образования. План разрабатывает состав учителей по конкретному предмету. Затем этот план отправляется в министерство, где он дорабатывается. Учителя активно участвуют в составлении учебных пособий и планов, которые впоследствии будут введены в школах по всему региону, стране. Директор никогда не придет на урок и не станет следить за работой учителя. Его роль — не контролировать, а поддерживать. Один раз в год проходят встречи учителя с директором, где они беседуют о результатах. Есть специальные гиды для учителей (opeopas) о том, как нужно преподнести материал детям, какие игры провести с учениками по этой теме, чтобы они ее лучше поняли. Фактически это полностью готовый материал преподавания для учителя, своего рода методичка.

В финских школах нет гардероба

Финские ученики не носят форму, они одеваются так, как им удобно. Перед тем как зайти в класс, ребенок снимает обувь и ставит ее на специальную полочку, а верхнюю одежду вешает на именной крючок. Можно остаться в носках или же надеть сменку, которая хранится под партой. В школах нет гардероба, так как это усложнило бы жизнь и детям, и педагогам, ведь все перемены они проводят на улице, поэтому им важно быстрее одеться и выбежать во двор.

В финских школах нет родительских собраний

Учитель встречается лично с каждым родителем, обсуждает текущие успехи, вопросы ребенка. В Финляндии такие встречи называются 15-минутками. Учитель никогда не дает свой личный номер родителям, а если вдруг и дал, то на него родитель осмелится позвонить только в самом экстренном случае. У финнов не принято ругать прилюдно ребенка. Стоит ли говорить, что перед классом такая ситуация в принципе невозможна. Даже когда учитель раздает контрольные в средней школе, когда уже выставлены оценки, то никогда не произносит их вслух перед всем классом, часто дает перевернутый лист, где их не видно.

Есть совмещенные предметы, после которых перемена длится 30 минут на свежем воздухе

Расписание по времени похоже на наше, только уроки начинаются чуть раньше — в 8:15, а перемены длятся минимум 15 минут. А когда проходят сдвоенные уроки, то идут два предмета без перемены. Но зато после них будет полчаса отдыха на свежем воздухе. Такой урок, как правило, стоит первым в расписании. Это может быть сначала математика, потом финский, а затем дети играют. Нет строгих рамок, какие предметы ставить. Учителя говорят, что у них есть полная свобода для творчества. Пользоваться телефонами во время перемены запрещено. Можно только в том случае, если ребенок просит, например, написать сообщение родителям.

Учитель никогда не будет давить на ребенка

Мы уже писали, что у финских школьников в начальных классах нет оценок. Тем не менее дети регулярно пишут тесты и сдают контрольные, за которые получают баллы. Правда, они ни на что не влияют. В них много подсказок и картинок. Педагог дает по ним свои комментарии. Вместо ручек дети используют карандаши. Объясняется это сугубо практической стороной: карандаш легче стереть. Кстати, ученики сохраняют эту привычку и в университете. Педагог никогда не будет насильно вызывать ученика к доске или заставлять рассказывать стишок перед классом. Некоторые предметы и вовсе никогда не оцениваются, к примеру, физкультура. Финны считают, что спорт должен быть в радость. Очень важно, что весь спортивный инвентарь выдается каждому ученику со школьного склада. Таким образом, родители освобождены от лишних трат. В школе хорошо налажена коммуникация между учеником и учителем. В конце года ребенок должен заполнить анкету, где он сообщает, как прошел его учебный год. Он проставляет значки напротив каждого вопроса. В анкете есть любопытные пункты: о коммуникации ребенка с другими детьми, а также о том, как ученик оценивает порядок на своей парте. Потом учитель пишет максимально корректный и объективный комментарий к каждому пункту.

Урок математики смело может проходить на улице в игровой форме

Финны считают, что современным детям нужно учиться печатать, а не писать. Поэтому прописи убрали из программы. Каждому ребенку выдают планшет, где он выполняет различные задания. Дети очень любят групповые работы. К ним ребят приучают с первого класса. Учителя часто прибегают к нестандартным методам обучения. Дети собирают шишки, из которых потом педагог составляет примеры. Так проходит урок математики. Такие занятия дети обожают.

У учителей есть помощники

К педагогам, которые ведут специализированные классы (к примеру, классы для детей с дислексией), прикреплены постоянные помощники. В таких классах по 10 человек. В некоторых больших школах были даже классы для лежачих детей-инвалидов. Обычно помощник выделяется один на всех, он помогает сразу нескольким учителям. В его обязанности входят организационные моменты: рассадить детей, дать им материалы для работы, помочь убрать стол после рисования и так далее. Это значительно упрощает и ускоряет работу учителя. В последнее время выделяется меньше средств на оплату труда таких сотрудников. Сначала на всю нашу школу их было около 8, а потом осталось только 3. В среднем помощники работают по 37 часов в неделю, получают около € 2 000. В случае болезни помощника учителя заменяют его. Но у меня был хороший контракт, сейчас таких нет. Сегодня помощники работают по 20 часов в неделю и получают € 1 600.

Во время урока можно лежать на полу

Учитель в кабинете расставляет парты на свое усмотрение, тут у него широкое поле для творчества. В основном парты раздельные, на время классных работ их сдвигают по 4 парты, и получаются мини-группы. Учитель наблюдает за тем, как дети взаимодействуют друг с другом. Если видит, что у детей не клеятся взаимоотношения, то он их рассаживает. У одной нашей учительницы в школе было особое отношение к партам: она просто убрала половину парт из класса. Детям предоставлялся выбор: кто-то сидел за партой, кто-то — на коленках, а кто-то и вовсе лежал. Было забавно увидеть лежащих ребят на уроке математики. Такой вот инновационный подход.

Зарплата учителя в Хельсинки не сильно отличается от зарплаты в провинции

Она может отличаться максимум на € 200–300. Я получала € 3 000. Также есть бонус за выслугу лет: тогда начисляют единоразово € 1 000, но это очень индивидуально, сумма может варьироваться. Каждый год зарплата поднимается, правда, незначительно, но все равно приятно. Учитель сам корректирует свою нагрузку, в среднем работает по 25 часов в неделю. Если этого мало, то он может взять больше часов. В школе у нас была учительница, которая работала с понедельника по четверг, потому что хотела с пятницы по воскресенье уезжать на дачу. Она согласовала свой график с учителями и директором, и никаких проблем. На пятницу она ставила такие предметы, как физкультура, музыка, труд, и спокойно уезжала на дачу.

Раз в неделю в столовой проводится день вегетарианской пищи

Завтраков в школах нет, но есть полдники и обеды. В один из дней подается только вегетарианская еда. Еще детей учат полезным привычкам: проходят недели чистой тарелки. Ребенок должен взять столько еды, сколько он съест. Из напитков — только обезжиренное молоко и вода, никакого чая или компота. Таким образом ученикам прививают любовь к здоровой пище, ведь ни в молоко, ни в воду дети не будут добавлять сахар. У финских учителей прекрасная смекалка: если в столовой становилось слишком шумно от детского галдежа, то они ставили светофор, который реагировал на громкость звука, и если децибелы были чересчур высокими, то загорался красный свет, дающий сигнал детям, чтобы они вели себя тише.

Есть такой предмет — «явление»

Под этим термином подразумевается, что одно явление, предмет, событие нужно рассматривать под разными углами. В одном из таких заданий дети разбирали район школы буквально по косточкам. Они изучали его географию, историю, достопримечательности, местную флору и фауну. Получается, что дети рассматривали район сразу с нескольких сторон, совмещая несколько дисциплин. Это очень интересный и полезный опыт для школьников.