Девушка рассказала о личной жизни немцев. И она отличается от того, что мы себе представляли

50 9 43 30k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Что русскому хорошо, то немцу... еще лучше! Именно так можно сказать о русской девушке Александре и ее немецком муже Стефане, которые состоят в браке уже 2 года. Этому межнациональному союзу разница менталитетов совсем не мешает, а лишь добавляет немного остроты в их отношения.

Перелистав паблик Александры, мы в AdMe.ru поняли: о таких браках можно писать вечно, ведь в них всегда найдется масса смешных моментов.

Чего не стоит ждать от немецких кавалеров

Вопреки распространенному мнению о том, что европейцы те еще жадины, мой личный опыт говорит об обратном. В ресторане за девушку платят те европейские мужчины, которые настроены по отношению к ней серьезно и хотят произвести впечатление. Если это простая дружеская встреча — тогда точно нет. А вот чего европейцы, и немцы в частности, уж точно не станут делать: Дарить цветы . «У тебя что, день рождения? С чего тебе цветы дарить?» Или еще лучше: «А зачем я буду ей дарить цветы, если я ее не знаю? Вот повстречаемся с год, я тогда подумаю». Автор 1-го восклицания — немец, автор 2-го — датчанин. Цветы дарят мамам на День матери. Дарят коллегам на день рождения. На свидания цветы не дарят. Таскаться еще с ними.

Провожать до дома. «Что это за концепт такой — провожать?» — спросил меня как-то муж. Я ответила что-то в духе, чтобы волки не съели или эмигранты. На что услышала: «Да ты сама кого угодно съешь!» В общем, идея провожания немцам непонятна совершенно. Потому что, наверное, не очень понятен концепт того, как можно опасаться выходить на улицу. Потому провожать вас пойдут исключительно в одном случае — когда совершенно уверены, что получат приглашение остаться.

Открывать перед дамой дверь . Про это вообще можете забыть. У дамы что, рук нет — дверь самой открыть? Когда в Европу пришел феминизм, открывание дверей из Европы ушло.

Подавать пальто. Туда же ушел и обычай подавать верхнюю одежду. Мой муж съездил в Москву, насмотрелся на примеры российской, «кхе-кхе», галантности, и теперь мне тут в Берлине пальто подает. И весь ресторан на это смотрит, недоумевая: «А что это он такое делает?»

Уступать место. Ни разу в моей немецкой жизни я не видела, чтобы кто-то кому-то в транспорте уступил место. И разговор здесь уже не о кавалерах, а вообще обо всем честном народе. Допускаю, что в «понаехавшем» берлинском салате, где у кого какое воспитание, сложно ждать привычных для меня действий от незнакомцев. Но все-таки уступить место девушке с маленьким ребенком или беременной женщине — это признак человечности, вне зависимости от социального и культурного уровня человека.

Муж-немец

Если вы собрались замуж за немца, вам срочно надо подучить математику. Потому что, живя с представителем Германии под одной крышей, вы постоянно будете что-то делить.

Вам, скорее всего, придется делить расходы. Раздельный счет в немецкой семье — самое распространенное явление. Но не пугайтесь раньше времени. Тот, кто больше зарабатывает, и платит больше. Так что если вы не зарабатываете ничего — с вас и взятки гладки.

Делить заботы по воспитанию детишек. А не поделите — немец страшно на вас обидится. Немцы — прекрасные и очень любящие папы. И не упускают возможности повозиться с ребятней — даже без вашего непосредственного в этом участия. А вы в это время можете встретиться с подругами или пойти купить себе новое платье. Только на свои деньги, не забывайте про пункт 1-й.

Делить с мужем декретный отпуск. Да, в Германии папе предоставляется 3 месяца на то, чтобы сполна насладиться бессонными ночами с грудничком. А маме — целый год. После того как малыш празднует свой первый день рождения, работающие немцы обычно начинают водить его в садик.

Даже праздники — и те придется делить. Сначала вы делите с мужем католическое Рождество, когда вся семья собирается дома и заваливает елку подарками до самой макушки. А потом мужу придется делить с вами Новый год — вплоть до оливье и президентской речи по Первому каналу.

Ну и самое главное, что вы будете делить со своим мужем-немцем — долгую, счастливую и деятельно-рабочую совместную жизнь. Поскольку пенсионный возраст в Германии как у мужчин, так и у женщин наступает в 67 лет. Ибо равноправие!

Про разделение обязанностей стоит сказать отдельно

Что еще вы будете точно делить — так это обязанности. Хотя их мы на самом деле не разделяем. Мы их с огромной охотой перекладываем — друг другу на плечи. Но есть некоторые правила, которые соблюдаются неукоснительно. Вынос всех 6 различных мусорных пакетов (в Германии разделяют мусор) висит на мне. Стефан, правда, пытается меня приучить помимо этого заменять вынесенные пакеты на новые. Но я считаю, что раз уж я сподобилась вынести мусор, заменить пакеты вполне может и он. Об этом мы до сих пор спорим!

Один готовит — другой моет посуду. Но поскольку посуду за нас моет машина, то правило сие со временем трансформировалось в «элегантно впихивает грязные тарелки в посудомойку». Именно из-за этого правила я каждый раз слышу, что после меня кухня выглядит, будто по ней прошелся ураган. Это значит, что сытому Стефану лениво наводить порядок.

Убирает квартиру робот-пылесос. Только у нашего домашнего робота суицидальные наклонности. Вместо того чтобы спокойно пылесосить, он залезает в самую узкую щель, застревает там и жалобно оттуда пищит. Спасать суицидального робота вменяется в обязанность мужу. Моя же роль — за роботом убирать. Ибо пол после него выглядит каким угодно, только не чистым.

Также Стефан добровольно взял на себя ответственность шуршать стиркой, пока я сплю. И стирать мои нежные платья в температурном режиме 40 °. Правда, последнее он проделал всего один раз, после чего так основательно огреб, что к платьям моим больше не прикасается. Ибо мои платья — обязанность моя!

Поливает цветы у нас тот, кому их больше жалко. Обычно это бываю я, потому что мужчину-арийца какими-то цветами не разжалобишь. Но не всегда! Иногда на Стефана нападает романтичное настроение, и он идет орошать влагой свои кактусы.

Педантичность проявляется по-разному

Все думают, что немцы очень педантичны и дотошны. Спорить с этим сложно, и сейчас вы поймете почему. У нас с мужем на кухне есть нож для резки авокадо. Вообще я всю жизнь для этих целей использовала обычный нож и ложку. Ножом половинку на кубики разрезал, затем ложкой выскреб. Но немцы, считают, что это долго и муторно. Поэтому на нашей кухне есть такой агрегат: середина для косточки, нож для разрезания на половинки, а окружность для резки мякоти.

Еще один не совсем логичный для меня предмет — это, друзья, мусорка для капсул от кофе. Мусорка, мать его, для кофе в капсулах. И я б еще поняла, если бы эти капсулы каким-либо образом особо перерабатывались. Было бы логично собирать их в отдельный контейнер и сдавать. Но нет, капсулы не перерабатываются и из этой настольной мусорки попадают прямиком в обычный мусорный пакет с неперерабатываемыми отходами. И выкинуть бы половину — кухня бы стала посвободнее. Но мой муж против! Немецкое счастье состоит из малого — из ножа для авокадо и мусорки для капсульных отходов.

Вся Германия собирает бутылки. Да и как иначе, если бутылки и банки в этой стране — целое состояние. 8 и 25 центов соответственно за шутку. На входе перед каждым супермаркетом стоят автоматы, которые собирают и сортируют бутылки и банки и отдают чек на сумму сданной тары. Этот чек можно обналичить на кассе или же купить продукты на выданную сумму. А чтобы цена бутылок и банок не забывалась, она указывается отдельно от ее содержимого . То есть ценник на пивную банку в Германии выглядит следующим образом: большими цифрами 29 центов за само пиво и сверху маленькими буквами слово Pfand — 25 центов за банку. Так что если вы в Германии, покупая пиво, вдруг осознали, что заплатили больше, чем ожидали — вы заплатили за стекло и алюминий.

Немцы очень трепетно относятся к личному пространству, а также к пространству своих близких. У нас в квартире есть негласные моя рабочая зона, рабочая зона мужа и общая. Если кто-то из нас в данный момент находится в своей рабочей зоне, второй будет терпеливо ждать, пока первый закончит. В этом, мне кажется, немцы похожи с русскими. По крайней мере мне такое разделение привычно и комфортно.

Почти все подаренные мужу деньги или сертификаты он тратит на электронные книги. А когда я посмела заикнуться о том, что эти книги можно при большом желании скачать и бесплатно, мне в лоб прилетело: «Ты что, воровка?» Охрана интеллектуального труда в Германии не пустой звук. Причем как на законодательном (безумные денежные штрафы за скачивание, к примеру с торрента), так и на подсознательном уровне.

Кстати, о немецких подарках

В Германии набирает обороты новый проект «Zeit statt Zeug», что по-нашему переводится «Время вместо хрени». Речь здесь идет о том, чтобы не дарить родным и близким очередной дезодорант или носки в клеточку, а провести с ними немного времени вместе: прогуляться по лесу, сходить на концерт, устроить просмотр комедии и т. д. Это прекрасно работает на бабушках и дедушках. С одной из бабушек мой муж уже готовил тут на днях их немецкие картофельные клецки, а потом их же сам и съел.

Но если картофельные клецки вам не подходят, а подарить себя все же хочется, на сайте предлагаются на выбор следующие варианты: Прогулка по лесу вместо парфюма. Действительно, а то слишком уж приятно мы пахнем. Немцы, кстати, парфюмом почти не пользуются. Видимо, взяли на вооружение.

Поцелуй вместо цветов. «Дорогой, а где мои цветы на 8 Марта?» — «Дорогая, цветы — это меркантильно. Вместо цветов я тебя сейчас поцелую!» Почему-то мне кажется, что если жизнь дорога, то от этой идеи лучше отказаться!

Сделать своими руками вместо того, чтобы заказать — старая добрая и всегда актуальная классика.

Спасти жабку в лесу вместо кожаного чехла — кто из моих читателей согласился бы идти жаб спасать? Напишите мне в личку. Я хочу срочно с вами знакомиться и дружить!

Демонстрация вместо кафешки — ну это только немцам могло в голову прийти. В наших реалиях это звучит так: «Я, конечно, использую пластиковые пакеты. Но пойду с тобой потопчусь на митинге в защиту окружающей среды».

Просмотр фотографий вместо фотоаппарата. И правда, вон сколько уже всего наснимали. Куда еще больше?

Массаж вместо шарфа. Один раз массаж — и никогда больше не холодно.

Почитать вслух вместо того, чтобы подарить книгу. И действительно, у меня книга уже есть. Зачем она еще кому-то? Глупости какие.

Починить вместо того, чтобы купить новый — ну если еще можно починить. А если уже чинить нечего? Есть еще много вариантов на сайте проекта — один другого прекраснее. Немцы еще те фантазеры.

Ласковые немецкие «обзывательства»

Немцы — народ особенный. И слова, которые они используют для обозначения своего дружеского к тебе расположения, тоже особенные. Такие, что тебе в голову никогда бы не пришло, что так можно кого-нибудь назвать и за это в нос не получить. Моя свекровь зовет меня мышью. Потому что я серая и маленькая? Оказалось, нет! «Маузи» — это очень популярное ласкательное прозвище, которым в Германии нарекают друг друга влюбленные и частенько называют детишек. Что не отменяет того факта, что мыши серые и маленькие. Но у немцев своя философия.

«Майн шпатц», или «мой воробушек», зовет своего сына сестра моего мужа. Это, оказывается, тоже уменьшительно-ласкательное прозвище для маленьких детишек. Видимо, потому что они все время ползают и все с пола подбирают.

«Шнэкхен», или «улиточка». Так пытался называть меня мой супруг. Но я не немка — я ведь и в нос могу. И дала. Больше улиткой не называет. А на самом деле немцы называют улиточкой своих избранниц не потому, что они такие медленные. А потому, что хотят познакомиться с нею поближе и забраться в ее раковинку. Извращенцы, блин!

«Фроши», или «лягушонок», вошел в наш семейный обиход после поездки в Польшу. Там на каждом углу есть продуктовый магазин «Жабка» с зеленой гадиной на вывеске. Стефан старательно слово выучил, и теперь я не «фроши», а настоящая «жабка». По-русски, чтобы и мне понятно было.

«Маузе-бэр», или «мышка-медведь», — квинтэссенция немецкого изврата. Так что, если вас так назвали, улыбайтесь и машите. Это ласкательное прозвище, хотя можно, конечно, поспорить, что в сочетании медведя с мышью может быть ласкательного.

Зайчиками своих вторых половинок немцы и немки, надо признать, нарекают тоже. Но зайцы не выдерживают конкуренции, встав в один ряд со всем вышеперечисленным!

«Кэферхен», или «жучок», меня пока еще никто не называл, слава богам. Потому что жучком принято называть мужчин. К русскому «ах ты жук» не имеет никакого отношения, хотя мне все время кажется, что имеет.