Взгляните на цвет, который превратился в символ свободы XXI века (Спойлер: это не красный)
Мы привыкли считать розовый цветом наивного девичества, атрибутом гламурных двухтысячных и главным показателем «ванильности» тех, кто его носит. Действительно, раньше любые оттенки этого цвета олицетворяли собой лишь мечтательность, легкомыслие, а порой даже пошлость. Но сегодня все резко поменялось: розовый вдруг стал символом настоящей борьбы, протеста и смелости, кажется обойдя в этом даже красный.
Вряд ли кто-то всерьез мог предположить, что именно этот цвет будут выбирать для своего гардероба серьезные политики или использовать в своих акциях борцы за гражданские свободы. Однако это так, и мы в AdMe.ru решили рассказать, чем розовый является сегодня.
1. Международный день борьбы против школьной травли назвали Днем розовой рубашки
День розовой рубашки объединил людей по всему миру после того, как однажды ученика в Канаде подвергли насмешкам за футболку розового цвета. С тех пор ежегодно люди по всему миру устраивают флешмобы, надевают розовые футболки и рубашки в знак протеста против травли в школе и в обществе в целом.
2. Розового перестали стесняться мужчины
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3. Бейонсе и Леди Гага используют розовый, чтобы поговорить о феминизме со сцены
Обе певицы продвигают поп-феминизм — направление, в рамках которого феминистические идеи находят свое отражение в поп-культуре. В рамках него известные персоны обращаются к широкой аудитории с вопросами, волнующими не только последователей феминизма, но и все прогрессивное общество. Например, в 2013 году Бейонсе выпустила одноименный альбом «Beyonce», на создание которого певицу вдохновила речь нигерийской феминистки Чимаманды Нгози Адичи. В 2016 году Леди Гага отправилась в международный тур с альбомом «Joanne», отдельные композиции из которого вызвали бурные дискуссии о феминизме в интернете. Для оформления альбомов обеих певиц был использован розовый цвет.
4. Розовый «взорвал» дорожку «Оскара» в 2019 году
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5. Политики стали выбирать розовый цвет для серьезных мероприятий
На ужине с Дональдом Трампом за месяц до выборов Хиллари Клинтон появилась именно в розовом цвете. Для решающей встречи со своим соперником кандидат в президенты выбрала платье Ralph Lauren цвета фуксии. Журналисты посчитали цвет наряда Хиллари своеобразным заявлением: они решили, что Клинтон уверена в победе и готова стать первой женщиной на посту главы государства в истории США.
6. Марш женщин в 2017 году стал ответом на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Розовые шапочки превратились в символ борьбы женщин за свои права и знак протеста против политического сексизма.
7. Кассовое кино использует розовые декорации
Художники-постановщики и режиссеры чаще внедряют розовый цвет в визуальный ряд фильмов. Особенно если те претендуют на кассовость. При этом розовый цвет используется не только для сопровождения романтических сцен, но и для создания самых разных визуальных эффектов. Например, режиссер фильма «Стекло» М. Найт Шьямалан выбрал его для комнаты, в которой герои проходили терапию. Розовый цвет, по замыслу режиссера, — это красный, который переходит к белому, когда персонажи теряют веру.
8. Представители ЛГБТ-сообщества используют розовый цвет на митингах. Так розовый стал не только цветом феминизма, но и цветом солидарности в борьбе за свои права
9. Розовый используют в модных коллекциях, и он регулярно появляется на подиумах в самых разных интерпретациях
Dior предлагает необычное решение для мужской коллекции в стилистике розового, уходя от общепринятого маскулинного стереотипа. Chanel также обращается к розовому в своих коллекциях. На фото выше — платье, представленное Карлом Лагерфельдом.
10. Индийские женщины из фем-группировки Gulabi Gang ("Розовая Банда") выбрали в качестве "униформы" розовые сари
В знак принадлежности к Gulabi Gang индианки из касты неприкасаемых выбрали розовый цвет. Группировка, основанная для борьбы с угнетением женщин, поначалу боролась против насилия над женщинами, а сегодня представительницы "розовой банды" выступают против любого притеснения.
11. Millenial pink назвали самым популярным цветом поколения. Сегодня этот цвет символизирует целую эпоху, олицетворяет собой прогрессивные взгляды на мир и широко используется многими брендами
Сегодня розовый цвет с удовольствием носят домохозяйки и политики, романтичные натуры и яркие лидеры, парни и девушки. Может быть, и вы замечали новомодные вещи оттенка millenial pink, подбирали себе гардероб в розовом цвете? Делитесь с нами в комментариях.
Фото на превью MARK RALSTON/AFP/East News, ladygaga.com, AP/East News