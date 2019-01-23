Взгляните, каким станет наш мир, если в нем вдруг исчезнет интернет

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Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. На работе, дома и в транспорте мы отправляем сообщения, скроллим ленты и поглощаем «электронную» информацию. Американская телерадиокомпания Cumulus Media решила систематизировать данные статистики и выяснить, что именно делают интернет-пользователи в сети за 1 минуту.

Результаты этого исследования удивляют: оказывается, каждые 60 секунд мы отправляем друг другу миллионы писем и сообщений, публикуем сотни тысяч твитов, бесконечно «мучаем» Google вопросами и даже успеваем просмотреть более 1 млн аккаунтов в приложениях для знакомств.