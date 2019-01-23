Взгляните, каким станет наш мир, если в нем вдруг исчезнет интернет
Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. На работе, дома и в транспорте мы отправляем сообщения, скроллим ленты и поглощаем «электронную» информацию. Американская телерадиокомпания Cumulus Media решила систематизировать данные статистики и выяснить, что именно делают интернет-пользователи в сети за 1 минуту.
Результаты этого исследования удивляют: оказывается, каждые 60 секунд мы отправляем друг другу миллионы писем и сообщений, публикуем сотни тысяч твитов, бесконечно «мучаем» Google вопросами и даже успеваем просмотреть более 1 млн аккаунтов в приложениях для знакомств.
Мы в AdMe.ru взяли ключевые показатели инфографики Cumulus Media и пофантазировали на тему того, как изменился бы современный мир, если бы в нем вдруг пропал интернет.
1. В мире каждую минуту отправляется 187 млн электронных писем
2. Публикуется 481 тыс. твитов
3. Пересылается 38 млн сообщений в WhatsApp
4. Пролистывается 174 тыс. новостных лент в Instagram
5. Ежеминутно пользователи делают 3,7 млн поисковых запросов в Google
6. Просматривают 4,3 млн видео на YouTube
7. Устанавливают 375 тыс. приложений
8. Заходят 973 тыс. раз в Facebook
9. И, наконец, совершают 1,1 млн свайпов в Tinder
И хотя время от времени всем нам нужен отдых от Всемирной паутины, согласитесь, что она очень упростила нашу жизнь. А какая интернет-функция самая нужная конкретно для вас?
Иллюстратор Anna Syrovatkina специально для AdMe.ru