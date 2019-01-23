Взгляните, каким станет наш мир, если в нем вдруг исчезнет интернет

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Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. На работе, дома и в транспорте мы отправляем сообщения, скроллим ленты и поглощаем «электронную» информацию. Американская телерадиокомпания Cumulus Media решила систематизировать данные статистики и выяснить, что именно делают интернет-пользователи в сети за 1 минуту.

Результаты этого исследования удивляют: оказывается, каждые 60 секунд мы отправляем друг другу миллионы писем и сообщений, публикуем сотни тысяч твитов, бесконечно «мучаем» Google вопросами и даже успеваем просмотреть более 1 млн аккаунтов в приложениях для знакомств.

Мы в AdMe.ru взяли ключевые показатели инфографики Cumulus Media и пофантазировали на тему того, как изменился бы современный мир, если бы в нем вдруг пропал интернет.

1. В мире каждую минуту отправляется 187 млн электронных писем

2. Публикуется 481 тыс. твитов

3. Пересылается 38 млн сообщений в WhatsApp

4. Пролистывается 174 тыс. новостных лент в Instagram

5. Ежеминутно пользователи делают 3,7 млн поисковых запросов в Google

6. Просматривают 4,3 млн видео на YouTube

7. Устанавливают 375 тыс. приложений

8. Заходят 973 тыс. раз в Facebook

9. И, наконец, совершают 1,1 млн свайпов в Tinder

И хотя время от времени всем нам нужен отдых от Всемирной паутины, согласитесь, что она очень упростила нашу жизнь. А какая интернет-функция самая нужная конкретно для вас?

Иллюстратор Anna Syrovatkina специально для AdMe.ru

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