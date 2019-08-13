Выжившая после аварии на Чернобыльской АЭС рассказала, каково быть «радиоактивной» для общества

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Янина Скарлетт жила в городе Виннице в 300 км от Чернобыля. Ей было 3 года, когда произошла авария. Несмотря на довольно большое расстояние от места взрыва, последствия для города и его жителей были чудовищными.

AdMe.ru взял интервью у этой девушки. Ей потребовалось более 25 лет, чтобы начать говорить об этом (а нам — 3 месяца после выхода сериала, чтобы наконец взять у нее интервью).

— Доктор Скарлетт, расскажите нам о том, где вы живете и чем занимаетесь. — В настоящее время я живу в Сан-Диего, штат Калифорния. Я лицензированный клинический психолог и автор работ по психологии.

— Как ваша семья пережила аварию? Понимали ли тогда вы и ваши родители масштаб трагедии? — Мы жили в зоне выпадения осадков, примерно в 300 км от места катастрофы. Первую неделю мы ничего не понимали, продолжали выходить на улицу, пить воду и есть сырые фрукты. Нам рассказали, что происходит, только после того, как другие страны начали бить тревогу. Но было уже поздно, мы все уже были облучены. Проблемы со здоровьем начались через полгода. Большую часть детства я провела дома и в больнице. Серьезно пострадала иммунная система, любая простуда была серьезным испытанием. Когда менялась погода, у меня начинала идти кровь из носа. К слову, у меня и сейчас продолжаются мигрени, правда, я научилась контролировать их благодаря дыхательным упражнениям и медитации. Помню настолько сильную мигрень, что у меня были видны кровеносные сосуды в глазах. Помню многих соседей, умерших от рака. Одной из них была мама моей подруги, ей было 35 лет. Это был ужасный опыт, но он укрепил меня. Это позволило мне понять больных людей, сострадать им, что в итоге и вдохновило меня стать врачом.

© Фото из личного архива Янины Скарлетт

— Почему ваша семья решила переехать в США? — После распада Советского Союза на Украине усилились антисемитские настроения, и наша семья стала мишенью. Оставаться было небезопасно, поэтому в 1995 году мы получили статус беженцев, чтобы иметь возможность переехать сюда. Сегодня я невероятно благодарна за то, что живу здесь (в США), и за те возможности, которые мы с семьей смогли получить. В 1995 году это было тяжело. Я была 12-летним подростком, что само по себе непросто, и вдобавок к этому — новенькой в школе Нью-Йорка, из Украины. А с этой страной в то время ассоциировалось одно — Чернобыль. — Как люди реагировали, когда слышали, откуда вы? — Большинство людей реагировали положительно, но некоторые издевались и в школе, и в зрелом возрасте. Говорили: «Возвращайся обратно в свою страну». В 7-м классе один из одноклассников сказал другому, чтобы он не трогал меня, потому что я заразна. Первый год жизни здесь я даже задумывалась о суициде. Но к 9–10 классу у меня появились друзья, и мы до сих пор поддерживаем связь. В 16 лет я осознала, что я не жертва, а выжившая. Я посмотрела фильм «Люди Икс», и это изменило мою жизнь. Я плакала от счастья, чувствуя сильную связь с героями, ведь я тоже почти «мутант». Сегодня в работе я использую супергероев и вымышленные истории, чтобы помочь людям, которым так же тяжело, как мне в детстве.

— Вы смотрели сериал «Чернобыль»? — Я до сих пор слишком болезненно отношусь к теме катастрофы, поэтому смогла посмотреть лишь 1-й эпизод. Видеть, как одни недооценивают ситуацию, а другие умирают от лучевой болезни, очень тяжело. Это снова напомнило о том, через что пришлось пройти. Когда-нибудь я посмотрю остальные, по-моему, сериал очень качественный, и, кажется, он изменил мнение общества о произошедшем: люди теперь более осведомлены о масштабах трагедии. — Что вы думаете о катастрофе после стольких лет? — Мне до сих пор грустно, и я злюсь, что наше правительство так плохо справилось с ситуацией. Многие жизни можно было спасти, если бы они действовали иначе.