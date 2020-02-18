Слова и фразы, на которые надо наложить табу, но мы продолжаем их использовать
Говорят, слово лечит. Но некоторые слова и фразы будто создаются для того, чтобы довести человека до нервного срыва. Сейчас уже сложно представить русский язык без крашей и ЛП, которые сливают зашкварные видосы с целью пофлексить. Аж глаз дергается.
Авторы AdMe.ru вспомнили фразы, источником которых стала сама жизнь. Вы еще спокойны? Тогда мы идем к вам. Кек.
- Один мой знакомый так любил хайпиться на стримах, что его родной кот из дома выгнал: чилится теперь на улице и учит русский язык.
- Смущает словосочетание «мне это зашло» вместо «мне понравилось». Мне вот совершенно «не заходит» идея коверкать фразы русского языка.
- «Ушел в игнор». Почему нельзя просто сказать «игнорирует», хотя бы с точки зрения простоты?
- «Сорян, бро, для меня вот это все ту мач». Да, и «вот это все» раздражает, а остальное вообще непонятно, как и прочие «ХЗ».
- Давно ставшая привычной просьба пользователей социальных сетей «полайкать фоточки» вызывает у меня странные ассоциации с героем сказки Андерсена и собачьим лаем: «Полай, Кай». Может, писатель ассоциировал главного героя с собакой?
- «Мой годовасик такой тугосеря», — говорит #яжмать, а у меня глаз дергается.
- Помню, как бывшая коллега жаловалась, что ее абьюзит начальник. Я делала вид, что все понимаю, и сочувствующе качала головой. Но оказалось, что ее абьюзят абсолютно все: от соседской кошки до сказочных единорогов. Слово, наверное, понравилось. А я не люблю, когда абьюзят русский, ой, издеваются над языком.
- Когда о человеке говорят: «У него такая сильная энергетика», немного страшно к нему подходить. А вдруг током долбанет?
- Выводит из себя, когда взрослые люди коверкают русскую речь «няшками-обнимашками». Интересно, если бы Пушкин написал Анне Керн: «Я помню чудненький часочек, передо мной явилась ты, как малепусенький видочек, как гений чистой няшноты», она бы продолжила с ним общение?
- Когда мне предлагают «Выйти из зоны комфорта» или «Защищать свои границы», я прошу помочь найти вход и показать эти самые границы, чтобы понимать, что именно защищать.
- До поросячьего визга бесит слово «коллаборация» по любому поводу вместо слова «сотрудничество». Не удивлюсь, если услышу от бомжа Васи, что он в коллаборации с бомжом Петей настрелял на бутылку.
- Все время думаю, с каких это пор люди стали «компетентными», «креативными» и «толерантными»? Мне по душе «профессионализм», «творчество» и «терпимость». Во-первых, это звучит по-русски, во-вторых, добрее, что ли.
- Одна моя знакомая полюбила предлог «а-ля», и теперь без него не обходится ни одно ее предложение.
- Бесят тавтологии «очень прекрасный», «рвать тошнит», «максимальный максимум»...
- «С точки зрения банальной эрудиции, не каждый нормальный индивидуум способен игнорировать тенденции парадоксальных эмоций!» Контрольный выстрел. Занавес.
- «Надо продумать концепцию по контенту», — так любит выражаться моя знакомая, когда выкладывает новую фотографию на свою страницу в соцсеть.
- «Меня эмпатия охватила», — говорит моя младшая сестра, когда слышит грустную историю. А я просто сочувствую и сопереживаю, но, наверное, этого недостаточно.
- Ненавижу, когда каждое предложение заканчивают фразой «вот как-то так», как будто это «аминь» после молитвы.
- «Вы сделали мой день!» И не думала этим заниматься, простите.
- Из этой же серии: «Вы меня улыбнули».
- Вводит в замешательство просьба потенциальных работодателей «прикрепить свой кейс к резюме». Просто хочется рассказать, какие чудесные вещи делала на предыдущей работе, чему научилась, чем помогла компании. Вместо этого я фантазирую, каким должен быть мой чемодан, чтобы приняли на эту работу.
- Всякий раз, когда бывший начальник напоминал о «моих функциональных обязанностях», я чувствовала себя операционной системой.
- Предложили мне однажды оформить дисконтную карту в одном из магазинов, но я куда-то спешила. «На это уйдет не больше 10 минут времени», — пыталась уговорить меня сотрудница. Думаю, объяснять не нужно, какое слово тут лишнее.
- «У нас вы сможете подняться вверх по карьерной лестнице», — услышала я на одном из собеседований и решила не принимать предложение о работе, ведь «подняться вниз» как-никак интереснее.
А вам есть что сказать в ответ? Поделитесь и с нами парочкой адских фраз.