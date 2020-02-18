Слова и фразы, на которые надо наложить табу, но мы продолжаем их использовать

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Говорят, слово лечит. Но некоторые слова и фразы будто создаются для того, чтобы довести человека до нервного срыва. Сейчас уже сложно представить русский язык без крашей и ЛП, которые сливают зашкварные видосы с целью пофлексить. Аж глаз дергается.

Авторы AdMe.ru вспомнили фразы, источником которых стала сама жизнь. Вы еще спокойны? Тогда мы идем к вам. Кек.

Один мой знакомый так любил хайпиться на стримах, что его родной кот из дома выгнал: чилится теперь на улице и учит русский язык.

Смущает словосочетание «мне это зашло» вместо «мне понравилось». Мне вот совершенно «не заходит» идея коверкать фразы русского языка.

«Ушел в игнор». Почему нельзя просто сказать «игнорирует», хотя бы с точки зрения простоты?

«Сорян, бро, для меня вот это все ту мач». Да, и «вот это все» раздражает, а остальное вообще непонятно, как и прочие «ХЗ».

Давно ставшая привычной просьба пользователей социальных сетей «полайкать фоточки» вызывает у меня странные ассоциации с героем сказки Андерсена и собачьим лаем: «Полай, Кай». Может, писатель ассоциировал главного героя с собакой?

«Мой годовасик такой тугосеря», — говорит #яжмать, а у меня глаз дергается.

Помню, как бывшая коллега жаловалась, что ее абьюзит начальник. Я делала вид, что все понимаю, и сочувствующе качала головой. Но оказалось, что ее абьюзят абсолютно все: от соседской кошки до сказочных единорогов. Слово, наверное, понравилось. А я не люблю, когда абьюзят русский, ой, издеваются над языком.

Когда о человеке говорят: «У него такая сильная энергетика», немного страшно к нему подходить. А вдруг током долбанет?

Выводит из себя, когда взрослые люди коверкают русскую речь «няшками-обнимашками». Интересно, если бы Пушкин написал Анне Керн: «Я помню чудненький часочек, передо мной явилась ты, как малепусенький видочек, как гений чистой няшноты», она бы продолжила с ним общение?

Интересно, если бы Пушкин написал Анне Керн: «Я помню чудненький часочек, передо мной явилась ты, как малепусенький видочек, как гений чистой няшноты», она бы продолжила с ним общение? Когда мне предлагают «Выйти из зоны комфорта» или «Защищать свои границы», я прошу помочь найти вход и показать эти самые границы, чтобы понимать, что именно защищать.

До поросячьего визга бесит слово «коллаборация» по любому поводу вместо слова «сотрудничество». Не удивлюсь, если услышу от бомжа Васи, что он в коллаборации с бомжом Петей настрелял на бутылку.

Все время думаю, с каких это пор люди стали «компетентными», «креативными» и «толерантными»? Мне по душе «профессионализм», «творчество» и «терпимость». Во-первых, это звучит по-русски, во-вторых, добрее, что ли.

Одна моя знакомая полюбила предлог «а-ля», и теперь без него не обходится ни одно ее предложение.

Бесят тавтологии «очень прекрасный», «рвать тошнит», «максимальный максимум»...

«С точки зрения банальной эрудиции, не каждый нормальный индивидуум способен игнорировать тенденции парадоксальных эмоций!» Контрольный выстрел. Занавес.

«Надо продумать концепцию по контенту», — так любит выражаться моя знакомая, когда выкладывает новую фотографию на свою страницу в соцсеть.

«Меня эмпатия охватила», — говорит моя младшая сестра, когда слышит грустную историю. А я просто сочувствую и сопереживаю, но, наверное, этого недостаточно.

Ненавижу, когда каждое предложение заканчивают фразой «вот как-то так», как будто это «аминь» после молитвы.

«Вы сделали мой день!» И не думала этим заниматься, простите.

Из этой же серии: «Вы меня улыбнули».

Вводит в замешательство просьба потенциальных работодателей «прикрепить свой кейс к резюме». Просто хочется рассказать, какие чудесные вещи делала на предыдущей работе, чему научилась, чем помогла компании. Вместо этого я фантазирую, каким должен быть мой чемодан, чтобы приняли на эту работу.

Всякий раз, когда бывший начальник напоминал о «моих функциональных обязанностях», я чувствовала себя операционной системой.

Предложили мне однажды оформить дисконтную карту в одном из магазинов, но я куда-то спешила. «На это уйдет не больше 10 минут времени», — пыталась уговорить меня сотрудница. Думаю, объяснять не нужно, какое слово тут лишнее.

«У нас вы сможете подняться вверх по карьерной лестнице», — услышала я на одном из собеседований и решила не принимать предложение о работе, ведь «подняться вниз» как-никак интереснее.