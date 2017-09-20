Как вас встречают дома, если вы приходите поздно?

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Возвращение домой после работы — самая классная часть дня. У всех это происходит по-разному. Кто-то возвращается в пустую квартиру, кого-то с нетерпением дожидается пес, а кого-то встречает жена со скалкой, раскатывающая тесто для пирожков (мы надеемся). AdMe.ru предлагает вам необычный тест для пар. Выберите картинку со знакомой ситуацией и узнайте, что это значит.

1. Скандал

2. Упреки и ворчание

3. Демонстративное игнорирование

4. Обнимашки

5. Свидание после работы

6. Ожидание у окна

1. Скандал

Бурные ссоры и бурные примирения для вас в порядке вещей. Соседи обсуждают вашу личную жизнь, словно захватывающий сериал, искренне болея за «любимого» супруга. Но когда-нибудь это надоест, ведь дом — это место, где хочется отдыхать и душой и телом, а не уворачиваться от летящих в голову предметов. Постарайтесь держать себя в руках.

2. Упреки и ворчание

За нудными выговорами за каждое опоздание скрывается гиперзабота о любимом человеке, которую по каким-то причинам невозможно выразить по-другому. А стоит попробовать, ведь долгие нотации еще никому не прибавляли привлекательности в глазах партнера. Просто примите как данность, что ваш любимый человек уже давно вырос.

3. Демонстративное игнорирование

Мало кто владеет искусством «ойфсё!» в совершенстве, но, похоже, в вашей паре этот человек есть. Он считает, что получает слишком мало внимания, и, скорее всего, это правда. Но вытребовать внимание к себе невозможно, а вот привлечь — запросто. Найдите новое увлечение, займитесь необычным для себя делом, станьте человеком, который постоянно развивается. Такие люди никогда не остаются без внимания.

4. Обнимашки

В вашей паре знают, что такое скучать по дому и друг другу. Ведь дома любят и ждут, там вкусно пахнет ужином, а проблемы остаются за порогом. Вы всегда в курсе дел друг друга, не потому что должны, а потому что не считаете нужным что-то скрывать. Доверие — это залог долгих и крепких отношений.

5. Свидание после работы

В вашей паре каждый делает все для общего счастья, но при этом и о себе не забывает. Вы уважаете независимость друг друга и отстаиваете при случае свою, гордитесь своими отношениями и успехами партнера. Любые споры и конфликты решаются сразу же. Друзья берут с вас пример и просят совета в сложных ситуациях.

6. Ожидание у окна

Друзья считают вас романтиками, капельку завидуют и хотят знать, в чем секрет. Вы искренне радуетесь каждой встрече, поддерживаете друг друга в сложные времена и абсолютно уверены в том, что это никогда не изменится. Но уверены ли вы, что каждый в паре ощущает то же самое? Не слишком ли вы растворены друг в друге? Такое сильное слияние в конце концов обернется потерей себя.