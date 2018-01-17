Вы потратите деньги впустую, если купите эти 12 косметических средств

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Производители косметики показывают нам свои творения в лучшем свете. Кажется, что все, что обещает нам реклама и красивые упаковки, — это очень важные и нужные вещи. Но это далеко не всегда так. Мы в AdMe.ru разобрались, какие косметические средства совершенно не нужны в силу своей бесполезности. Обратите внимание на этот список, чтобы избежать разочарования.

1. Большая палитра теней

В магазине косметики так легко соблазниться и потратить ползарплаты на 100–120 оттенков теней. Кажется, все они очень нужны, да и вообще возможность выбора — это чудесно. Но в реальной жизни вам вряд ли понадобятся даже 20 разных цветов. Чем заменить? Качественными палетками теней из 7−10 оттенков, которые вам реально нравятся и подходят для разных видов макияжа.

2. Универсальный шампунь

Порой может показаться, что универсальное средство — лучшее решение, оно точно подойдет и не навредит. Но все мы разные, у нас отличаются типы волос и кожи. И лучше работает именно косметика, ориентированная на решение определенных задач. К тому же от универсальных шампуней могут быть вполне реальные проблемы: появление перхоти, пересушивание и без того сухих волос. Чем заменить? Шампунем, подходящим именно вашему типу волос. Если сомневаетесь в правильности определения типа, лучше проконсультироваться у специалиста.

3. Большой набор кистей

В данном случае тоже можно подумать, что чем больше, тем лучше. Почему бы не купить набор из 25–30 кистей? Пусть лежат, пригодятся. Увы, совсем не факт. Скорее всего, большей их частью вы ни разу в жизни не воспользуетесь, если, конечно, вы не профессиональный визажист. А деньги будут потрачены зря. Чем заменить? Набором из 10–12 качественных профессиональных кистей, которые точно пригодятся и будут полезными вам.

4. Скраб для тела и губ

Каких только скрабов не предлагает современная косметология. Красивые упаковки обещают бархатную кожу как у младенца, и рука так и тянется купить. Но основа большинства из этих средств — очень простые и доступные продукты: мед, кофе, соль, оливковое масло. Зачем покупать то, что легко можно приготовить в домашних условиях, да еще при этом и быть уверенной в качестве всех ингредиентов? Чем заменить? Приготовить домашний скраб, благо найти рецепт в интернете не составит труда. Второй вариант — просто воспользоваться мочалкой.

5. Крем с ботоксом

Магический эффект ботокса завораживает. Он хорошо подтягивает кожу, блокируя работу мышц. Вводят препарат при помощи уколов. А вот в составе крема он никак не может добраться до мышц и оказать лифтинг-эффект. Конечно, крем сделает кожу немного более упругой, но дело тут не в ботоксе, а в активных веществах, которые находятся и в других антивозрастных кремах. Чем заменить? Обратиться к косметологу за радикальными мерами, если очень хочется.

6. Тушь для нижних ресниц

«Есть спрос — есть предложение», — наверное, так подумали производители косметики и придумали выпускать отдельно тушь для верхних и нижних ресниц. И некоторые девушки действительно свято верят, что им необходимы две туши. Но это не более чем маркетинговый ход: обычная тушь отлично справится со всеми ресницами. Чем заменить? Обычной качественной тушью проверенной марки. Одной.

7. Омолаживающие сыворотки

Так хочется верить в то, что одно волшебное средство моментально вернет коже юность. А кругленькая сумма за чудо-продукт словно убеждает в его уникальных свойствах. Но есть одно важное «но». Увы, нет косметического средства для ухода, которое могло бы попасть в глубокие слои кожи и «выровнять» морщины изнутри. Все, на что можно рассчитывать, — незначительное улучшение вида кожи за счет ее увлажнения. Правда, с такой работой справится и просто увлажняющий крем. Чем заменить? Хорошим увлажняющим средством. А работу по восстановлению молодости все же оставить косметическим хирургам.

8. Крем для уменьшения темных кругов под глазами

Конечно, синие разводы под глазами не придают шарма никому. Но правда в том, что перед ними кремы тоже бессильны. Все, на что они способны, — только слегка замаскировать круги. В случае если синева под глазами появляется от близко расположенных сосудов, крем никак не поможет. А если причина темных кругов — недосып, то единственное решение — качественный отдых. Чем заменить? Для ухода использовать подходящий вам крем, а во всем, что касается темных кругов, разбираться с причинами их появления. А потом уже их устранять.

9. Питательные маски для волос

Этикетки на баночках могут очень много пообещать: напитать посеченные волосы, увеличить объем и оздоровить волосы. Но, увы, нельзя улучшить структуру волоса, не воздействуя целенаправленно на волосяные луковицы. Все, что могут маски, — на время склеить отслоившиеся чешуйки, благодаря чему волосы будут легче расчесываться. А придать посеченным волосам здоровый вид одним маскам не под силу. Чем заменить? Походом к парикмахеру. А чтобы радикально улучшить здоровье волос в случае проблем, обратиться к трихологу.



10. Крем с гиалуроновой кислотой

Гиалуроновая кислота — вещество, которое задерживает молекулы влаги и участвует в выработке белков, нужных для нормальной работы тканей организма. С возрастом природные ресурсы этой кислоты уменьшаются и начинается старение кожи. Поскольку молекулы вещества достаточно большие, они не могут проникнуть вглубь кожи. Поэтому в составе крема пользы от гиалуроновой кислоты ожидать не приходится. В слои дермы она вводится только при помощи уколов. Чем заменить? Обратиться за помощью к косметологу и пройти курс инъекций.

11. Кондиционер, не требующий смывания

Может показаться, что это средство одним махом решит все проблемы: и с секущимися кончиками, и с ломкостью волос, и со стойкостью окрашивания. Да, после такого кондиционера волосы правда станут приятнее и мягче, но оздоровление тут ни при чем. Чем заменить? Обычным кондиционером. А волосы лечить вместе со специалистом.

12. Гель для душа

Многие гели для душа чересчур сушат кожу, нарушая ее защитный слой. Поэтому нужно очень внимательно отнестись к выбору моющего средства. Как вариант — предпочесть увлажняющее мыло. Чем заменить? Качественным увлажняющим мылом или выбрать увлажняющий гель для душа.

Друзья, а какие секреты выбора косметики есть у вас?