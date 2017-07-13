3 признака, которые помогут распознать аллергию
Аллергия — одна из самых распространенных болезней. Часто ее симптомы сходятся с признаками других заболеваний, что мешает вовремя приступить к необходимому лечению.
AdMe.ru делится несколькими способами, которые помогут вам своевременно выявить симптомы заболевания.
1. Симптомы, похожие на простуду
Если вы страдаете от постоянного кашля, возможно, это является симптомом аллергии. При простуде кашель сопровождается болью в горле и конечностях. Если вы не наблюдаете подобных симптомов, возможно, кашель вызван каким-то аллергеном.
2. Высыпания на коже
В теплое время года многие привыкли считать, что высыпания на коже — это следствие укусов насекомых или других раздражителей. Но важно помнить, что даже комариный укус может вызвать аллергическую реакцию. Также стоит обратить внимание на части тела, которые плотно соприкасаются с одеждой. Если в этих местах есть высыпания, возможно, у вас аллергия на материал, из которого сделано белье, или на средства для стирки.
3. Зуд в глазах и отечность
- Очень распространенная аллергическая реакция — слезоточивость и зуд в глазах. Подобный симптом может появиться при контактировании с пыльцой.
- Обратите внимание на отечность лица и других частей тела. Подобный симптом свидетельствует о приеме в пищу аллергена.
На заметку
- Для того чтобы врач смог точнее определить, какие аллергены воздействуют на ваш организм, заведите дневник, в котором будете отмечать свои аллергические реакции и то, в каких погодных условиях и в какое время они возникли.
- Держите противоаллергенные препараты под рукой.
- Если при приеме противоаллергенных препаратов аллергические реакции появляются больше чем 1 раз в неделю, обратитесь к врачу.
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