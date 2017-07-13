3 признака, которые помогут распознать аллергию

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1. Симптомы, похожие на простуду

Если вы страдаете от постоянного кашля, возможно, это является симптомом аллергии . При простуде кашель сопровождается болью в горле и конечностях. Если вы не наблюдаете подобных симптомов, возможно, кашель вызван каким-то аллергеном.

2. Высыпания на коже

В теплое время года многие привыкли считать, что высыпания на коже — это следствие укусов насекомых или других раздражителей. Но важно помнить, что даже комариный укус может вызвать аллергическую реакцию. Также стоит обратить внимание на части тела, которые плотно соприкасаются с одеждой. Если в этих местах есть высыпания, возможно, у вас аллергия на материал, из которого сделано белье, или на средства для стирки.