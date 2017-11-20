Все члены королевской семьи следуют этим 20+ правилам с самого рождения

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У каждой семьи есть традиции, которым она следует. Иногда окружающим могут показаться какие-то моменты странными или смешными, но для членов этой семьи они будут нести глубокий смысл. И еще более интересно обстоит дело с королевскими семьями, ведь их обычаи имеют многовековую историю. AdMe.ru собрал интересные ритуалы, которым уже много лет следует британская королевская семья.

Минимум 2 ребенка

Традиционно в королевских семьях заводят не менее 2 детей. И этой традиции уже более 60 лет. Никто паре не запретит завести 3-го или 4-го, но это уже, так сказать, по желанию. К слову, в королевской семье практически у всех пар только 2 детей. Единственные, кто решился завести больше, — Елизавета II и герцог Эдинбургский. Ну а сейчас и чета Кембриджских решила последовать примеру и находится в ожидании 3-го ребенка.

Правильная поза

Женщинам из королевской семьи нельзя сидеть как им захочется. Нельзя закидывать ногу на ногу. Правильное положение ног — с соединенными коленями. Также можно скрестить лодыжки и немного наклонить колени в сторону.

Пол ребенка — секрет

В британской королевской семье не принято заранее оглашать пол ребенка, все держится под строжайшим секретом до родов. Общественность же любит строить догадки и сделать ставки, поэтому она особое внимание обращает на наряд герцогини, а в особенности на его цвет.

Особый порядок

Королевская семья ходит и рассаживается также в определенном порядке. Так, муж Елизаветы II не может идти рядом с ней, он практически всегда находится немного позади. Также существует особый ритуал, к которому обращаются во время рассадки: сначала садится Елизавета II с герцогом Эдинбургским, затем принц Чарльз с супругой, а после них принц Уильям с герцогиней Кембриджской.

Как королева

На большом приеме все ориентируются на поведение королевы. В особенности на то, когда она заканчивает есть, потому что в этот же момент должны перестать есть абсолютно все гости за столом.

За родами могут наблюдать только женщины

Стоит отметить, что даже когда роды проходили дома, будущий отец ребенка не мог быть рядом с женой. Принцесса Диана стала первой, кто нарушил традицию рожать дома. Но вот как несколько веков назад, так и сейчас никто из мужчин не может присутствовать. Объясняется это тем, что роды — исключительно женский процесс.

Детали чаепития

Все мы знаем, какое внимание уделяется в Великобритании чаепитию. И чтобы все было действительно на наивысшем уровне, нужно знать, как правильно держать чашку. Интересно, что палец в ручку вставлять нельзя. Чашку сверху нужно поддерживать большим и указательным пальцем, а снизу — средним. Ни в коем случае нельзя оттопыривать мизинец.

Один черный наряд

В любую поездку каждый из членов королевской семьи обязательно берет черный наряд. Королевская чета выбирает черное только в случае траура, для любых официальных выходов черное не используется. Поэтому в багаже всегда есть одежда на случай смерти одного из родственников.

Сообщить можно только на 12-й неделе

О прибавлении в семействе принято сообщать только по истечении 12 недель. Исключением стала Кейт Миддлтон — герцогиня испытывает сильный токсикоз во время беременности, поэтому семье приходится объяснять причину ее отсутствия на официальных мероприятиях.

Одежда детей

В отношении детей действует очень строгое правило: брюки могут носить только взрослые люди. Поэтому вне зависимости от времени года дети носят только шорты. И такой дресс-код практикуется минимум до 8 лет.

Мирт в свадебном букете

Мирт — символ удачи и счастья в браке, поэтому обязательно должен присутствовать в свадебном букете невесты. Эта традиция началась с королевы Виктории, которая получила в подарок от бабушки жениха мирт. Сейчас мирт берут с дерева, растущего в королевском саду.

Торжественный залп в честь принца или принцессы

Непосредственно сразу после появления на свет наследника отдается дань ребенку и родителям. Возле Тауэрского моста даются 62 залпа, а возле Букингемского дворца — 41 залп.

Анонс рождения ребенка

О том, что родился ребенок, принято сообщать уже полюбившимся всем способом. Возле дворца выставляется позолоченный мольберт, на котором прикреплен лист с напечатанной информацией о том, когда родился ребенок и какого он пола. Также эту функцию выполняет и глашатай, который оповещает людей на улицах Лондона. Традиционный мольберт же даже становится своеобразной достопримечательностью на некоторое время. А чета Кембриджских — первые, кто стал сообщать о рождении детей еще и через прессу.

4 имени

У детей, рожденных в королевской семье, может быть аж 4 имени. При этом ни у кого из членов нет фамилии. Но если таковая требуется, то в качестве ее используется титул. Так, например, принц Джордж в школе пользуется фамилией Кембриджский.

Кормление грудью

Абсолютно всех детей королевской семьи их матери вскармливают грудью. И это известный факт, который точно известен. Но даже тут есть исключение: королева Виктория отступила от этой традиции, так как считала, что кормление грудью делает женщину глупой.

Подарки со всего мира

Детям принято дарить подарки, а королевские дети получают их в огромном количестве. Подарки присылают абсолютно все: от глав стран до простых подданных королевства. Часть подарков обычно отдается на благотворительность, часть остается в семье. И подарки эти могут быть самыми разными: от погремушек до ползунков и шарфов люксовых марок.

Нельзя общаться с простолюдинами

Если родственниками ребенка являются обычные люди, то, увы, малыш не сможет с ними общаться. Традиции так сложились, что общение разрешено только с королевским родом. Но, как известно, герцогиня Кембриджская нарушила этот обычай, проводя много времени со своей семьей.

День рождения королевы

Во время празднования дня рождения королевы должны присутствовать абсолютно все члены семьи. И тут совсем неважно, рожали вы, например, вчера или планировали поехать в отпуск. Исключения практически невозможны, быть на дне рождения должны все.

Надежные няни

Перед тем как взять какую-то женщину в качестве няни королевскому ребенку, семья отправляет ее на специальные курсы. И там она не только совершенствует свои навыки в обращении с детьми, но учит все меры безопасности (в том числе аккуратное вождение) и даже некоторые боевые искусства.

Крещение новорожденных

Так получается, что крещение — это первый выход в свет новорожденных малышей. Доступ прессы, разумеется, на такие мероприятия строго запрещен. Крестит младенцев глава церкви Англии либо в Букингемском дворце, либо в церкви, которую выберут родители. Также отмечается, что на крещение малышей одевают в одно и то же платье, в котором еще в 1841 году крестили королеву Викторию.

Отказ от подгузников