Все, что вы хотели бы узнать о кофейнях Starbucks, прежде чем тратить на кофе в 10 раз больше его себестоимости

Заявления компании об экологичности бумажной тары сильно преувеличено. На самом деле в стаканчиках есть слой пластика. Мест, где их берут на переработку, очень мало. Кроме того, для производства тары вырубаются леса. Каждый год компания производит около 4 млрд таких стаканчиков.

Чаще всего компанию ругают за непропорционально высокие цены на напитки. Сотрудники Wall Street Journal пересчитали цены за чашку кофе в заведениях Starbucks по всему миру. Они учли уровень жизни и цены на продукты в каждой стране. Оказалось, что самые дорогие напитки продаются в России.

Starbucks пришлось выплатить штраф в $ 26 млн за уклонение от налогов в Европе. Также им нередко приходится судиться с бывшими работниками и профсоюзами, которые требуют различных компенсаций.

В 2013 году Starbucks уличили в использовании пальмового масла для производства своей выпечки. Зеленые активисты призывали людей отказываться от десертов в Starbucks, так как для производства пальмового масла в Индонезии и Малайзии вырубались леса, что нанесло существенный урон популяции орангутанов и других животных.

Starbucks нередко критикуют за обилие сахаросодержащих напитков. Количество сахара в 1 порции может достигать 25 чайных ложек! Некоторые отмечают, что в меню Starbucks крайне маленький выбор для тех, кто придерживается здорового питания. А, например, в кокосовом молоке, которое многие выбирают в качестве более здоровой альтернативы обычному молоку, содержится сахар и другие добавки.