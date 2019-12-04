Все, что вы хотели бы узнать о кофейнях Starbucks, прежде чем тратить на кофе в 10 раз больше его себестоимости
Кофейни Starbucks ругают едва ли не чаще, чем хвалят. То они оказываются в центре скандала в связи с недоливом молока, то их обвиняют в раздувании цен на кофе. Кстати, сильнее всего цены на напитки Starbucks завышены в России. И все же люди по всему миру ежедневно готовы переплачивать за ароматный напиток, предпочитая именно эту сеть.
AdMe.ru было интересно наблюдать, как небольшой кофейный магазин превратился в огромную международную корпорацию, которая продолжает завоевывать мир. Мы уже писали о психологических уловках, которые использует Starbucks для привлечения посетителей. В этот раз расскажем о других фактах.
Имена на стаканах специально пишут с ошибками
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В то время как другие сети общепита печатают на чеке номер заказа, бариста в Starbucks спрашивают имена покупателей. Еще Дейл Карнеги подмечал, что человеку приятно слышать, как звучит его собственое имя. Именно поэтому менеджеры по продажам и сотрудники колл-центров спрашивают клиентов, как к ним обращаться.
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Кстати, бариста специально делают ошибки, когда подписывают ваш стакан. Этому есть забавное объяснение. Во-первых, это провоцирует людей на эмоции и взаимодействие с бариста.
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Во-вторых, получив стакан с ошибкой, вы наверняка захотите сделать фотографию и поделиться ею в соцсетях. Хештег #starbucksnamefail насчитывает в инстаграме более 27 тыс. публикаций. Бесплатная реклама!
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От ошибок в написании имени не застрахованы даже знаменитости. Например, имя Риз Уизерспун на стаканчике записали как Greece (то есть Греция).
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Руководство Starbucks неоднократно заявляло, что никоим образом не поддерживает и не заставляет своих работников писать имена с ошибкой. Однако и не запрещает.
Беседа с покупателем входит в обязанности бариста
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После путешествия в Милан в 1983 году основатель Starbucks Говард Шульц понял, что люди приходят в кофейню не только за кофе. Обсудить последние новости и перекинуться парой шуток с бариста за утренней чашкой эспрессо в Италии — это святое. Шульц решил последовать примеру итальянцев и преуспел.
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Заводить разговоры с покупателями — одна из обязанностей бариста. Если в других заведениях общепита разговоры с клиентами не поощряются, то сотрудников Starbucks этому, наоборот, учат. Ведь человеку всегда приятно, когда его узнают и интересуются, например, почему он долго не заходил.
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В целом отношения с посетителями у сотрудников Starbucks регламентированы меньше, чем в других сетях общепита. Вежливому постоянному клиенту бариста на свое усмотрение может предложить дополнительный топинг бесплатно, а грубому вместо обычного кофе сделать порцию без кофеина.
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Однажды дружба бариста с посетителем привела к тому, что сотрудница кофейни отдала свою почку постоянной покупательнице, которой срочно требовалась пересадка.
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Кофейню могут открыть на 10 минут раньше и закрыть на 10 минут позже. Казалось бы, мелочь, но для человека, спешащего на работу или, наоборот, задержавшегося в офисе, любые из этих 10 минут могут стать настоящим спасением.
В Starbucks можно «собрать» собственный напиток
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Starbucks — одна из немногих сетей общепита, где можно «собрать» напиток по своему рецепту. И это не только дополнительная порция сливок или сиропа. Можно добавлять любые ингредиенты из меню в любом порядке, взбивать, смешивать и так далее. Примеры таких напитков можно найти в инстаграме по тегу #secretmenustarbucks.
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Говорят, что, используя привычный набор ингредиентов, можно приготовить свыше 87 тыс. вариаций разных напитков.
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Несколько лет назад в соцсетях стал популярен челлендж «Закажи самый дорогой напиток в Starbucks». Люди приходили в кофейни со своими гигантскими кружками и требовали приготовить для них напиток по их собственному рецепту, главное — как можно дороже. Рекордсменом в 2017 году стал некий Уильям Льюис — младший, который сделал заказ на $ 148,99.
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Воду в Starbucks можно получить бесплатно, но об этом мало кто знает. В продаже есть бутылочки с водой, они, конечно, стоят дороже, чем в магазине. Но вы также можете попросить стакан воды — ее нальют бесплатно.
Расположение новой кофейни выбирается очень тщательно
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Перед тем как выбрать место для новой кофейни, специалисты скрупулезно изучают район, смотрят, по каким улицам проходит больше всего людей, особенно в утренние и вечерние часы. Обращают внимание даже на то, у скольких жителей района есть высшее образование.
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Однажды в Нью-Йорке решили открыть кофейню на другой стороне улицы от уже существующего заведения. Многие посчитали это сумасшествием, но вторая кофейня оказалась так же успешна. Дело в том, что она располагась у другого выхода из метро. Людям, которые им пользовались, было неудобно заходить в первую кофейню, поэтому, когда открылась вторая, они стали ее постоянными посетителями.
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Также, если кофейню планируют открыть в отдельном помещении, обращают внимание на то, куда выходят окна: они не должны смотреть на север. Фэншуй здесь ни при чем. Просто людям, которые забегают утром на чашечку кофе, гораздо приятнее видеть улицу, освещенную солнцем.
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Самое необычное месторасположение кофейни Starbucks — вагон поезда, а точнее, даже два. Их переоборудовали из бывших вагонов-ресторанов, и теперь пассажиры поезда Женева — Санкт-Галлен могут наслаждаться поездкой, сидя в любимой кофейне.
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В туристических местах Starbucks старается открывать кофейни не просто в центре города, неподалеку от главных достопримечательностей, а внутри них, как, например, в Чехии: кофейня Starbucks располагается внутри Пражского замка.
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В Копенгагене Starbucks открыли внутри здания старого вокзала. Там даже сохранились нетронутые детали декора — оригинальные полы и деревянные арки. И многие посетители приходят специально на них посмотреть.
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Но иногда Starbucks заходит слишком далеко в поисках суперлокации для своих заведений. Так, в июле 2007 года компании все же пришлось закрыть кофейню, которая с 2000 года работала в Запретном городе в Пекине. С самого начала она вызывала разногласия, и многие китайцы считали, что американское заведение в столь сакральном для страны месте «подрывает китайскую культуру».
Эксперименты на покупателях
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Известно, что у Starbucks есть кофейни, которые не рекламируют их бренд. На входе нет фирменного логотипа, работники не носят привычные зеленые фартуки, а в меню не используется термины tall, grande, venti. Единственное, что напоминает о принадлежности к бренду, — это надпись на двери: «Вдохновлено Starbucks».
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В таких «хитрых» кофейнях отрабатываются маркетинговые стратегии, изучается реакция посетителей на новые сорта кофе, дизайн меню и интерьера.
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Кроме того, в Сиэтле (США) компания испытывает новый формат кафе-бара. Заведение открывается позже, здесь подают пиво и вино, проводят музыкальные и литературные вечера, позволяющие создать творческую атмосферу.
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Также у Starbucks есть эксклюзивные кофейни Starbucks Reserve, где можно попробовать элитные сорта кофе с небольших семейных плантаций. Кроме того, компания владеет небольшими магазинами, которые называются иначе и продают то, чего нет в привычном меню: дорогие сорта сыра, вино, пиво.
Starbucks — гении локализации
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В разных странах кофе в Starbucks отличается по вкусу. Например, в США используют в 2 раза меньше кофе для приготовления эспрессо, потому что американцы не привыкли к терпкому вкусу настоящего кофе.
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В честь национальных праздников в кофейнях предлагают особенные угощения. Например, на День мертвых, который отмечают в Мексике, в местных Starbucks продавались симпатичные печеньки в виде черепов.
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Для каждой страны они не только тщательно продумывают меню, добавляя блюда местной кухни, но и изучают менталитет местных жителей. Внедрить американский бренд в китайскую культуру было непростой задачей, но Starbucks с ней успешно справился, сделав ставку на семейные ценности и интеграцию с местными сообществами.
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В китайских кофейнях Starbucks предусмотрена мебель, которую можно перемещать, поскольку китайцы часто посещают кафе большими группами и бывает необходимо сдвинуть столы.
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Также, учитывая менталитет китайцев, кофейни старались располагать в местах большого скопления людей и делали в них большие окна, чтобы сидящие внутри могли ловить на себе завистливые взгляды прохожих, которые не могут позволить себе «элитый» западный напиток высшего класса.
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Для внедрения на рынок в Саудовской Аравии компании даже пришлось изменить свой фирменный логотип, так как изображение русалки (которая до 1987 года, кстати говоря, демонстрировала обнаженную грудь) в консервативной мусульманской стране неприемлемо.
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В ОАЭ для оформления интерьеров используют более дорогие материалы, чем в других странах. Например, золото и мрамор, ведь именно они ассоциируются у местных жителей с респектабельностью. И, конечно, в арабских странах в Starbucks не продаются спиртные напитки.
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Сложнее всего Starbucks было пробиться в Италию — страну, которая вдохновила Шульца на создание сети и в которой сильны свои кофейные традиции. Первая итальянская кофейня Starbucks открылась в Милане, в старом здании почты, в 2018 году.
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Дизайн интерьера проектируется также с учетом национальных особенностей. В Японии кофейни специально делают с низкими потолками и используют для декора цвета, характерные для синтоистских храмов, чтобы посетители чувствовали себя более расслабленно.
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А, например, в Киото посетителей кофейни просят снимать обувь, ведь та находится в историческом здании, где 100 лет назад жили гейши. Пьют кофе гости сидя на полу на ковриках татами.
Starbucks предъявляет ряд требований к своим работникам
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Как известно, сотрудники в Starbucks называются «партнерами» и к ним предъявляется масса требований. Например, им нельзя окрашивать волосы в яркие цвета, носить браслеты и массивные кольца (допускаются только обручальные), пользоваться парфюмом, делать вызывающий маникюр и татуировки на видимых местах.
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Ограничения, связанные с кольцами, браслетами и маникюром, ввели в гигиенических целях. А вот татуировки, неестественный цвет волос и парфюм запрещены, так как ничто не должно отвлекать посетителя от наслаждения кофе.
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Каждый работник Starbucks универсален. Один и тот же человек может варить кофе, протирать столики и наводить порядок в туалете. Независимо от опыта и позиции, каждый бариста должен быть готов взять в руки швабру.
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Во время обучения стажеров учат делать напитки неправильно, а затем исправлять свои ошибки, чтобы в аналогичной ситуации в час пик они не растерялись.
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Минимум раз в месяц каждая кофейня проходит тайную проверку. Супервайзеры следят за тем, чтобы бариста обслуживали клиентов не дольше 3 минут, не забывали улыбаться и заводить разговор с покупателями. Если бариста нарушит эти правила, кофейню ожидают низкие оценки.
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Сотрудники кофейни в любой момент могут сварить себе кофе. Также им разрешено забирать напитки, за которыми никто не пришел, и съедать десерты, которые не удалось распродать.
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Далеко не все клиенты сообщают бариста свои настоящие имена. Некоторые выдумывают себе «псевдонимы» (Человек-паук, Курт Кобейн, Санта-Клаус), будучи уверенными, что сотрудники Starbucks оценят их чувство юмора. Но большинству работников это не кажется смешным: и Человеки-пауки, и Санта-Клаусы заходят в Starbucks ежедневно. Однако бариста не должны показывать своего раздражения, поэтому они выкрикивают те имена, которые им называют посетители, на потеху остальным.
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Работники Starbucks не любят, когда клиенты заказывают сложные напитки в час пик. Также они уверяют, что никакого секретного меню не существует. Но посетители продолжают требовать напитки под странными названиями вроде Clint Eastwood, Butter Beer, Tear Drop и возмущаются, если бариста не знают, как их приготовить.
Starbucks часто упоминается в кино и привлекает внимание звезд
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О кофе в Starbucks существуют абсолютно полярные отзывы: одни говорят о нем с восторгом, другие считают, что хуже кофе просто не существует. Главный ненавистник кофе Starbucks в России — Артемий Лебедев. Он начал писать гневные посты о нем еще в 2007-м, когда сеть только появилась в нашей стране, и продолжает это делать до сих пор.
- В Америке своей активной нелюбовью к Starbucks славился известный шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден. Особенно резкую реакцию у него вызвал хит Starbucks Unicorn Frappuccino. Бурден заявил: «В этом названии 4 вещи, которые я ненавижу больше всего: Starbucks, единороги, а также розовый и фиолетовый цвета. И, конечно, фраппучино. Просто идеальное сплетение мерзости».
- А вот многие голливудские звезды — например Ариана Гранде, Леди Гага, Тейлор Свифт — с удовольствием пьют напитки из Starbucks и даже делятся своими любимыми рецептами.
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Бренд Starbucks появлялся во многих фильмах: «Дьявол носит Prada», «Я — Сэм», «Секс в большом городе» и других. Но, пожалуй, самой массированной и в то же время незаметной в кино стала реклама Starbucks в «Бойцовском клубе»: если смотреть внимательно, стаканчик с эмблемой русалки можно увидеть практически в каждой сцене.
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На IMDb насчитывается 129 фильмов, в которых упоминается Starbucks.
Starbucks подвергается критике, причем не только за высокие цены
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Заявления компании об экологичности бумажной тары сильно преувеличено. На самом деле в стаканчиках есть слой пластика. Мест, где их берут на переработку, очень мало. Кроме того, для производства тары вырубаются леса. Каждый год компания производит около 4 млрд таких стаканчиков.
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Чаще всего компанию ругают за непропорционально высокие цены на напитки. Сотрудники Wall Street Journal пересчитали цены за чашку кофе в заведениях Starbucks по всему миру. Они учли уровень жизни и цены на продукты в каждой стране. Оказалось, что самые дорогие напитки продаются в России.
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Starbucks пришлось выплатить штраф в $ 26 млн за уклонение от налогов в Европе. Также им нередко приходится судиться с бывшими работниками и профсоюзами, которые требуют различных компенсаций.
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В 2013 году Starbucks уличили в использовании пальмового масла для производства своей выпечки. Зеленые активисты призывали людей отказываться от десертов в Starbucks, так как для производства пальмового масла в Индонезии и Малайзии вырубались леса, что нанесло существенный урон популяции орангутанов и других животных.
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Starbucks нередко критикуют за обилие сахаросодержащих напитков. Количество сахара в 1 порции может достигать 25 чайных ложек! Некоторые отмечают, что в меню Starbucks крайне маленький выбор для тех, кто придерживается здорового питания. А, например, в кокосовом молоке, которое многие выбирают в качестве более здоровой альтернативы обычному молоку, содержится сахар и другие добавки.
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Во время дегустации вслепую, проведенной журналом Consumer Reports, большинство участников эксперимента предпочло кофе из McDonald’s. Напиток из Starbucks показался им слишком горьким. Кофе из Starbucks проиграл конкурентам и на многих других дегустациях.
А вы любите ходить в Starbucks или предпочитаете поддерживать маленькие несетевые кофейни?
Фото на превью liena_elf / Instagram