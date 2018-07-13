20 лет английский принц носит один скромный браслет (Есть мнение, что это память о личной драме)

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Члены королевской семьи Великобритании всегда на виду: по всему миру у них есть поклонники, зорко наблюдающие за всеми перипетиями жизни Виндзоров и отмечающие даже самые мелкие перемены в их отношениях и внешнем облике. Разумеется, небольшая деталь образа принца Гарри, остающаяся неизменной вот уже около 20 лет, не могла не вызвать вопросов.

AdMe.ru тоже заинтересовался историей простого браслета в африканском стиле, который молодой принц не снимает, где бы он ни находился. И вот что нам удалось узнать.

Впервые тонкий черно-золотой браслет на запястье Гарри был замечен в 2001 году. Казалось бы, что тут такого? Но дело в том, что украшение явно имеет африканские корни.

При этом последняя поездка в Африку была связана с печальным событием в жизни юных принцев: в 1997 году Чарльз отправил сыновей туда сразу после похорон их матери, принцессы Дианы.

Уильяму было 15 лет, Гарри на тот момент не исполнилось еще и 13. Шумиха, поднявшаяся вокруг имени Дианы, очень давила на детей, именно поэтому отец принял решение максимально отдалить их от Лондона, от журналистов и от газет, со страниц каждой из которых в те дни «смотрела» их погибшая мама.

Диана была заботливой матерью для обоих мальчиков. Но ни для кого не секрет, что с Гарри у нее были особенно теплые отношения: внешне он был очень похож на своих родных по материнской линии, и Диана так и называла его — «маленький Спенсер».

Предположительно, браслет был приобретен принцем именно в память о трагической потере матери. Иначе чем объяснить то, что мы не видим Гарри без этого украшения в последние 20 лет? Браслет остается на его руке в том числе и на спортивных соревнованиях...

...и на официальных мероприятиях...

...и даже в день свадьбы.

Кстати, на свадьбе Гарри и Меган браслет был не единственным напоминанием о Диане. В качестве «чего-то синего» Меган надела кольцо с аквамарином, ранее принадлежавшее леди Ди.

Цветы для букета Меган Гарри собрал сам — в Белом саду Кенсингтонского дворца, где годом ранее высадили белые розы принцессы Дианы. А флористы дополнили букет незабудками — любимыми цветами Дианы. Говорят, такое пожелание высказала сама Меган.

Что же на самом деле означает украшение на руке Гарри, знает только сам принц, и, будучи джентльменом, он не распространяется на эту тему. Но людям нравится видеть напоминание о «королеве сердец» в ее детях и даже в тонком браслете, с которым не расстается ее сын. Ведь эта мелочь добавляет трогательности образу взрослого мужчины, которым стал «маленький Спенсер».

Одно можно сказать точно: недавняя королевская свадьба показала, что Гарри не только сам с трепетом относится к памяти матери, но и выбрал себе жену, которая с неменьшим уважением относится к свекрови, хотя и не была с ней знакома лично.

А как вы считаете, этот браслет — напоминание о Диане или случайная безделушка? Есть ли у вас вещь, истинное значение которой известно лишь вам и самым близким вам людям? Или вы предпочитаете хранить память в сердце, не привязывая ее к материальным предметам?