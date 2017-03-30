Вот почему декольте звезд выглядит так сексуально
Когда смотришь на декольте звезд на красных дорожках, кажется, что законы физики существуют не для всех. Знаменитые красотки чувствуют себя вполне уверенно и вовсе не боятся, что платье может предательски сползти вниз.
AdMe.ru заглянул в будуары знаменитостей и наконец узнал их секреты и хитрости.
Скотч
К его помощи прибегают многие звезды, чтобы приподнять грудь.
Ким Кардашьян, к примеру, призналась, что для создания идеального декольте использует текстильную липкую ленту. Если таковой нет, можно применять и малярный скотч (этот материал Ким тоже опробовала).
Перед тем как наклеивать ленту, не пользуйтесь лосьонами и маслами, чтобы она не отклеилась раньше времени.
Двусторонний скотч
Специальный двусторонний скотч позволяет носить платья даже с экстремально глубоким декольте. Одна его сторона клеится на грудь, другая — на платье.
Этот скотч часто используют любительницы откровенных нарядов: Дженнифер Лопес, Бейонсе, Леди Гага и другие. В подобном платье без скотча одно неверное движение может дискредитировать звезду.
Скульптурирование и контуринг
Пару лет назад настал период повального увлечения контурингом лица, а потом и всех открытых частей тела. Звезды стали подчеркивать декольте бронзерами и хайлайтерами, а также выделять ключицы, чтобы визуально стать стройнее.
Первой знаменитостью, которая призналась, что использует эту технику, стала Леди Гага. Определенно, этот способ можно взять на вооружение, главное — не переусердствовать и все как следует растушевать. Иначе контуринг может сыграть с вами злую шутку, как с Кайли Дженнер.
Клеящийся бюстгальтер
Клеящийся бюстгальтер снискал себе популярность среди знаменитостей и простых женщин, и не зря:
- Он просто незаменим, если предстоит надеть платье с открытой спиной.
- Он идеально подходит к платью без бретелей.
- Он «собирает» грудь и приподнимает ее.
Пожалуй, единственный минус — то, что его не получится носить долгое время, так как он может отклеиться, если вы вспотеете.
И, наконец, самый важный пункт
Если вы планируете выход в свет в смелом платье, не забудьте про уверенность в себе. Причем совершенно не важно, наградила ли вас природа объемами Кары Делевинь или Кристины Хендрикс. Знаменитости, выходя на красную дорожку, всегда ведут себя смело и чувствуют себя раскованно. Поэтому не забывайте про уверенность в себе и харизму!
Фото на превью FaceToFace/REPORTER, Jim Smeal/BEI/REX/Shutterstock