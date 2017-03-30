Вот почему декольте звезд выглядит так сексуально

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Когда смотришь на декольте звезд на красных дорожках, кажется, что законы физики существуют не для всех. Знаменитые красотки чувствуют себя вполне уверенно и вовсе не боятся, что платье может предательски сползти вниз. AdMe.ru заглянул в будуары знаменитостей и наконец узнал их секреты и хитрости.

Скотч

К его помощи прибегают многие звезды, чтобы приподнять грудь. Ким Кардашьян, к примеру, призналась, что для создания идеального декольте использует текстильную липкую ленту. Если таковой нет, можно применять и малярный скотч (этот материал Ким тоже опробовала). Перед тем как наклеивать ленту, не пользуйтесь лосьонами и маслами, чтобы она не отклеилась раньше времени.

Двусторонний скотч

Специальный двусторонний скотч позволяет носить платья даже с экстремально глубоким декольте. Одна его сторона клеится на грудь, другая — на платье. Этот скотч часто используют любительницы откровенных нарядов: Дженнифер Лопес, Бейонсе, Леди Гага и другие. В подобном платье без скотча одно неверное движение может дискредитировать звезду.

Скульптурирование и контуринг

Пару лет назад настал период повального увлечения контурингом лица, а потом и всех открытых частей тела. Звезды стали подчеркивать декольте бронзерами и хайлайтерами, а также выделять ключицы, чтобы визуально стать стройнее. Первой знаменитостью, которая призналась, что использует эту технику, стала Леди Гага. Определенно, этот способ можно взять на вооружение, главное — не переусердствовать и все как следует растушевать. Иначе контуринг может сыграть с вами злую шутку, как с Кайли Дженнер.

Клеящийся бюстгальтер

Клеящийся бюстгальтер снискал себе популярность среди знаменитостей и простых женщин, и не зря: Он просто незаменим, если предстоит надеть платье с открытой спиной.

Он идеально подходит к платью без бретелей.

Он «собирает» грудь и приподнимает ее. Пожалуй, единственный минус — то, что его не получится носить долгое время, так как он может отклеиться, если вы вспотеете.

И, наконец, самый важный пункт