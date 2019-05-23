Вот как выглядят 25 звезд с макияжем и без него

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Красоту знаменитостей сложно не заметить, листаем ли мы журналы или просматриваем их Instagram и Twitter. Можно подумать, что их привлекательность — дело рук опытного визажиста и качественной косметики. Однако некоторые знаменитости не боятся показать себя без макияжа и тем самым доказывают, что их природные данные ничуть не хуже, а может, и лучше созданного образа. Своими естественными селфи они подтверждают, что даже под пудрой и тенями именно естественная красота — залог по-настоящему привлекательного образа.