Вот как выглядят 25 звезд с макияжем и без него
Красоту знаменитостей сложно не заметить, листаем ли мы журналы или просматриваем их Instagram и Twitter. Можно подумать, что их привлекательность — дело рук опытного визажиста и качественной косметики. Однако некоторые знаменитости не боятся показать себя без макияжа и тем самым доказывают, что их природные данные ничуть не хуже, а может, и лучше созданного образа. Своими естественными селфи они подтверждают, что даже под пудрой и тенями именно естественная красота — залог по-настоящему привлекательного образа.
Мы в AdMe.ru впечатлены тем, как прекрасно выглядят звезды даже без макияжа. Наверняка и вы захотите сравнить, насколько их внешность отличается с косметикой и без нее.
1. Деми Ловато
2. Леди Гага
3. Бейонсе
4. София Вергара
5. Гвинет Пэлтроу
6. Крисси Тайген
7. Кеша
8. Адриана Лима
9. Джессика Альба
10. Джиджи Хадид
11.Хайди Клум
12. Тайра Бэнкс
13. Миранда Керр
14. Дрю Бэрримор
15. Николь Ричи
16. Рианна
17. Кендалл Дженнер
18. Кейли Куоко
19. Джесси Джей
20. Алиша Киз
21. Дженнифер Лопес
22. Лупита Нионго
23. Бой Джордж
24. Приянка Чопра
25. Эшли Грэм
Кто показался вам наиболее привлекательной с макияжем и без него? А вы сами предпочитаете естественный или «отретушированный» образ?
Фото на превью KeshaRose / twitter, Kathy Hutchins / shutterstock.com