Вот как бы выглядели 17 знаменитых женщин, если бы родились мужчинами

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Настоящая женская красота не терпит сравнений. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как бы выглядели известные женщины, если бы родились мужчинами? Были бы они привлекательными? Давайте попробуем это представить.

AdMe.ru решил провести эксперимент: используя FaceApp, мы изменили внешность 17 известных женщин, превратив их в мужчин. Результатами мы хотим поделиться с вами. А в конце вас ждет бонус с неожиданным результатом.

1. Рианна

2. Ялица Апарисио

3. Кейт Миддлтон

4. Меган Маркл

5. Дженнифер Энистон

6. Шакира

7. Мэрилин Монро

8. София Вергара

9. Анджелина Джоли

10. Опра Уинфри

11. Бейонсе

12. Леди Гага

13. Кендалл Дженнер

14. Кайли Дженнер

15. Дженнифер Лоуренс

16. Ким Кардашьян

17. Мадонна

Бонус: кажется, перемены можно заметить не всегда...

Какая трансформация, по вашему мнению, самая впечатляющая? Кому еще из знаменитостей вы бы хотели «поменять пол»?