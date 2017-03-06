Вот для чего королева Англии всегда носит сумочку

Вот для чего королева Англии всегда носит сумочку

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему английская королева Елизавета II всегда появляется на публике с сумочкой?

Сегодня AdMe.ru приоткроет завесу этой маленькой королевской тайны.

По словам королевского биографа Салли Беделл Смит, в сумочке королева всегда держит зеркало, помаду, ручку, несколько мятных леденцов и очки для чтения. А по воскресеньям она берет с собой несколько аккуратно сложенных купюр для церковных подношений.

Но чаще всего аксессуар Ее Величества используется как своеобразный индикатор: королева передает сигналы персоналу о желании покинуть то или иное официальное мероприятие. Например:

  • Если во время разговора королева перекладывает сумочку из одной руки в другую, то для персонала это означает, что она готова завершить текущий разговор. Однако вы даже не заметите этот жест — настолько тактично они все сделают. Например, кто-то подойдет и скажет: «Сэр, Архиепископ Кентерберийский очень хотел бы встретиться с вами».
  • Если королева кладет сумочку на стол за обедом, это означает, что она хочет, чтобы данное мероприятие закончилось в течение следующих 5 минут.
  • Кладя сумку на пол, Ее Величество показывает, что вовсе не получает удовольствия от разговора и хочет, чтобы ее «выручила» придворная дама.
  • Но самым драматическим жестом является кручение кольца, которое говорит, что персонал должен немедленно «спасать» Ее Величество.

Будем надеяться, если вам посчастливится попасть на аудиенцию к самой королеве Англии, Ее Величество останется довольной и не будет торопиться закончить встречу.

Фото на превью depositphotos.com
По материалам mentalfloss

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