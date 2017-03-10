Вот что случается, когда продавцы книжного магазина начинают скучать

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Французский книжный магазин «Моллат» (Mollat) стал известен во всем мире после того, как его находчивые сотрудники стали выкладывать в инстаграм фотографии, на которых покупатели буквально слились с обложками книг.

Мы в AdMe.ru очень любим такие необычные проекты и с удовольствием делимся самыми забавными снимками от творческих работников, которые знают, как не заскучать в течение дня.