Вот что случается, когда продавцы книжного магазина начинают скучать
Французский книжный магазин «Моллат» (Mollat) стал известен во всем мире после того, как его находчивые сотрудники стали выкладывать в инстаграм фотографии, на которых покупатели буквально слились с обложками книг.
Мы в AdMe.ru очень любим такие необычные проекты и с удовольствием делимся самыми забавными снимками от творческих работников, которые знают, как не заскучать в течение дня.
Фото на превью librairie mollat / instagram.com
По материалам boredpanda.com