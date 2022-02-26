Воскресшие эмо и другие субкультуры, о которых стоит знать, если вы хотите лучше понимать подростков

Существует мнение, будто молодежные субкультуры уходят в прошлое. В этом есть доля истины: согласитесь, все реже на улицах городов мы видим подростков, объединенных стилем одежды и любовью к конкретному музыкальному направлению. Если раньше косуха, тяжелые ботинки и яркие волосы сигнализировали о том, что перед вами панк, то теперь такой внешний вид вряд ли несет в себе информацию о взглядах на жизнь и музыкальных предпочтениях.

На самом деле субкультуры никуда не делись, просто перекочевали из реального мира в виртуальный. И на просторах соцсетей появилось множество молодых людей, объединенных общей идеей и стилем одежды. Мы в AdMe.ru решили разобраться в этих сообществах получше.

«Темная академия»

Одним из самых ярких отличий миллениалов от зумеров стала любовь к Гарри Поттеру. Первые никак не хотят расстаться с Хогвартсом, вторых это откровенно забавляет. Однако представители поколения Z оценили эстетику закрытых школ и элитных колледжей и создали свою субкультуру под названием «темная академия». Представители этой субкультуры идеализируют университетское образование со всеми его атрибутами: книгами, библиотеками и философскими беседами. Адепты «темной академии» любят заниматься каллиграфией, посещать музеи и читальные залы, читать классику. А главное — выглядят как студенты Оксфорда или школ Лиги плюща. Образ приверженцев этой субкультуры основывается на моде 1930–1940-х годов, распространенной среди студентов престижных вузов. Стандартные вещи из гардероба «темных академиков» — это кардиганы, блейзеры, классические рубашки, клетчатые юбки, оксфорды и одежда из твида. Популярные цвета — черный, белый, бежевый, коричневый, темно-зеленый и темно-синий. Антураж «темной академии» — готическая архитектура, свечи, массивная деревянная мебель, мрачные, загроможденные комнаты. Вдохновение адепты субкультуры черпают в таких книгах, как «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, и таких фильмах, как «Общество мертвых поэтов».

«Светлая академия»

Это младшая и более позитивная «сестра» «темной академии». Подобно «темным академикам» представители этой субкультуры черпают вдохновение в университетской тематике, но сосредоточены на приятных сторонах жизни: они излучают оптимизм, ценят радость, дружбу и заботу о себе. Адепты «светлой академии» тоже любят стиль студентов престижных вузов в одежде, но их основные цвета белый, коричневый, кремовый, золотой. Фото они предпочитают делать при ярком солнечном свете или же во время так называемого золотого часа — это период дня вскоре после восхода солнца или перед закатом, в течение которого дневной свет выглядит более красным и мягким, чем когда солнце находится выше в небе.

Коттеджкор

Многие подростки поколения Z с гораздо большим удовольствием ездят на дачу, чем их предшественники миллениалы. А все благодаря коттеджкору. Эта субкультура идеализирует деревенскую жизнь с ее пасторальными пейзажами. Добавьте к этому любовь к сказочным существам, обитающим в лесах. Коттеджкор позиционируется как бегство от избыточного потребления и стресса, любимые занятия его адептов — выпечка, садоводство, вышивание и ремонт одежды. Приверженцы этой субкультуры обычно покупают подержанную или винтажную мебель. Им нравится жить медленно и уделять больше времени заботе о себе и своем психическом здоровье. Они стараются меньше использовать гаджеты и реже читать новости. Это уже больше, чем модный тренд, — это стиль жизни, который нередко сравнивают с датским хюгге и шведским лагомом. Одежда и аксессуары представителей коттеджкора — длинные многослойные платья, часто с кружевом, оборками и рукавами-фонариками, джинсы в стиле 70-х, банданы, цветочные венки, соломенные шляпки, плетеные сумки. Для макияжа адепты деревенской романтики используют хну, коричневую тушь и подводку для глаз, коралловый или розовый блеск для губ, нередко автозагар для нанесения веснушек. Фильмы, в которых можно увидеть коттеджкор-образы и стили: «Маленькие женщины», «Королевство полной луны», «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Жареные зеленые помидоры».

Принцесскор

От коттеджкора отпочковалась еще более фэнтезийная субкультура — принцесскор, в основе которой лежит эстетика Диснея, а также костюмированных сериалов вроде «Бриджертонов». Адепты нового движения снимают фото и видео в пышных платьях с корсетами, делают замысловатые прически и украшают их диадемами. На первый взгляд все это похоже на старый добрый косплей, только в социальных сетях. Но представители принцесскора говорят, что это не просто переодевания — это стиль жизни. Для популярного блогера Порши Холл, например, быть принцессой означает «быть миролюбивой, доброй, любить природу и заботиться о ней». Кстати, вещи, которые она демонстрирует в кадре, не новые. Как правило, она приобретает их в секонд-хендах, потому что выступает за разумное потребление.

VSCO-girls

Эта молодежная субкультура возникла примерно в середине — конце 2019 года и получила название в честь приложения для обработки фотографий VSCO (читается как «виско»). Это не просто фильтр для инстаграма: туда можно выкладывать кадры. Правда, там нельзя оставлять лайки и комментарии. Постепенно фото с хештегом VSCO захватили инстаграм и TikTok. Снимки пользовательниц приложения оказались удивительно похожими друг на друга, поскольку все они носят одежду оверсайз, браслеты дружбы, биркенштоки или кроксы, чокеры, ожерелья из ракушек, пользуются бутылками с водой Hydro Flask, AirPods, поляроидами и т. д. Главный принцип субкультуры виско — быть естественным. Фильтры приложения дают возможность выглядеть на все 100, прикладывая к этому минимум усилий. Макияж и прическа девушек в стиле VSCO довольно просты. Многие носят небрежный пучок или конский хвост. Представительниц этой субкультуры иногда называют оппозицией дамам, пропагандирующим неестественное совершенство, которое обычно ассоциируется с инстаграмом. Еще одна немаловажная часть нового движения — защита окружающей среды, особенно сохранение морских черепах. Правда, критики VSCO считают это позерством.

E-boys / e-girls

Зумеры возродили эмо. Только сейчас представители этой субкультуры называются e-boys и e-girls (сокращение от «электронные мальчики» и «электронные девочки»). Этот термин возник еще в конце нулевых и имел уничижительный смысл: так называли тех, кто своим откровенным видом пытался привлечь в сети представителей противоположного пола. Все поменялось в 2018 году с возникновением TikTok. В соцсети стали появляться девушки и парни, выглядящие как смесь эмо и фаната аниме: короткие юбки, полосатые лонгсливы, ярко подведенные глаза и волосы неестественных, преимущественно розовых, оттенков. Они бросили вызов тщательно отфотошопленным снимкам, выставляемым в инстаграме и VSCO, ведь в TikTok нет возможности редактирования изображения. В отличие от своих предшественников эмо поколение Z наряжается исключительно для создания контента. Vox пишет, что e-girls невозможно встретить в реальной жизни: они существуют лишь в собственных спальнях и на экранах гаджетов. Если вы столкнетесь с представителями этой субкультуры, скорее всего, увидите обычных подростков в непримечательной одежде.