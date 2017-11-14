Нетипичная красота на этих 24 портретах цепляет больше, чем любые секс-символы

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XXI век предъявляет такие жесткие требования к внешности, что, кажется, мы уже стали забывать, как выглядят обычные люди. Природа обладает тонким вкусом и безграничной фантазией, и загонять ее в рамки моды просто преступление.

В этой статье AdMe.ru покажет вам невероятных людей, уникальная внешность которых точно заставила бы вас обернуться, встреться они вам в толпе.