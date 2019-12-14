Владелица брачного агентства рассказала о том, что ждет русских невест за границей

Французские мужчины — галантные, влюбчивые и очень эмоциональные. Вплоть до того что пара вместе смотрит сериал, что-то тронуло — и мужчина может всплакнуть. Или, например, моя клиентка с мужем была на крещении ребенка. Так у всех мужчин без исключения были слезы умиления. На кулинарном ТВ-шоу у шефа не получился пирог — разрыдался прямо в эфире.

Если вас впервые пригласил в гости француз, не стоит брать что-либо в подарок хозяину. Это может быть расценено как попытка его подкупить. Вслух вам об этом не скажут, но подумают точно.

Французские фермеры могут быть и с образованием, и «от сохи», но при этом состоятельные. При этом они практически никуда не выезжают. Очень трудолюбивые, подъем в 5–6 утра каждый день. И только годам к 40 такой мужчина-фермер начинает задумываться о семье. К делу подключаются и мамы. Причем хотят только с молодыми знакомиться — чтобы были дети. Одно из частых пожеланий — чтобы невеста была с правами (авто), иначе из этой деревни вообще никуда не выберешься.

Моя клиентка поехала погостить к такому фермеру. Он ей показывал дом на фото — огромный особняк с бассейном. А по приезде оказалось, что это глухая деревня. Но она не растерялась и наряжалась каждый день — лежала у бассейна вся такая femme fatale. В итоге все жители села ходили мимо дома и смотрели, как она там на шезлонге загорает.