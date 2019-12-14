Владелица брачного агентства рассказала о том, что ждет русских невест за границей
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Но везет в личной жизни далеко не всем. Наталья Дружинина начала знакомить пары в далеком 2000-м. Тогда весь процесс происходил просто — через объявления в газете. Спустя 8 лет Наталья на отдыхе познакомилась со своим будущим мужем — британцем Марком. Супруг быстро включился в «брачное» дело, и с тех пор семейный бизнес регулярно приносит хорошие дивиденды. А главное — сотни благодарностей от клиентов, которым наконец повезло встретить своего человека.
Агентство знакомит русских барышень с иностранцами. И за годы работы у Натальи накопилось много наблюдений о странах, в которые ее клиентки переехали на ПМЖ. Мы в AdMe.ru сильно удивились некоторым особенностям менталитета жителей других стран.
Великобритания
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Чтобы кто-то глазки тебе начал строить — так не бывает. А наоборот, еще глаза отведут, чтобы не дай бог это не было расценено как нарушение личных границ. Знакомятся часто в пабах, но и там женщины заговаривают первые. Дамы туда наряжаются очень эксцентрично: короткие юбки, кричащие цвета и мейкап в 3 слоя. Еще можно познакомиться, просто спросив дорогу или задав вопрос мужчине, сидя в кофейне.
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В воскресенье в 12:00 пабы открываются — мужчины тут как тут. В пятницу и субботу часто перебирают с алкоголем — отрываются. Причем пьют мужчины и женщины одинаково много. Есть даже такое понятие «ползать по барам», то есть пройти все пабы в округе. Могут песни поорать, но при этом все абсолютно неагрессивные. И на следующее утро уже снова добропорядочные отцы семейства.
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Англичане буквально помешаны на толерантности. Как-то раз я с приятелем спустилась в метро, а напротив нас сидела совершенно потрясающей красоты афроамериканка в красивых сапогах. И сижу я, разглядываю эти сапоги. Друг просто извелся, а когда мы вышли, возмутился: «Ты чего на нее глазела?!» При этом ты можешь сколько хочешь рассматривать белокожего человека.
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Мужчины очень стараются хорошо выглядеть. До сих пор есть культура шить костюмы и рубашки на заказ: готовое покупать некомильфо. Еще принято закрашивать седину. А лишняя растительность на теле сбривается — есть отдельные салоны депиляции для мужчин.
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Бывает, мои клиенты ужасаются: «Ой, она не говорит по-английски». Очень искренне удивляются: «Такая симпатичная женщина и не знает языка?!» Как будто эти качества всегда идут в комплекте.
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Квартиры — это либо социальное жилье, либо для бедных. Исключение — Лондон: там много квартир под сдачу — для холостяков и тех, кто работает в городе всю неделю. А так Англия — 2-этажная страна. Но, какой бы дом большой ни был, спальня всегда маленькая. Детская комната по размеру как шкаф-купе, но зато с рождения всегда отдельная. Кухня, по сути, проход, в котором по одной стене размещается вся техника. Плюс обязательно отдельно столовая.
Франция
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Французские мужчины — галантные, влюбчивые и очень эмоциональные. Вплоть до того что пара вместе смотрит сериал, что-то тронуло — и мужчина может всплакнуть. Или, например, моя клиентка с мужем была на крещении ребенка. Так у всех мужчин без исключения были слезы умиления. На кулинарном ТВ-шоу у шефа не получился пирог — разрыдался прямо в эфире.
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Если вас впервые пригласил в гости француз, не стоит брать что-либо в подарок хозяину. Это может быть расценено как попытка его подкупить. Вслух вам об этом не скажут, но подумают точно.
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Французские фермеры могут быть и с образованием, и «от сохи», но при этом состоятельные. При этом они практически никуда не выезжают. Очень трудолюбивые, подъем в 5–6 утра каждый день. И только годам к 40 такой мужчина-фермер начинает задумываться о семье. К делу подключаются и мамы. Причем хотят только с молодыми знакомиться — чтобы были дети. Одно из частых пожеланий — чтобы невеста была с правами (авто), иначе из этой деревни вообще никуда не выберешься.
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Моя клиентка поехала погостить к такому фермеру. Он ей показывал дом на фото — огромный особняк с бассейном. А по приезде оказалось, что это глухая деревня. Но она не растерялась и наряжалась каждый день — лежала у бассейна вся такая femme fatale. В итоге все жители села ходили мимо дома и смотрели, как она там на шезлонге загорает.
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«Мансарды художников» в центре Парижа на деле неудобное жилье. Нет лифтов, нечистые парадные и крошечный метраж. Есть квартиры-студии по 15, а иногда и по 9 метров. И даже туалет может быть общий на несколько квартир на этаже.
Норвегия
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Не принято броско одеваться. У всех одинаковые пуховики, серые штаны. Очень популярны комбинезоны, под которые одевается теплое белье. Но в ресторан норвежка наденет вечернее платье и ювелирные украшения. Каждый выход — это событие, ведь рестораны дороги даже для местных. Бокал вина обойдется минимум в € 15.
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На свидания в классическом понимании норвежцы не ходят. Чаще всего пара выезжает на природу или осмотр достопримечательностей. Кроме того, романтического сюрприза или цветов вы от норвежца тоже вряд ли дождетесь. И счет в кафе придется поделить. Мужчины не станут открывать дверь или подавать даме руку — полное равенство полов.
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Жители Норвегии — фанаты здорового образа жизни. Типичный завтрак — много фруктов и ягод и даже сендвич с ягодами. Все активно занимаются спортом. Например, в Осло в забегах на лыжах есть 2 категории участников: до 80 лет и после 80. Также норвежцы почти не пьют, а алкоголь в будни вообще нонсенс.
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Норвежские мужчины — очень заботливые отцы. До года с младенцем могут сидеть на выбор отец или мать. А 12 недель декрета обязательны для мужчины по закону. Если он их не использовал, то отпуск просто сгорает. Все домашние обязанности равномерно распределены: нет деления на «мужские» и «женские» дела по дому.
Финляндия
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Охи и ахи под луной — это не про финнов. Культуры знакомства, свиданий и отношений как таковой нет. Парень с девушкой могут долго общаться как друзья, а потом эти отношения плавно перетекают в нечто большое. Комплиментов и модных подарков от мужчины тоже не дождетесь. А вот термобелье вполне реальный вариант.
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Финны по большей части молчуны. Финский анекдот: «Пара сидит в тишине на своей золотой годовщине свадьбы. Жена вдруг выпаливает: „Юха, ты все еще любишь меня?“ Мужчина пыхтит трубкой и пьет кофе: „Ханна, разве я не сказал тебе в день нашей свадьбы, как сильно я тебя люблю?“ Жена отвечает: „Да, помню“. Муж: „Как только это изменится, я дам тебе знать“».
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Моя клиентка вышла замуж и переехала на север Финляндии. У них там принято объединяться в комьюнити и активно общаться. Если в этом сообществе у женщины умирает муж, над вдовой всегда берут шефство: все соседи-мужчины ходят и помогают ей по очереди. Вплоть до того что могут даже на ночь у вдовы остаться.
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Сауна — национальная идея. Многие финны ходят туда голые — это норма. При этом нет разделения на мужские и женские отделения. Несколько раз в неделю и семьями ходят, и с друзьями. Есть даже такое выражение: «Самая красивая женщина для финна — это женщина, выходящая из сауны».
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Очень много проводится спортивных состязаний и фестивалей. Одно из популярных — забеги с женой на плечах. И даже есть такой чемпионат.
Бельгия
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Бельгийцы достаточно закрытые. Моя клиентка познакомилась с будущим мужем: хороший молодой парень, на перспективной работе, 37 лет (у них это считается почти мальчик). При этом очень скромный. И только перед самой свадьбой выяснилось, что он из аристократической семьи, папа с мамой живут в замке.
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Мужчины много занимаются спортом, ходят в тренажерку — все подтянутые. А женщины часто не особенно следят за фигурой. Мужья-бельгийцы и так восхищаются своими женами и носят тех на руках. А случаи измены — это что-то из ряда вон. Дети, семья — святое.
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Если вас пригласили в дом, вы должны выпить любой напиток, предложенный хозяином. А вот спрашивать самому — дурной тон. В гостях за общим столом мужья и жены не сидят вместе за столом. Также принято брать с собой подарки для хозяев — например цветы, вино или конфеты, если в доме есть дети. Но ни в коем случае нельзя дарить хризантемы — их приносят только на похороны.
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Очень доброжелательное отношение к иммигрантам: государство создает все условия. Язык можно изучить бесплатно при университете. Если хорошо сдаешь экзамены, получаешь возможность дальше поступать в университет. Нужно предварительно оплатить обучение, но при успешной сдаче экзаменов государство возвращает 100 % стоимости.
Менталитет какой страны вам ближе всего? И могли бы вы связать свою жизнь с иностранцем? А может, уже так и поступили? Расскажите свою историю в комментариях.