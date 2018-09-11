Визажисты и парикмахеры дали советы, которые помогут сбросить 10 лет без пластики и фотошопа

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Красивый макияж делает женщину более уверенной, потому что он помогает подчеркнуть достоинства и скрыть все несовершенства. Но часто с возрастом мы не меняем свой стиль в макияже, думая, что помада, которая была нам к лицу в 20 лет, в 40 смотрится так же шикарно. Но это далеко не так. Мы собрали советы визажистов и парикмахеров, которые помогут сбросить несколько лет, не прибегая к помощи косметолога или пластического хирурга.

AdMe.ru уверен, что любая женщина может выглядеть гораздо моложе того возраста, который указан в ее паспорте.

1. Добавьте теплые светлые пряди в прическу

С возрастом многие женщины стремятся осветлить волосы. И не зря, более светлые оттенки действительно освежают и помогают сбросить несколько лет. Но существует пара нюансов. Во-первых, выбирайте теплые оттенки. Если покрасить волосы в пепельный блонд, то это скорее прибавит вам лет, чем визуально омолодит. Во-вторых, необязательно полностью осветлять волосы, достаточно добавить в прическу светлые пряди натуральных оттенков. Это поможет освежить даже теплый коричневый тон волос, который идет далеко не всем. Если же становиться блондинкой — это для вас слишком кардинальные перемены, то ограничьтесь теплым шоколадным оттенком, но удостоверьтесь, что он хорошо сочетается с вашим цветом кожи, иначе волосы будут выглядеть неестественно.

2. Придайте бровям естественный оттенок и визуально сделайте их более густыми

Отчетливые брови насыщенного цвета визуально делают лицо моложе. И это мнение не только визажистов, но и ученых. В одном из исследований они попросили добровольцев посмотреть снимки людей с разной контрастностью лиц: у одних брови и губы были менее яркие, у других — наоборот. Большинство участников эксперимента считали более юными женщин с контрастными бровями и губами. Именно поэтому есть смысл воспользоваться тенями или карандашом для бровей, чтобы «восполнить пробелы» и сделать эту часть вашего лица ярче. Если у вас совсем светлые волосы, то оттенок бровей на два тона темнее будет смотреться выигрышнее, чем брови в тон волос. У брюнеток или шатенок проблем меньше, так как их волосы и так темного цвета. Все, что нужно сделать, — придать им подходящую форму и заполнить карандашом или тенями участки с небольшим количеством волосков.

3. Сделайте губы визуально полнее, но не перестарайтесь

С возрастом губы женщин становятся тоньше, и от этого никуда не деться. Одни решают эту проблему с помощью косметолога, а другие же ограничиваются правильным макияжем. Визуально увеличить губы можно с помощью карандаша в тон ваших губ. Он поможет прорисовать нужный вам контур. Важно лишь не перестараться и не сделать совершенно нереалистичный и даже смешной макияж. Достаточно отступить буквально на пару миллиметров от реального контура и заполнить самые проблемные места. Затем можно накрасить губы цветной помадой, ориентируясь на новый контур. Сделать губы более молодыми без инъекций помогут и специальные упражнения, которые не требуют много времени.

4. Выбирайте более объемные и немного неаккуратные прически

Любая идеальная прическа, будь то ровно уложенные локоны или выпрямленные волосинка к волосинке волосы, визуально старит. Парикмахеры советуют делать более неряшливую, живую прическу всем тем, кто хочет выглядеть моложе. Подойдет как высокий хвост, так и распущенные волосы. Если хотите кудри, то ограничьтесь легкими естественными волнами. А если предпочитаете прямые волосы, то сделайте каскадную стрижку, как, например, у Дженнифер Энистон или Риз Уизерспун. Более короткие волосы у лица помогут смягчить контур и визуально омолодят.

5. Отбелите зубы

Даже если с детства у вас здоровые белые зубы, то с возрастом они теряют свою белизну из-за продуктов, которые мы едим, или образа жизни. При этом красивые белые зубы всегда выглядят привлекательно, а одно из исследований даже доказало, что белоснежная улыбка помогает человеку выглядеть на 5 лет моложе. Поэтому стоит уделить ей особое внимание. Специалисты рекомендуют правильно подбирать тон при осветлении и не переусердствовать в этом вопросе. Естественная белизна зубов всегда смотрится эффектнее чрезмерной.

6. Носите длинную, но не густую челку

Длинная челка идеально подходит для маскировки признаков старения, так как она смягчает черты лица, подчеркивает глаза, а также может скрыть мелкие морщины на лбу. Лучше всего сделать челку легкой и немного неровной. Так она будет выглядеть привлекательнее и придаст прическе легкость.

7. Используйте правильный макияж глаз, чтобы скрыть нависающие веки

Нависшее веко — это не возрастная, а физиологическая особенность многих женщин. Если у вас ее нет, тем лучше. Если же над вашим подвижным веком чуть нависает верхнее, то с возрастом такая особенность начинает старить. Чтобы замаскировать нависшее веко, визажисты рекомендуют пользоваться нюдовыми тенями. Их стоит нанести на основную часть века. Более светлыми тенями нужно выделить уголки глаз и область под бровью. Чтобы перетянуть внимание с нависшего века, можно подвести глаза карандашом или подводкой. В этом случае стоит выбирать не черный, а коричневый или серый тон.

8. Подберите тональный крем с теплым подтоном

Чем более теплый оттенок у вашей кожи, тем естественнее и моложе она выглядит. Поэтому, выбирая тональное средство, отдайте предпочтение вариантам с теплым, возможно, желтоватым подтоном. Конечно, нужно учитывать и ваш натуральный цвет кожи: тональное средство не должно быть намного ярче. Визажисты уверены, что это правило касается и смуглых девушек, у которых тоже может быть холодный оттенок кожи.

9. Отдавайте предпочтение удлиняющей туши или максимально натуральным накладным ресницам

Натуральные ресницы даже у юных девушек бывают тонкими и короткими. Поэтому отказываться от туши не стоит. Но выбирать ее нужно грамотно. Для женщин, которые хотят выглядеть моложе, идеально подойдет удлиняющая тушь, которая подчеркнет взгляд, не утяжеляя его. Еще один вариант, который часто используют визажисты, — это накладные ресницы. Но важно, чтобы они выглядели максимально естественно. В этом случае тоже стоит отдать предпочтение варианту с длинными, но не очень густыми ресничками.

А о каких визуально омолаживающих хитростях в макияже знаете вы? Расскажите нам в комментариях.