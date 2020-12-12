Вещи, которые носят современные невесты, но не догадываются об их истинном назначении

Мало кто из счастливых молодоженов догадывается об истоках того или иного свадебного атрибута или обычая. Например, считается, что июнь — лучший месяц для свадьбы. В прошлом это и правда было так: родив весной, женщина могла бы к осеннему сбору урожая уже восстановиться и работать. Вторая причина — в отсутствии гигиены. Многие в былые времена считали, что купание угрожает здоровью, а потому принимали ванны редко, порой всего раз в год. Мылись как раз в июне. Так что можно было выйти замуж, благоухая свежестью после принятой ванной.

Редакция AdMe.ru попыталась выяснить происхождение вещей из свадебного гардероба.

Раньше мало кто покупал платье специально для торжества

Сейчас невесты начинают подготовку к свадьбе задолго до назначенной даты. Платье шьют на заказ, покупают готовое или берут напрокат. Раньше такое отношение к церемонии не практиковали. В том числе потому что возможностей было маловато: приобрести специальный наряд ради одного-единственного дня довольно проблематично и стоит немалых денег. Большинство людей женились в самой красивой одежде из той, которая у них была. Вне зависимости от фасона, цвета или типа ткани. Конечно, действовали определенные общественные нормы, которые предполагали, что наряд для важного события будет соответствующим. Но каждый раз покупать новое платье было невозможно, поэтому некоторым девушкам дарили одно (если хватало денег, разумеется) — на совершеннолетие. В этом платье она выходила замуж и появлялась на всех торжественных мероприятиях, в том числе на похоронах.

Белый цвет вошел в моду благодаря английской королеве

Платье королевы, воссозданное специалистами.

Белый цвет вошел в моду благодаря королеве Виктории, которая вышла замуж в 1840 году в платье кремового цвета. СМИ так много писали об этой церемонии, что все невесты мира в мгновение ока захотели себе светлое платье.

Сам белый цвет ни у кого не ассоциировался с невинностью, как сейчас. Все объяснялось куда как проще: методы отбеливания ткани были сложными и обходились дорого, а отстирать пятно в случае загрязнения едва ли было возможно. Потому выбирали в основном темные цвета, на которых не видно следов грязи. Позволить себе расточительство в виде белого наряда могли неприлично богатые люди, так что белый цвет стал своеобразным синонимом роскоши. Что касается цветовой палитры, то ее выбор зависел от личных предпочтений невесты и определенных суеверных представлений. В Шотландии, например, самым несчастливым считался зеленый. Существовала даже такая неприятная традиция: если у невесты была незамужняя старшая сестра, на свадьбе ей надевали зеленые подвязки, чтобы опозорить перед людьми.

Подвязка служила доказательством того, что брак состоялся

По одной из теорий, подвязка в Средние века использовалась в качестве доказательства того, что брак заключен. После самой церемонии муж и жена отправлялись в спальню. Спустя время туда приходили гости и буквально срывали с невесты эту самую подвязку. Причем считалось, что добывший этот предмет непременно будет очень удачливым, поэтому схватить подвязку пыталось одновременно несколько человек. Со временем традиция трансформировалась в ритуал бросания подвязки в толпу.

Букет у невесты тоже был, но состоял вовсе не из цветов

Букет невесты тоже был другим. Главным его свойством считался острый запах, поэтому в качестве наполнения использовали чеснок, розмарин, чертополох и другие сильно пахнущие травы. Во-первых, это перебивало аромат, царящий на улицах в те времена. Во-вторых, от самих участников торжества тоже пахло далеко не розами. В-третьих, считалось, что сильный запах отгоняет злых духов. Некоторые травы (например, укроп) были известны как афродизиаки. Жених и невеста во время бракосочетания должны были съесть немного, чтобы брачная ночь прошла успешнее. Теорий о том, почему стали бросать букет гостям, несколько. Согласно одной из них, раньше гости во что бы то ни стало стремились взять что-то у невесты, поскольку это приносило удачу. Испуганная женщина кидала им букет, а сама убегала в противоположную толпе сторону и пряталась.

Фатой раньше прикрывали тело невесты

Фата всегда была неотъемлемым атрибутом свадьбы, но выглядела по-другому. Например, в Древнем Риме невесты облачались в вуаль красного, желтого или оранжевого цвета. Она закрывала не лицо женщины, а ее тело. Цель такого одеяния — сделать невесту похожей на пламя. Предполагалось, что огонь отгонял нечисть. Под вуалью носили простое светлое платье или тунику. На талии эту одежду перехватывали поясом и делали специальный узел — геркулесовый. Первое, что должен был сделать новоявленный муж после церемонии, — это развязать его.

К вуали в принципе относились иначе. Она воспринималась нашими предками как нечто чрезвычайно романтичное. Например, жена могла надеть ее ночью для того, чтобы вызвать у супруга нежные чувства.