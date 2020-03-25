Ведущий праздников рассказал о нелепых традициях, ярких историях и об уйме секретов своей работы

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Есть люди, для которых праздник - это не торжественное и редкое мероприятие, а работа. Работа, на которой иногда приходится переодеваться в женщину, плакать вместе с гостями и улыбаться, несмотря на температуру. Именно такие будни у ведущего мероприятий Антона Молодецкого, который уже много лет дарит людям возможность получить от любого события максимум эмоций.

Специально для AdMe.ru Антон рассказал, как выглядят праздники по обратную сторону стола.

Как ты пришел к этой профессии? Большая часть ведущих уже со школы штурмует все виды самодеятельности. Я не был исключением. Уже в лицее создал свою команду КВН, в которой был капитаном. Потом все закрутилось: ведущий на студенческих мероприятиях, на радио, арт-директор в заведениях... Обо мне заговорило сарафанное радио, и в конце концов я пришел к ведению частных мероприятий. Расскажи о своем первом платном мероприятии. Это была свадьба в кафе, где я был арт-директором. Очень маленькие деньги и очень большой объем работы. Мы днями и ночами с моим компаньоном готовили и репетировали материал. Каждое слово отточили, потому что много импровизировать просто боялись. И слава богу, все прошло хорошо. Ну так мы думали. Сейчас я понимаю, что большую часть свадьбы вел себя как воспитатель детского сада: я никого не отпускал далеко от себя, все время пытался чем-то занять свою «группу» и никому не разрешал курить. Помнится, я даже официантом был какую-то часть вечера. Так делать нельзя. Все должны чувствовать себя расслабленно и свободно. Как гости, так и их ведущий. Чего сейчас хотят люди от ведущего? Сейчас заказчикам не нужен ведущий. Им нужен человек, способный в короткие сроки стать членом семьи. Он знает о гостях порой больше, чем они подозревают, и использует накопленную информацию со вкусом и стилем. Такому человеку люди начинают доверять в первые 20 минут мероприятия и расслабляются. Ну и, разумеется, импровизация. Чем меньше заготовленных шуток, тем больше улыбок можно увидеть в зале.

Какое самое странное мероприятие тебе доводилось проводить? Одна из самых запоминающихся вечеринок была в стиле фильма «В джазе только девушки». Как и большая часть мужчин на ней, я тоже переоделся в женский наряд того времени. А девушки, в свою очередь, ходили в мужском, подрисовав себе усы и щетину. Тогда я долго сомневался, нужно ли это мне. Ведь необходимо было не просто переодеться и подурачиться, а подготовить проработанный образ с девичьими ужимками и юмором. Но не жалею, что сделал это. Я тогда расширил свои творческие границы и, возможно, начал лучше понимать женщин. Как и вся мужская половина на мероприятии, как мне кажется. Есть конкурсы / традиции, от которых тебе уже дурно, но их все равно любят люди? Мне не нравится традиция снятия фаты невесты. Это долгая и устаревшая процедура, которую по какой-то неизвестной мне причине никто не хочет превратить во что-то интересное и не затянутое. Снять фату, окутать голову невесты платком, кружиться с ней... А гости уже либо в тоске, либо на дне бутылки от скуки. Если вам на свадьбе нужны трогательные моменты, то их можно достичь массой других способов. Не убивайте динамику лучшего дня своей жизни из-за устаревших традиций. Еще, я очень вас прошу, прекратите пить из обуви невесты. Просто подумайте холодной головой о сути этого ритуала: пить из обуви человека, который весь день в ней танцевал и гулял по местам для памятных снимков. Все это даже не традиции, а устаревшие конкурсы, которые уже давно себя изжили. А те, кто оправдывает их существование тем, что, мол, «на свадьбах люди разных возрастов», как по мне, просто не умеют работать с аудиторией. Сейчас я часто слышу от молодых людей: «Нам не нужен ведущий, мы и сами веселые». Какие бы аргументы ты использовал против этой позиции? Чаще всего о том, что ведущий не нужен, говорит жених. Да за что вам, мол, деньги платить? Я в таких случаях просто забрасываю его фактами. Из той реальности, в которой у пары не будет времени на проработку сценария, не говоря уже о запасном варианте. В которой гости, получившие свободу, часто тут же напиваются и начинают подминать праздник под себя, крича «горько» каждые 30 секунд. А потом я выбрасываю козырь на стол — я говорю о той красивой картинке будущего мероприятия, которую планирую для них создать, если они мне доверятся. Ведь свадьба, к примеру, должна быть только раз. Неужели вы хотите, чтобы этот «раз» прошел абы как?

Как ты укрощаешь «слишком веселых» гостей? Есть свои фишки? На любом мероприятии часть гостей изначально настроены по отношению к артистам и ведущим очень скептически. Ведь присутствующие все «сами веселые» и не упускают возможности показать, что и «без скоморохов бы справились», активничая где нужно и где не нужно. Я с такими гостями работаю более тщательно. Чаще подключаю их к действиям и позволяю раскрываться, возможно, даже где-то сам ухожу в тень, позволяя им якобы занять главную роль. Зачем? Чтобы этот человек вовлекал скромных и зажатых гостей в атмосферу праздника. Ведь своему человеку гости всегда доверятся быстрее. Так что, можно сказать, что такие балагуры чаще всего мои союзники. А вот когда кто-то серьезно хочет испортить праздник, то я чаще всего выступаю психологом. Некой лакмусовой бумажкой, которая впитывает в себя конфликт практически до его начала. В таких случаях стараюсь реагировать быстро и незаметно для остальных гостей. Расскажи о самых запоминающихся случаях с мероприятий. Проводил регистрацию брака. Стою у свадебной арки, жду, пока все подготовятся, и вижу, что жених странно себя ведет. Как будто все происходящее ему не по душе. Ну ладно, думаю, может, нервничает. Церемония начинается. Я спрашиваю у невесты, согласна ли она, — невеста говорит «да», задаю жениху тот же вопрос, и он говорит «нет». Я переспросил его еще раз, предварительно успокоив людей шутками, и он ответил: «Я же сказал: не готов!» Невеста в шоке, родители суматошно беседуют с женихом, а я всех приглашаю на фуршет, чтобы хотя бы угощения смягчили удар. «Молодые» разъехались в разные стороны. Вел корпоратив. На нем был парень в ростовом костюме льва. Он много общался с гостями, часто сидел с ними за столом, и те его активно угощали. Крепко угостившись, лев начал виртуозно танцевать, попутно забавно рыча на людей. И тут он захотел сделать супертрюк. Начав с нижнего брейка, продолжив стойкой на руках, он попытался все закончить шпагатом. И как только он сел в него, его костюм разошелся до спины. А «подо львом» был лишь костюм Адама. Под оглушительный хохот «царь зверей» убежал из зала. Часто ли заказчики пытались обмануть? Работаю по предоплате, поэтому обмануть меня сложно. Риски я закладываю в эту сумму. Но был один заказчик, который «неожиданно» обнаружил, что «забыл» вторую часть оплаты дома. Ну я не растерялся, начал просить гостей и молодых помочь человеку. И едва я кинул клич о помощи — о чудо — деньги у заказчика тут же нашлись. Даже помогать никому не пришлось.

Были ли в твоей практике случаи, когда ты отказывался от мероприятия прямо в процессе его проведения? Нет. Бывало так, что гости очень навязывали свое видение праздника: ставить свою музыку, говорить в микрофон сверх дозволенного. Но пара тонких шуток в их адрес плюс поддержка остальных гостей, довольных моей программой, всегда делают свое дело, и вот через 5 минут человек уже вовсю пляшет с остальными. Любое сложное мероприятие — вызов. И я стараюсь достойно на него ответить. А так — температура, личные проблемы, близость к обмороку — ничто не мешает мне приносить людям радость. Что самое трогательное ты видел на своих мероприятиях? В программе некоторых праздников существует блок о родителях. На одной из свадеб жених танцевал со своей мамой. Это был целый номер — нежные слова друг другу, уютные семейные фотографии и ролики на экране... Отец жениха не дожил до этого дня. И это печальное событие пронизывало выступление маленькой семьи. Несмотря на подготовку и мой опыт, я отошел в сторону с платком. Как и большая часть гостей и персонала — все обнимались и плакали. Никогда такого не видел. Один из немногих случаев, когда я говорил через слезы и еле подбирал слова.

Что бы ты попросил никогда не делать гостей? Не выпячивайте свою значимость, пожалуйста. В любом деле есть профессионал, и если уж вы или ваши близкие обратились к нему, то не стоит пытаться обесценить труд человека, который пришел принести вам радость. Доверьтесь ему, помогите и сделайте вечер незабываемым. Можешь просидеть на празднике с другим ведущим во главе, не отмечая плюсы и минусы его работы? Когда только начинал работать в отрасли — да, подмечал. Даже злорадствовал временами. Но потом я все чаще становился союзником своего коллеги. Иногда что-то советовал. Если меня об этом просили, разумеется. Что бы ты пожелал нашим читателям? Занимайтесь любимым делом. Любой праздник станет еще краше, если ваш жизненный фон в порядке.

Бонус: как найти хорошего ведущего? На что стоит обращать внимание при выборе?

Определитесь со своими желаниями. Гораздо проще понять, подходит вам ведущий или нет, если вы знаете, чего хотите. Рекомендация может показаться странной, но, поверьте, это частая проблема.

Не спрашивайте «Сколько лет вы в бизнесе?», спрашивайте «Сколько вы провели мероприятий за этот сезон?» Я знал людей, которые в деле 20 лет, но не отработали даже 20 % от количества мероприятий своих коллег за этот год. И чаще всего такие люди не смогут сделать ваш вечер запоминающимся.

Не спрашивайте сразу, сколько стоят услуги ведущего. Сначала отталкивайтесь от того, что человек может вам предложить.

Прочувствуйте. С ведущим должно быть комфортно и легко. Если этих чувств нет у вас, не факт, что они появятся у остальных гостей.