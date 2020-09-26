В Японии есть услуга по аренде людей, и мы узнали, кого там можно взять напрокат и зачем

Идея брать людей напрокат возникла в Японии еще в начале 1990-х годов. Все началось, когда Исии Юити столкнулся с печальной ситуацией: его знакомая не могла устроить сына в частную школу, потому что у него не было папы. Тогда женщина предложила Исии работу — играть роль отца на собеседовании. Так и родилась задумка открыть бизнес, который помогал бы людям справиться с подобными проблемами.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, кого и зачем арендуют японцы и как работают актеры из таких агентств.

Фальшивые родители на всю жизнь

Японцы — достаточно консервативный народ, и даже в наши дни неполная семья часто воспринимается как неполноценная. Детей, которых воспитывает один родитель, нередко дразнят и унижают сверстники. А матери-одиночке могут отказать в приеме ребенка в детский сад или школу, отдав предпочтение малышу с обоими родителями. В таких случаях люди и обращаются за помощью в агентство по аренде людей и нанимают подставных папу или маму. Исии Юити рассказал, что более 8 лет назад одна женщина взяла его на роль отца для своей 12-летней дочери, которую травили одноклассники.

«Девушка сих пор считает меня своим настоящим отцом. Если мать не расскажет ей правду, я буду вынужден играть ее папу до конца жизни. Если „дочь“ выйдет замуж, я должен быть на этой свадьбе, а затем стать дедушкой. Поэтому я всегда спрашиваю каждого клиента: „Готовы ли вы на такую ложь?“ Это самая серьезная проблема нашей компании». Исии Юити

Свадьба понарошку

Со временем перечень услуг по аренде людей разросся до огромных размеров. Так, чтобы не нарушать свадебные традиции, жених или невеста могут нанять родителей, если нет возможности пригласить настоящих. Кроме того, можно арендовать и гостей, каждый обойдется примерно в ₽ 8 тыс. А за отдельную плату приглашенные еще профессионально споют и скажут душещипательную речь. Некоторые заходят дальше и устраивают полностью фальшивые свадьбы. Если на девушку давят родители, которые жаждут выдать ее замуж, она может нанять жениха и всех гостей с его стороны и разыграть торжество. Стоит такое представление недешево, около ₽ 3,5 млн, но и эта услуга находит своих клиентов 2–3 раза в год. Сам Исии был «женат» трижды, а после свадьбы больше никогда не виделся со своими невестами.

Муж по вызову

Можно арендовать подставного мужа или жену для делового ужина или просто для приятного общения. При этом физический контакт запрещен, кроме соприкосновения руками. Хотя, по признанию Исии, многие женщины рассчитывают на более тесные отношения и даже предлагают реальный брак, но большинство все же просто хотят повеселиться, вновь почувствовать себя желанными и молодыми. Сам Юити объясняет потребность в фальшивых мужьях нежеланием женщин снова переживать негативные эмоции.

«На создание доверительных отношений уходят годы, а потом люди вдруг расстаются. Женщины не хотят снова испытывать разочарование и тратить столько времени, им проще провести пару часов в неделю с идеальным партнером, без ссор и ревности». Исии Юити

Для самых изощренных клиентов

Кому-то не хватает жесткой критики, если он оплошал. В этом случае можно нанять актера, который отчитает, пристыдит и направит провинившегося на путь истинный. Другие же, наоборот, хотят слушать добрые слова в начале дня или перед сном. Такие клиенты платят людям, чтобы они звонили им с пожеланиями доброго утра или приятных снов. Кроме того, можно арендовать друзей, если вам не с кем провести вечер. Или людей, которые будут позировать с вами на фото, чтобы оживить страницу в соцсетях. И даже фанатов, чтобы они изображали восторг от вашего выступления.

«Если это не противоречит закону, мы примем любой запрос от клиента. Например, человек, страдающий от анорексии, хочет сидеть и наблюдать за кем-то, кто будет с аппетитом есть. Без проблем, мы организуем и это». Исии Юити

Работа в агентстве — тяжелый труд

Один актер может играть не более пяти ролей одновременно. Дело не только в секретности: на самом деле это очень сложная работа. К тому же, если клиент захочет, сотрудник агентства должен будет изображать определенного человека много лет, возможно, всю жизнь. Заказчик детально описывает актера, которого хотел бы нанять. Речь идет о малейших тонкостях: прическа, усы, стиль одежды, даже мимика и жесты. Кроме того, обсуждается модель поведения: кому-то нужен строгий отец для непослушного ребенка, другим — ласковый папа. Клиент может озвучить актеру ложные воспоминания. Например, мужчина потерял жену и хотел заказать полную ее копию. Он стал называть женщину именем почившей супруги и даже внушил ей важные воспоминания, которые актриса должна была выучить.

«Я считаю, что мир порой несправедлив, и мой бизнес существует из-за этой несправедливости, я устанавливаю баланс в обществе. Пусть правда в конце концов выплывет наружу и ребенок узнает, что его отец ненастоящий. Но когда папа был ему нужен, он был рядом, и это прекрасный опыт». Исии Юити

А как вы считаете, такой бизнес действительно помогает или только вводит в заблуждение ничего не подозревающих людей?